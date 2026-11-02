Rusia se retrage din Convenția europeană împotriva torturii. Deținuții pierd ultimul mecanism internațional de supraveghere

Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană împotriva torturii, punând capăt vizitelor independente ale inspectorilor internaționali în centrele de detenție. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că deținuții pierd astfel ultima garanție internațională de monitorizare a condițiilor din penitenciare.
Rusia nu mai face parte din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, după ce retragerea țării a devenit efectivă la 1 noiembrie. Decizia pune capăt mecanismului de monitorizare independentă a condițiilor din centrele de detenție de pe teritoriul rus, a anunțat duminică Consiliul Europei.
În cei 23 de ani în care Moscova a fost parte a convenției, inspectorii internaționali au efectuat 30 de vizite în peste 450 de unități de detenție din Rusia. Autoritățile ruse au permis însă publicarea a numai patru rapoarte rezultate în urma acestor verificări.
Consiliul Europei a precizat că Rusia poate autoriza oricând publicarea documentelor care nu au fost făcute publice până acum. Acestea se referă la 10 vizite desfășurate în Cecenia și în celelalte regiuni din Caucazul de Nord, în intervalul 2000-2017.
Retragerea a intrat în vigoare la un an după ce Moscova a notificat oficial Consiliul Europei cu privire la decizia sa, scrie The Moscow Times.
Inspectorii au semnalat acuzații de tortură în închisori și centre de detenție
Rusia a ratificat convenția împotriva torturii în 1998, la doi ani după aderarea la Consiliul Europei. În martie 2022, țara a fost exclusă din această organizație, ca urmare a invaziei pe scară largă a Ucrainei.
În comunicatul de duminică, Consiliul Europei a atras atenția asupra numeroaselor relatări privind presupuse acte de tortură și tratamente inumane în centrele de detenție și coloniile penitenciare din Rusia, dar și din teritoriile ucrainene ocupate de armata rusă.
Organizația a precizat însă că nu a putut verifica direct situația din Federația Rusă, din cauza lipsei de cooperare din partea autorităților de la Moscova.
„Cu toate acestea, din cauza lipsei de cooperare a autorităților ruse, CPT nu a putut efectua o vizită în Federația Rusă pentru a examina situația în mod direct”, a transmis Consiliul Europei.
Rusia a renunțat și la Convenția europeană a drepturilor omului
Retragerea din convenția împotriva torturii nu este singura decizie de acest fel luată de Moscova după declanșarea invaziei din Ucraina. În 2022, Rusia s-a retras și din Convenția europeană a drepturilor omului, ceea ce a pus capăt jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului asupra țării.
Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au avertizat că ieșirea din mecanismul european de prevenire a torturii elimină ultima garanție internațională rămasă pentru persoanele încarcerate în sistemul penitenciar rus.
Aceste grupuri au evidențiat în trecut contribuția convenției la reducerea supraaglomerării din închisori, îmbunătățirea condițiilor din coloniile penitenciare și consolidarea protecției pentru anumite categorii de deținuți.
Rusia rămâne totuși parte a Convenției ONU împotriva torturii, pe care a ratificat-o în 1985. Retragerea din mecanismul european nu înseamnă, așadar, ieșirea țării din toate angajamentele internaționale asumate în acest domeniu.