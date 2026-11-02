Rusia se retrage din Convenția europeană împotriva torturii. Deținuții pierd ultimul mecanism internațional de supraveghere

Publicat 2 nov. 2026, 18:44 Sursă The Moscow Times

Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană împotriva torturii, punând capăt vizitelor independente ale inspectorilor internaționali în centrele de detenție. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că deținuții pierd astfel ultima garanție internațională de monitorizare a condițiilor din penitenciare.

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