Șefa AfD, atac fără precedent la românii din Germania: ”Pun o presiune excesivă asupra sistemului nostru de asistență socială”
Alice Weidel. Foto: Profimedia
Alice Weidel a anunțat că AfD vrea să înăsprească regulile pentru migranții din România, după ce a acuzat creșterea cheltuielilor cu ajutoarele sociale în orașe precum Magdeburg.
Lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat un atac la adresa migranților români și a anunțat că formațiunea sa intenționează să schimbe regulile privind migrația. Politiciana susține că tot mai mulți cetățeni veniți din România beneficiază de ajutoare sociale, alocații pentru copii și servicii medicale, iar cheltuielile generate de aceste forme de sprijin ar fi devenit o povară pentru autoritățile germane.
Weidel și-a prezentat poziția într-un mesaj publicat pe platforma X, în care a invocat inclusiv situația din orașul Magdeburg. Potrivit acesteia, costurile suportate de administrația locală ar fi crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual.
„Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, asistență medicală: un număr tot mai mare de migranți din România pun o presiune excesivă asupra sistemului nostru de asistență socială. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD va avea loc o schimbare de direcție în politica privind migrația!”, a scris Alice Weidel.
Comentarii extrem de dure la adresa românilor, după mesajul liderei AfD
Postarea politicienei a atras și reacții virulente din partea unor utilizatori, care au lansat acuzații și atacuri la adresa migranților români. Una dintre replicile publicate în comentarii îi compară pe aceștia cu insectele și susține că ar profita de sistemele sociale din alte state europene.
„Orașele din România înfloresc pentru că își trimit oamenii — asemenea unor roiuri de lăcuste — să jefuiască sistemele de asistență socială ale altor state membre UE. Acest „turism social” trebuie să ia sfârșit”
O altă reacție face referire la Markus-Cornel Frohnmaier, deputat AfD în Bundestag, care s-a născut la Craiova. Comentariul îl vizează direct pe politicianul german, autorul mesajului susținând că acesta ar reprezenta, la rândul său, o cheltuială pentru contribuabili.
„În acest caz, parazitul român inutil M. Frohnmaier ar trebui trimis acasă imediat; el singur îi costă pe contribuabili aproximativ 540.000–550.000 de euro pe an”
Alice Weidel s-a pronunțat și împotriva refugiaților ucraineni
Alice Weidel este copreședintă a AfD și conduce grupul parlamentar al formațiunii în Bundestag. Criticile îndreptate acum împotriva migranților români vin după o altă poziție controversată exprimată de aceasta, de data aceasta în legătură cu refugiații ajunși în Germania din Ucraina.
Lidera AfD a susținut că, odată cu încheierea războiului, ucrainenii care s-au refugiat în Germania ar trebui să părăsească țara. Weidel a făcut referire la un număr estimat de aproximativ patru-cinci milioane de persoane și a afirmat că aceeași măsură ar trebui aplicată și refugiaților sirieni și afgani.
Ajutoarele sociale din Germania, un motiv pentru plecarea românilor din țară
Declarațiile lui Alice Weidel apar și pe fondul unei dezbateri privind motivele pentru care unii români aleg să se stabilească în Germania. Într-un documentar realizat de televiziunea germană MDR, mai mulți primari din România au afirmat că ajutoarele sociale acordate de guvernul de la Berlin reprezintă un factor important care îi determină pe locuitorii comunităților lor să plece în străinătate.
Jurnaliștii germani au explicat că plecarea cetățenilor români și bulgari este facilitată de libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană. Aceasta le permite să locuiască în Germania fără viză sau permis de muncă și să desfășoare activități profesionale dacă doresc.
Documentarul a inclus și mărturiile unei jurnaliste germane care a revenit într-o localitate din România pe care o vizitase în 2018. La acea vreme, aceasta era depopulată, cu „case sărăcăcioase și părăsite”. La noua vizită, jurnalista a observat însă locuințe „mai moderne și considerabil mai mari”.
Discutând cu oamenii din localitate, aceasta a aflat că unele dintre casele nou construite aparțin unor persoane care „lucrează la negru pe șantier în Germania și primesc 100 de euro pe zi” sau care trăiesc „din colectarea fierului vechi”.
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