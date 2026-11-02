America votează la jumătatea mandatului: cum funcționează scrutinul care poate schimba echilibrul puterii la Washington

Americanii merg la urne pe 3 noiembrie pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, un scrutin care nu îl vizează direct pe președinte, dar care poate schimba radical echilibrul politic din Washington. Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din mandatele din Senat sunt puse în joc, iar rezultatul va decide cine controlează Congresul în următorii doi ani.
Ce sunt alegerile „midterm”
Alegerile „midterm” sunt organizate la jumătatea mandatului de patru ani al președintelui Statelor Unite și reprezintă unul dintre cele mai importante teste electorale pentru partidul aflat la Casa Albă. Spre deosebire de alegerile prezidențiale, americanii nu votează pentru președinte, ci pentru reprezentanții lor în Congres. Scrutinul din 2026 este programat pentru marți, 3 noiembrie, data stabilită prin lege federală ca fiind prima zi de marți după prima zi de luni din noiembrie, potrivit ediției europene a US Today..
La alegerile „midterm” nu există un număr fix de participanți, deoarece prezența la vot diferă de la un ciclu electoral la altul. În 2026, prezența finală va fi cunoscută doar după închiderea urnelor și centralizarea voturilor. Înaintea scrutinului, presa americană a raportat că aproximativ 54 de milioane de americani votaseră deja anticipat sau prin corespondență. Ca ordin de mărime, la ultimele alegeri de la jumătatea mandatului din SUA au votat aproximativ 113 milioane de alegători în 2022, potrivit datelor oficiale americane.
Toată Camera Reprezentanților este pusă în joc
Una dintre caracteristicile sistemului electoral american este că toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților sunt supuse votului o dată la doi ani. Astfel, fiecare membru al Camerei trebuie să își reînnoiască mandatul la fiecare ciclu electoral, arată Model Diplomat.
Rezultatul poate schimba majoritatea parlamentară și poate influența direct capacitatea administrației de a promova legi, de a aproba bugete și de a implementa proiecte politice.
O treime din Senat merge la vot
În cazul Senatului, situația este diferită. Cei 100 de senatori au mandate de șase ani, iar alegerile sunt eșalonate. Din acest motiv, doar aproximativ o treime dintre locuri sunt supuse votului la fiecare doi ani.
Controlul Senatului este esențial pentru confirmarea nominalizărilor prezidențiale și pentru adoptarea unor proiecte legislative importante.
De ce sunt atât de importante alegerile din 2026
Alegerile de la jumătatea mandatului sunt privite tradițional ca un referendum asupra administrației aflate la putere. În multe cazuri, partidul președintelui pierde locuri în Congres, ceea ce poate complica guvernarea în a doua parte a mandatului.
Pe lângă alegerile pentru Congres, în numeroase state americane vor avea loc și scrutinuri pentru funcțiile de guvernator, legislaturi statale și alte poziții locale, ceea ce transformă ziua de 3 noiembrie într-un veritabil test politic la nivel național.
Câștigătorii nu își preiau imediat funcțiile. Noul Congres își începe mandatul pe 3 ianuarie 2027, moment din care poate modifica raportul de forțe de la Washington și poate influența agenda politică a administrației pentru următorii doi ani.