America votează la jumătatea mandatului: cum funcționează scrutinul care poate schimba echilibrul puterii la Washington

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 2 nov. 2026, 23:52

Americanii merg la urne pe 3 noiembrie pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, un scrutin care nu îl vizează direct pe președinte, dar care poate schimba radical echilibrul politic din Washington. Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din mandatele din Senat sunt puse în joc, iar rezultatul va decide cine controlează Congresul în următorii doi ani.

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