Crimă șocantă în SUA! Un copil de 10 ani a împușcat mortal o adolescentă de 16 ani, după un conflict între vecine

O tragedie cutremurătoare s-a produs în Albuquerque, statul american New Mexico, unde un băiat în vârstă de numai 10 ani a împușcat mortal o adolescentă de 16 ani. Incidentul ar fi avut loc pe fondul unui conflict mai vechi între mama copilului și familia victimei, izbucnit din cauza muzicii date la un volum prea ridicat.
Potrivit informațiilor din anchetă, femeia i-ar fi cerut fiului său să îi aducă un pistol, însă băiatul ar fi luat arma și ar fi tras asupra adolescentei. Mama copilului, Elaina Gomez-Villeda, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată și este acuzată de mai multe infracțiuni grave.
Adolescentă de 16 ani, ucisă de un copil de 10 ani în Albuquerque
Conflictul dintre cele două familii ar fi început după ce vecina i-a cerut Elainăi Gomez-Villeda să reducă volumul muzicii. Discuțiile dintre femei ar fi degenerat în certuri repetate, iar tensiunile s-ar fi extins și asupra adolescentei Keinerlein Rangel, în vârstă de 16 ani, și a mamei acesteia.
În ziua tragediei, situația ar fi escaladat din nou. Conform informațiilor prezentate de anchetatori, femeia de 40 de ani i-ar fi cerut băiatului să îi aducă arma de foc. Copilul ar fi luat pistolul, însă, în loc să i-l înmâneze mamei sale, a ieșit cu el din locuință și a tras un foc de armă.
Glonțul a lovit-o pe Keinerlein Rangel. Adolescenta a fost găsită fără viață de echipajele de intervenție ajunse la fața locului.
Mama victimei a descoperit tragedia și a alertat autoritățile
Tatăl adolescentei a ajuns de urgență la locuința femeii după ce a aflat despre incident. Bărbatul ar fi spart ușa pentru a putea intra în casă, unde a descoperit trupul neînsuflețit al fiicei sale.
În tot acest timp, Elaina Gomez-Villeda se afla într-o convorbire telefonică cu serviciile de urgență. Înainte de a apela numărul 911, femeia îi trimisese soțului un mesaj în care părea să anticipeze consecințele tragediei.
„Probabil că o să ajung la închisoare chiar acum”, i-ar fi scris aceasta.
Potrivit informațiilor transmise de poliție, femeia ar fi încercat ulterior să îl împuște și pe tatăl adolescentei. Când au ajuns la adresă, agenții au găsit-o înarmată, în timp ce scotea din locuință trei persoane. Unul dintre polițiști a tras în direcția ei, însă nu a nimerit-o.
Mama băiatului, acuzată de omor și abuz asupra copilului
Elaina Gomez-Villeda a fost reținută și pusă sub acuzare pentru mai multe fapte, printre care omor, complicitate la omor, abuz asupra copiilor, contribuție la delincvența unui minor și punerea din neglijență a unei arme de foc la dispoziția unui copil.
Lista acuzațiilor include, de asemenea, vătămare corporală ușoară și tăinuire de bunuri furate.
Poliția din Albuquerque a oferit detalii despre momentele în care copilul a ajuns în posesia armei și a tras asupra adolescentei.
„La un moment dat, un băiat de 10 ani a ieșit afară și a încercat să-și scoată mama din acea altercație fizică. S-a întors înăuntru și a ieșit din apartament cu o armă de foc. Știm că a tras un singur foc, care l-a lovit pe un adolescent de 16 ani, care a decedat la fața locului”, au transmis reprezentanții poliției, potrivit publicației People.
Ce se întâmplă cu băiatul de 10 ani care a tras cu pistolul
Deocamdată, copilul nu a fost pus sub acuzare. Având în vedere vârsta sa, autoritățile urmează să stabilească ce măsuri pot fi luate în cazul lui, în urma analizării tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Anchetatorii au mai aflat că între Elaina Gomez-Villeda și familia adolescentei existaseră mai multe dispute. Vecinele i-ar fi cerut în repetate rânduri femeii să reducă volumul muzicii, însă aceasta ar fi refuzat.
În contextul conflictelor repetate, adolescenta și mama ei ar fi instalat inclusiv o cameră de supraveghere în exteriorul locuinței, potrivit informațiilor publicate de presa americană.
Ancheta continuă pentru a clarifica împrejurările exacte în care copilul a ajuns la arma de foc și responsabilitățile fiecărei persoane implicate.