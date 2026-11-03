Crimă șocantă în SUA! Un copil de 10 ani a împușcat mortal o adolescentă de 16 ani, după un conflict între vecine

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 nov. 2026, 12:47

O tragedie cutremurătoare s-a produs în Albuquerque, statul american New Mexico, unde un băiat în vârstă de numai 10 ani a împușcat mortal o adolescentă de 16 ani. Incidentul ar fi avut loc pe fondul unui conflict mai vechi între mama copilului și familia victimei, izbucnit din cauza muzicii date la un volum prea ridicat.

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