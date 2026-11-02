Donald Trump, ultimul discurs înaintea alegerilor cruciale din SUA. „Cele mai importante din viața noastră”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 23:32

Donald Trump încearcă să-i mobilizeze pe republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în care partidul său riscă să piardă controlul Congresului. Președintele a vorbit și despre războiul cu Iranul și prețurile petrolului.

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