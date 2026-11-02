Donald Trump, ultimul discurs înaintea alegerilor cruciale din SUA. „Cele mai importante din viața noastră”
Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump încearcă să-i mobilizeze pe republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în care partidul său riscă să piardă controlul Congresului. Președintele a vorbit și despre războiul cu Iranul și prețurile petrolului.
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un ultim apel către susținătorii săi, cu o zi înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate marți, 3 noiembrie. Liderul republican a descris scrutinul drept unul dintre cele mai importante din istoria țării și a încercat să-i convingă pe alegători să voteze pentru candidații partidului său, în condițiile în care democrații speră să obțină majoritatea în Congres.
„Suntem în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, cele mai importante, cred, din viaţa noastră", a declarat Trump în discursul susținut în fața bazinului reflectorizant de la Memorialul Lincoln, din Washington. O mare parte a intervenției a fost însă dedicată lucrărilor de renovare din capitala americană și proiectelor promovate de administrația sa.
Potrivit Reuters, președintele a petrecut peste 20 de minute vorbind despre conducte, îmbinări, lucrări de etanșare, granitul refăcut, alge și scurgerile de apă de la bazinul reflectorizant.
„Era o operă de artă care nu a funcționat niciodată, dar acum va funcționa”, a afirmat președintele, potrivit relatării Associated Press.
Acesta a vorbit și despre alte proiecte pregătite pentru capitala americană, printre care construirea unui arc triumfal, modernizarea unui teren public de golf și amenajarea unei promenade care să permită deplasarea pietonală de la Memorialul Lincoln până la râul Potomac. Trump a menționat și planurile pentru o grădină a eroilor, unde ar urma să fie amplasate statui ale unor personalități istorice.
În timpul discursului, președintele a glumit că s-ar putea gândi să redenumească bazinul reflectorizant după el, adăugând: „Glumesc, să nu scrieți despre asta”.
Abia după cele 20 de minute, Trump un apel electoral direct, avertizând că democrații nu ar trebui să ajungă la conducerea țării.
„Un partid care urăște America nu poate fi lăsat să conducă poporul care ne-a construit țara”, a transmis Trump, referindu-se la formațiunea democrată.
Trump îi acuză pe democrați că au nominalizat candidați extremiști
În discursul său, președintele republican a reluat atacurile la adresa opoziției, susținând că Partidul Democrat a propus candidați periculoși pentru viitorul Statelor Unite. Trump a făcut referire inclusiv la politicieni pe care i-a asociat cu extremismul islamist, scrie AP.
„Partidul Democrat a nominalizat cei mai radicali şi periculoşi candidaţi din istoria SUA", a afirmat liderul de la Casa Albă, susținând că printre aceștia s-ar afla „jihadişti şi membri ai Frăţiei Musulmane”.
În centrul atacurilor sale s-a aflat și Abdul El-Sayed, candidatul democrat la Senat în statul Michigan. Dacă va câștiga scrutinul, acesta ar deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite. Trump l-a numit în repetate rânduri extremist și a pus sub semnul întrebării loialitatea sa față de țară, acuzații pe care El-Sayed le-a respins.
Războiul cu Iranul și prețul petrolului, aduse în discursul electoral
Trump a încercat să convingă alegătorii să ia în calcul și evoluția prețurilor la energie. În ziua discursului, cotațiile petrolului au înregistrat o scădere importantă, pe fondul unor noi demersuri diplomatice pentru încheierea războiului dintre SUA și Iran, aflat atunci în a noua lună.
Președintele a spus că speră ca americanii să țină cont de această evoluție atunci când vor ajunge la urne și a apărat decizia de a interveni împotriva Iranului, invocând riscul ca țara să obțină arma nucleară.
„Sper că oamenii își vor da seama de acest lucru când vor intra în cabina de vot, pentru că a trebuit să oprim Iranul să obțină o armă nucleară. Dacă am fi permis Iranului să obțină o armă nucleară, această țară nu ar mai putea funcționa niciodată la fel”, a declarat Trump.
Associated Press a relatat că petrolul Brent a scăzut cu aproximativ 7,5% luni, ajungând la circa 104,98 dolari pe baril. Chiar și după această diminuare, prețul rămânea mult peste nivelul de aproximativ 70 de dolari înregistrat înainte de izbucnirea războiului.
Republicanii riscă să piardă controlul Congresului
Miza alegerilor de marți este una majoră pentru administrația Trump. Toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților vor fi reînnoite, iar în Senat vor fi supuse votului aproximativ o treime dintre locuri.
În prezent, republicanii dețin majorități fragile în ambele camere, însă sondajele și estimările analiștilor indică posibilitatea ca democrații să recâștige controlul Camerei Reprezentanților. Competiția pentru Senat este mai incertă, iar pierderea majorității în oricare dintre cele două camere ar limita capacitatea președintelui de a-și promova agenda legislativă și ar oferi opoziției instrumente suplimentare pentru investigarea administrației.
Creșterea costului vieții, inflația și efectele economice ale războiului cu Iranul au afectat popularitatea lui Trump. În campania electorală, acesta a participat la 25 de mitinguri în mai multe state, inclusiv în zone considerate bastioane republicane, dar în care democrații au șanse să obțină rezultate mai bune.
Președintele a recunoscut și că formațiunea aflată la putere întâmpină, în mod tradițional, dificultăți la alegerile de la jumătatea mandatului. „Dintr-un anumit motiv, președintele aflat în funcție nu câștigă alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Trump, adăugând că republicanii au depus eforturi considerabile pentru a obține un rezultat bun.
Trump nu exclude grațierea preventivă a aliaților săi
Într-un interviu acordat luni publicației New York Post, Donald Trump a abordat și posibilitatea ca democrații să lanseze anchete parlamentare împotriva sa și a apropiaților săi, dacă vor câștiga alegerile.
Întrebat dacă ar lua în calcul grațierea preventivă a unor aliați pentru a-i proteja de eventuale acuzații penale, președintele a răspuns că nu ar ezita să recurgă la această măsură.
„Aș face-o dacă ar fi nevoie, sigur. Nici măcar nu m-aș gândi de două ori — aș face-o”, a declarat Trump în interviul publicat luni.
Subiectul a fost adus în discuție după ce Elon Musk, unul dintre principalii donatori ai campaniei republicane și un aliat al președintelui, a afirmat luna trecută că democrații ar putea iniția anchete împotriva sa dacă vor obține controlul Congresului. Associated Press a relatat că o asemenea majoritate le-ar oferi democraților puteri de investigare, inclusiv posibilitatea de a emite citații
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News