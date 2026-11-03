Bilanț dramatic după bombardamentele din Zaporojie: 31 de morți și zeci de dispăruți. Au fost decretate trei zile de doliu

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 3 nov. 2026, 14:49

Atacurile rusești lansate luni asupra unui sat din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, s-au soldat cu 31 de morți și cinci răniți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat marți de directorul interimar al administrației militare regionale, relatează Reuters.

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