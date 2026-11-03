Bilanț dramatic după bombardamentele din Zaporojie: 31 de morți și zeci de dispăruți. Au fost decretate trei zile de doliu

Atacurile rusești lansate luni asupra unui sat din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, s-au soldat cu 31 de morți și cinci răniți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat marți de directorul interimar al administrației militare regionale, relatează Reuters.
Zelenski acuză Rusia că a vizat deliberat un centru de ajutor umanitar
Mîhaïlo Semikin a declarat, într-o intervenție la televiziunea națională, că aproximativ 50 de persoane sunt date dispărute în urma bombardamentelor. Printre clădirile lovite se numără și o școală transformată în centru de distribuire a ajutoarelor umanitare.
De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a susținut marți că forțele ruse au vizat unități ale armatei ucrainene desfășurate în apropierea localității Komîșuvaha și în alte două sate. Potrivit Moscovei, atacurile s-ar fi soldat cu până la 25 de militari ucraineni uciși și distrugerea a aproximativ 15 vehicule.
Într-un mesaj transmis luni seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aviația rusă a lansat inițial bombe planante asupra școlii, după care a efectuat un nou atac, în cadrul căruia au fost aruncate alte nouă bombe. Una dintre acestea ar fi lovit un adăpost în care se refugiau localnicii.
Trei zile de doliu în memoria victimelor din Komîșuvaha
Printre victimele atacurilor se numără atât civili, cât și polițiști și membri ai echipelor de salvare, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene.
Administrația regională a decretat trei zile de doliu în memoria victimelor bombardamentelor din localitatea Komîșuvaha. Perioada de doliu va avea loc în zilele de 3, 4 și 5 noiembrie.