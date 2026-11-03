Alegeri decisive în SUA. Trump și democrații se luptă pentru controlul Congresului. Ce spun sondajele

Americanii sunt chemați marți la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora se va decide dacă republicanii își mențin majoritatea în Congres sau dacă democrații reușesc să obțină controlul legislativului. Înaintea scrutinului, președintele Donald Trump a lansat noi critici la adresa democraților, pe care i-a acuzat de corupție și de promovarea unor politicieni asociați extremismului islamist.
Zi decisivă în SUA, americanii votează la alegerile parțiale
Acestea sunt câteva dintre ultimele critici lansate de Donald Trump la adresa democraților, înaintea scrutinului. Președintele american susține că aceștia au propus candidați care ar putea reprezenta un pericol pentru viitorul Statelor Unite. Trump a făcut referire și la situația din Alaska, unde doi candidați republicani cu același nume se confruntă în cursa pentru un loc în Senat.
Congresul Statelor Unite este format din două camere: Camera Reprezentanților și Senat. Membrii Camerei Reprezentanților sunt aleși pentru mandate de doi ani, în timp ce, în cadrul scrutinului de acum, americanii votează pentru 35 dintre cele 100 de locuri din Senat.
Miză pentru partidul lui Trump, ce arată sondajele
Pentru a prelua controlul asupra Senatului, democrații ar avea nevoie de patru mandate suplimentare față de cele deținute în prezent. Tot în cadrul alegerilor de marți vor fi desemnați și 39 de guvernatori.
Unele sondaje publicate în zilele premergătoare scrutinului indicau că democrații ar avea 80% șanse să obțină majoritatea. Donald Trump a contestat însă aceste estimări și a susținut că realizatorii unui sondaj care îi indicau pe democrați drept câștigători ar fi recunoscut că rezultatele au fost falsificate.
Regulile privind desfășurarea votului au devenit, la rândul lor, un subiect de dispută. În mai multe state conduse de republicani au fost introduse noi restricții referitoare la actele de identitate necesare, înregistrarea alegătorilor și votul prin corespondență.
Rezultatul scrutinului are implicații directe pentru administrația Donald Trump. Chiar dacă republicanii își păstrează majoritatea în una sau în ambele camere ale Congresului, o diferență redusă de mandate ar putea îngreuna adoptarea proiectelor legislative, în special a celor care necesită susținerea unui număr mare de parlamentari republicani.