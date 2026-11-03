Alegeri decisive în SUA. Trump și democrații se luptă pentru controlul Congresului. Ce spun sondajele

Publicat 3 nov. 2026, 08:25 Actualizat 3 nov. 2026, 08:27 Sursă Realitatea PLUS

Americanii sunt chemați marți la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora se va decide dacă republicanii își mențin majoritatea în Congres sau dacă democrații reușesc să obțină controlul legislativului. Înaintea scrutinului, președintele Donald Trump a lansat noi critici la adresa democraților, pe care i-a acuzat de corupție și de promovarea unor politicieni asociați extremismului islamist.

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