Studenții îl acuză pe Vucici că i-a grațiat pe cei care i-au agresat în stradă. Protestatarii cer anchetarea fostului președinte
Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia
Lista Studenților din Serbia îl critică pe fostul președinte Aleksandar Vucici, după ce printre cele 49 de persoane grațiate înainte de demisie se află și oameni acuzați că au atacat manifestanți.
Decizia fostului președinte sârb Aleksandar Vucici de a grația 49 de persoane, înainte de a demisiona din funcție în septembrie, a provocat un nou val de critici. Lista Studenților, formațiunea care a câștigat alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie, susține că printre beneficiarii acestor decizii se numără și persoane acuzate că au agresat studenți în timpul protestelor care au zguduit țara, transmite agenția EFE, citată de infobae.
Identitatea a 23 dintre cele 49 de persoane grațiate a fost făcută publică luni, în timp ce numele celorlalte 26 rămân, deocamdată, necunoscute. Dezvăluirile au determinat reacția reprezentanților Listei Studenților, care au criticat modul în care fostul șef al statului a folosit prerogativa prezidențială.
„Grațierea este o instituție juridică excepțională, care trebuie aplicată în situații speciale și justificate, nu să servească drept mijloc de răzbunare politică sau reglări de conturi personale”, au transmis reprezentanții formațiunii într-un comunicat publicat pe Instagram.
Printre persoanele grațiate se află și un bărbat acuzat că a lovit o studentă cu mașina
Potrivit informațiilor prezentate de agenția EFE, printre beneficiarii grațierilor se numără persoane apropiate guvernării lui Vucici, acuzate că au atacat studenți în timpul manifestațiilor. Unul dintre cazurile menționate este cel al unui fost infractor care ar fi lovit cu mașina o protestatară, provocându-i răni grave. Bărbatul era judecat pentru tentativă de omor calificat.
Pe lista celor grațiați se află și Dijana Hrkalović, fost secretar de stat în Ministerul de Interne al Serbiei. Aceasta fusese acuzată de abuz în serviciu, fiind suspectată că ar fi obstrucționat anchete ale poliției în favoarea unui grup infracțional implicat în mai multe crime.
Lista Studenților consideră că deciziile de clemență luate de fostul președinte au afectat încrederea populației în instituțiile statului și au subminat fundamentele ordinii juridice.
Fosta șefă a Curții Supreme contestă legalitatea procedurii
Controversele nu se limitează la identitatea persoanelor grațiate. Vida Petrovic Skero, fostă președintă a Curții Supreme din Serbia, a susținut că Aleksandar Vučići nu ar fi respectat procedura legală pentru acordarea grațierilor.
Potrivit acesteia, demersul nu a fost inițiat de Ministerul Justiției, așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Fosta șefă a instanței supreme a afirmat că, în aceste condiții, procedura nu este legală, iar actele de grațiere nu ar putea produce efecte.
Mai mult, un grup de judecători și procurori consideră că fostul președinte ar fi comis o infracțiune prin modul în care a acordat aceste grațieri. Aceștia au cerut Parchetului pentru Criminalitate Organizată să deschidă o anchetă în privința lui Vucici.
Protestele care au dus la înfrângerea partidului lui Vucici
Aleksandar Vucici a demisionat din funcția de președinte în septembrie, pentru a putea participa la alegerile parlamentare anticipate în fruntea partidului său, Partidul Progresist Sârb (SNS). Fostul șef al statului urmărea să revină în funcția de prim-ministru, pe care a mai ocupat-o în perioada 2014-2017.
Înfrângerea formațiunii sale în scrutinul din 25 octombrie a schimbat însă configurația politică a țării. Lista Studenților, o candidatură creată de universitari, a obținut majoritatea absolută, încheind cei 12 ani în care Vucic s-a aflat la conducerea Serbiei.
Fostul președinte s-a confruntat cu numeroase manifestații organizate de studenți și de opoziția prooccidentală. Vucici a susținut că protestele ar fi fost coordonate din Occident, în timp ce participanții au cerut, printre altele, combaterea corupției, respectarea statului de drept și independența instituțiilor.
Unul dintre evenimentele care au alimentat nemulțumirea publică a fost accidentul din gara orașului Novi Sad, din noiembrie 2024. Prăbușirea acoperișului a provocat moartea a 16 persoane, iar protestatarii au considerat tragedia drept o consecință a corupției și a problemelor din instituțiile responsabile.
Lista Studenților și-a construit candidatura în jurul criticilor la adresa autoritarismului și corupției pe care le atribuie guvernării lui Vucici, promițând să apere statul de drept, independența instituțiilor și transparența acestora.
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