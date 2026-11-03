Studenții îl acuză pe Vucici că i-a grațiat pe cei care i-au agresat în stradă. Protestatarii cer anchetarea fostului președinte

Publicat 3 nov. 2026, 19:07 Actualizat 3 nov. 2026, 19:14

Lista Studenților din Serbia îl critică pe fostul președinte Aleksandar Vucici, după ce printre cele 49 de persoane grațiate înainte de demisie se află și oameni acuzați că au atacat manifestanți.

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