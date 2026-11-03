Decizie-șoc în Marea Britanie: vârsta de recrutare, majorată la 65 de ani. Veteranii ar putea fi mobilizați în caz de război

Marea Britanie își extinde capacitatea de mobilizare militară într-un context internațional tot mai tensionat. Guvernul de la Londra a decis creșterea limitei de vârstă pentru recrutare de la 55 la 65 de ani, ceea ce înseamnă că inclusiv veterani ar putea fi chemați să servească în situații de criză majoră.
Marea Britanie pregătește schimbări majore pentru mobilizarea rezerviștilor
În eventualitatea izbucnirii unui conflict de amploarea unui război mondial, britanici cu vârste de până la 65 de ani ar putea fi chemați din nou sub arme, scrie Express.co. Măsura face parte din planurile anunțate de guvernul laburist pentru consolidarea capacității de apărare a țării pe fondul deteriorării situației de securitate la nivel global.
Importanța reformei a crescut în ultimele săptămâni, după avertismentul transmis de ministrul britanic al Apărării, care a declarat că Regatul Unit trebuie să fie pregătit pentru un posibil conflict în următoarele 1.000 de zile.
Ce este Rezerva Strategică a Marii Britanii
Rezerva Strategică, adică efectivele umane de care poate dispune Marea Britanie în cazul unui conflict major, este alcătuită din două componente principale:
Rezerva Regulată, formată din foști militari care au obligații de instruire și pot fi mobilizați dacă situația o impune;
Rezerva de Rechemare, alcătuită din veterani care pot fi chemați în serviciu în cele mai grave situații de urgență națională.
În ianuarie, autoritățile britanice au anunțat că limita maximă de vârstă pentru această structură va crește de la 55 la 65 de ani. Modificarea urmează să intre în vigoare în primăvara anului viitor, prin noul proiect al Legii Forțelor Armate.
Pragul pentru mobilizare va fi redus
Pe lângă creșterea limitei de vârstă, legislația introduce și o schimbare importantă privind condițiile în care rezerviștii pot fi activați. Astfel, mobilizarea nu va mai necesita existența unui „pericol național”, a unei „mari urgențe” sau a unui atac direct asupra Regatului Unit.
Noul cadru legal permite activarea rezervelor inclusiv în contextul unor „pregătiri de tip militar pentru război”, oferind autorităților o flexibilitate mult mai mare în gestionarea unei eventuale crize.