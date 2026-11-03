Decizie-șoc în Marea Britanie: vârsta de recrutare, majorată la 65 de ani. Veteranii ar putea fi mobilizați în caz de război

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 21:29

Marea Britanie își extinde capacitatea de mobilizare militară într-un context internațional tot mai tensionat. Guvernul de la Londra a decis creșterea limitei de vârstă pentru recrutare de la 55 la 65 de ani, ceea ce înseamnă că inclusiv veterani ar putea fi chemați să servească în situații de criză majoră.

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