Vineri, 13 noiembrie 2026, ziua Apocalipsei? Predicția făcută de cercetători în anii ’60
Vineri, 13 noiembrie 2026, ziua Apocalipsei? Foto/Arhivă/Profimedia
Un studiu publicat în revista Science în 1960 a lansat o ipoteză neobișnuită despre viitorul omenirii. Pornind de la ritmul de creștere a populației mondiale, fizicianul Heinz von Foerster și colaboratorii săi au calculat că data critică ar fi 13 noiembrie 2026.
Ipoteza formulată de cercetătorii americani în urmă cu peste șase decenii pornea de la ritmul accelerat de creștere a populației mondiale. Potrivit calculelor lor, dacă tendința observată în ultimele două milenii ar fi continuat fără schimbări, numărul oamenilor de pe planetă ar fi ajuns la valori imposibil de susținut. Autorii studiului au descris un scenariu extrem, în care omenirea nu ar mai putea face față propriei dezvoltări demografice.
Cercetătorii au caracterizat evoluția populației drept hiper-exponențială, avertizând asupra consecințelor unei asemenea creșteri. În lucrarea publicată în revista Science, aceștia au formulat o concluzie sumbră: „La această dată, populația umană va tinde spre infinit, dacă va crește la fel ca în ultimele două milenii”. Autorii au folosit și o formulare devenită celebră pentru a descrie riscurile suprapopulării: „Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Ei vor muri striviți”.
Predicția a provocat dezbateri în comunitatea demografilor, iar modelul matematic utilizat de echipa americană a descris relativ bine tendințele de creștere până în anii 1990. Ulterior, însă, schimbările demografice au modificat semnificativ perspectiva. În numeroase state, natalitatea și fertilitatea au scăzut, ceea ce a îndepărtat evoluția reală de scenariul imaginat în urmă cu 66 de ani.
ONU estimează că populația lumii va începe să scadă după 2084
Datele demografice actuale indică o direcție diferită de cea anticipată în studiul din 1960. Potrivit raportului Organizației Națiunilor Unite Perspectivele populației mondiale, numărul locuitorilor planetei ar urma să continue să crească în următoarele decenii, dar într-un ritm mai lent.
Estimările ONU indică atingerea unui vârf demografic de aproximativ 10,3 miliarde de persoane în jurul anului 2084. După acest moment, populația globală ar urma să intre pe o traiectorie descendentă.
În aceste condiții, problema demografică discutată de specialiști s-a schimbat. Dacă în trecut temerile erau legate în principal de suprapopulare și de epuizarea resurselor, astăzi scăderea fertilității și îmbătrânirea populației devin provocări tot mai importante.
Economiștii avertizează că reducerea numărului de nașteri poate avea efecte pe termen lung asupra economiei. O populație activă mai restrânsă poate însemna mai puțini angajați, o presiune mai mare asupra sistemelor de pensii și sănătate și dificultăți în menținerea ritmului de creștere economică. Astfel, declinul demografic ar putea deveni o problemă majoră pentru numeroase state, relatează publicația The Independent.
De la teama suprapopulării la riscurile inteligenței artificiale și ale unui război nuclear
Studiul care a indicat data de 13 noiembrie 2026 a apărut într-o perioadă marcată de tensiunile Războiului Rece. În anii 1960, perspectiva unui conflict nuclear și teama că resursele naturale nu vor putea susține dezvoltarea societății alimentau numeroase scenarii despre dispariția civilizației umane.
Astăzi, avertismentele privind riscurile globale au alte accente. Pe lângă amenințarea unui război de amploare și efectele schimbărilor climatice, cercetătorii atrag atenția asupra dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale și asupra posibilității ca tehnologia să ajungă să fie utilizată în moduri greu de controlat.
Un indicator simbolic al acestor pericole este Ceasul Apocalipsei, creat în 1947 de organizația Bulletin of the Atomic Scientists (BAS). Acesta exprimă, prin apropierea simbolică de miezul nopții, evaluarea riscurilor existențiale cu care se confruntă omenirea.
În ianuarie 2026, ceasul a fost fixat la 85 de secunde înainte de miezul nopții, față de 89 de secunde în anul precedent. Printre motivele de îngrijorare menționate de specialiști se numără riscul unui război mondial, criza climatică și posibilitatea pierderii controlului asupra unor sisteme avansate de inteligență artificială.
John Mecklin, editorul publicației Bulletin of the Atomic Scientists, a avertizat că direcția în care se îndreaptă omenirea nu este una sustenabilă. Acesta a făcut apel la liderii marilor puteri, în special din Statele Unite, Rusia și China, să colaboreze pentru reducerea amenințărilor globale.
Mesajul său a vizat și implicarea cetățenilor, despre care a spus că trebuie să le ceară conducătorilor să acționeze pentru îndepărtarea lumii de riscurile unei catastrofe.
Predicția demografică din anii 1960 nu mai descrie evoluția actuală a populației, însă avertismentele privind viitorul civilizației continuă să existe. Diferența este că, în prezent, atenția specialiștilor se îndreaptă tot mai mult spre efectele declinului demografic, instabilitatea geopolitică, schimbările climatice și riscurile noilor tehnologii.
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