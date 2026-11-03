Vineri, 13 noiembrie 2026, ziua Apocalipsei? Predicția făcută de cercetători în anii ’60

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 21:08

Un studiu publicat în revista Science în 1960 a lansat o ipoteză neobișnuită despre viitorul omenirii. Pornind de la ritmul de creștere a populației mondiale, fizicianul Heinz von Foerster și colaboratorii săi au calculat că data critică ar fi 13 noiembrie 2026.

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