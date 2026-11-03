Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din acest an. A fost vizată și o centrală nucleare

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 21:09

Rusia a declanșat cel mai amplu atac aerian din acest an asupra sistemului energetic al Ucrainei, lansând sute de drone și zeci de rachete împotriva centralelor electrice, stațiilor de transformare și liniilor de transport al energiei. Milioane de ucraineni au rămas fără electricitate, iar oficialii de la Kiev avertizează că una dintre ținte a fost o substație esențială pentru funcționarea în siguranță a Centralei Nucleare de la Hmelnițki.

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