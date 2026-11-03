Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din acest an. A fost vizată și o centrală nucleare

Rusia a declanșat cel mai amplu atac aerian din acest an asupra sistemului energetic al Ucrainei, lansând sute de drone și zeci de rachete împotriva centralelor electrice, stațiilor de transformare și liniilor de transport al energiei. Milioane de ucraineni au rămas fără electricitate, iar oficialii de la Kiev avertizează că una dintre ținte a fost o substație esențială pentru funcționarea în siguranță a Centralei Nucleare de la Hmelnițki.
Atacul, descris de autoritățile ucrainene drept unul dintre cele mai grave de la începutul războiului, ridică noi temeri privind securitatea energetică a Europei înaintea sezonului rece și riscul unor pene masive de curent în întreaga Ucraină, potrivit Kyiv Independent.
Rusia a lovit infrastructura energetică din zece regiuni
Forțele ruse au lansat pe 3 noiembrie cel mai mare atac coordonat din 2026 asupra infrastructurii energetice ucrainene. Potrivit premierului ucrainean Denis Șmîhal, au fost vizate stații electrice, sisteme de transport al energiei și centrale electrice din cel puțin zece regiuni ale țării.
În total, Rusia a folosit 289 de drone, 17 rachete balistice și 59 de rachete de croazieră într-un val masiv de bombardamente care a provocat întreruperi de curent în numeroase zone ale țării.
Potrivit autorităților de la Kiev, trei drone rusești au atacat și o substație considerată critică pentru funcționarea stabilă a Centralei Nucleare Hmelnițki.
Astfel de acțiuni reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea nucleară a întregii Europe”, a declarat șeful guvernului de la Kiev.
Guvernul ucrainean a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și a solicitat o reacție din partea partenerilor occidentali.
Pene de curent în Kiev și în mai multe regiuni
Operatorul național Ukrenergo a raportat unul dintre cele mai puternice atacuri cu rachete balistice asupra infrastructurii critice. În urma loviturilor, au fost impuse restricții de consum și întreruperi de energie în Kiev și în regiunile Kiev, Poltava, Sumî, Cernihiv, Cerkasî și Harkov.
Ministerul Energiei a anunțat distrugeri semnificative și în regiunile Vinița, Jitomir și Harkov.
Compania DTEK, cel mai mare producător privat de energie din Ucraina, a anunțat că trei dintre termocentralele sale și-au suspendat producția în urma loviturilor rusești, pe care directorul general al companiei le-a descris drept „unul dintre cele mai grave atacuri din istorie” asupra infrastructurii energetice administrate de companie.
„Este clar că Rusia își intensifică în mod periculos eforturile de a priva ucrainenii de servicii esențiale precum energia în această iarnă. Nu îi vom lăsa să reușească”, a declarat acesta.
Ucraina se teme de o nouă criză energetică
Atacul vine după iarna extrem de dificilă din perioada 2025-2026, când milioane de ucraineni au rămas fără căldură și electricitate în condiții de temperaturi negative. Autoritățile de la Kiev avertizează că Rusia și-a reluat campania sistematică împotriva infrastructurii energetice pentru a provoca o nouă criză în lunile de iarnă.
Numai în ultimele 24 de ore, Ministerul Energiei susține că infrastructura energetică a Ucrainei a fost atacată de peste 20 de ori.