Rusia construiește în Kaliningrad un radar uriaș. Ar putea spiona întreg spațiul aerian din Europa

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 nov. 2026, 23:14

Un nou complex militar rusesc, aflat aproape de granița cu Polonia, ar putea detecta avioane, rachete și nave la distanțe de până la 3.000 de kilometri. Experții avertizează asupra implicațiilor pentru securitatea NATO.

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