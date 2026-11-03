Rusia construiește în Kaliningrad un radar uriaș. Ar putea spiona întreg spațiul aerian din Europa

Un nou complex militar rusesc, aflat aproape de granița cu Polonia, ar putea detecta avioane, rachete și nave la distanțe de până la 3.000 de kilometri. Experții avertizează asupra implicațiilor pentru securitatea NATO.
Rusia se apropie de finalizarea unei stații radar de mari dimensiuni în regiunea Kaliningrad, un complex militar care ar putea supraveghea o parte importantă a Europei. Cu o rază estimată de detecție de până la 3.000 de kilometri, instalația ar putea identifica aeronave, rachete și nave, inclusiv în spații aflate dincolo de linia orizontului.
Amplasamentul se află în apropierea localității Gvardeisk, la aproximativ 37 de kilometri de frontiera poloneză. Potrivit imaginilor din satelit furnizate de compania ICEYE, construcția cuprinde trei rânduri de antene, fiecare întins pe o lungime de peste 500 de metri. Întregul perimetru este împrejmuit cu două garduri de securitate.
Ce poate detecta radarul rusesc din Kaliningrad
Lucrările la complex ar fi început în martie 2023, potrivit publicației poloneze Defence24. Aceeași sursă indică faptul că instalația ar putea fi asemănătoare sistemului rusesc 29B6 „Container”, care funcționează în banda de unde scurte și folosește reflexia undelor radio în ionosferă. Tehnologia permite identificarea unor obiecte aflate la distanțe foarte mari, inclusiv dincolo de orizont.
Conform informațiilor prezentate de armata rusă, sistemul „Container” poate urmări simultan până la 10.000 de ținte aeriene. Printre acestea s-ar număra inclusiv avioane de vânătoare F-35, considerate dificil de detectat prin mijloace radar convenționale.
Raza estimată a noii instalații ar putea include teritorii din Regatul Unit, Franța, Germania și Ucraina, ceea ce îi conferă o importanță strategică pentru monitorizarea mișcărilor militare europene.
Avertismentul experților militari din țările baltice
Colonelul în rezervă Vaidotas Malinionis, din cadrul Forțelor Armate Lituaniene, consideră că noua stație ar putea oferi comandamentului rus un interval suplimentar pentru evaluarea situației și luarea deciziilor în cazul unei confruntări cu NATO. Informațiile colectate ar putea fi folosite inclusiv în pregătirea unor operațiuni ofensive.
Militarul a atras însă atenția și asupra unui dezavantaj important al instalației: dimensiunile foarte mari o transformă într-o țintă vulnerabilă în cazul unui atac.
O altă posibilă utilizare a radarului este evidențiată de analista militară letonă Evija Dyatkovich. Aceasta apreciază că sistemul ar putea îmbunătăți capacitatea Rusiei de a detecta obiecte care zboară la altitudini reduse, în special drone. O asemenea evoluție ar putea diminua eficiența utilizării dronelor de către statele NATO.
Rusia construiește încă un complex radar în regiune
În apropiere de Cerniahovsk, tot în regiunea Kaliningrad, este ridicată o a doua instalație de mari dimensiuni. Potrivit Defence24, aceasta va avea o configurație circulară, cu un diametru de peste 1.600 de metri. Construcția ar fi început tot în martie 2023.
Publicația poloneză avansează ipoteza că cele două complexe ar putea funcționa în legătură unul cu celălalt, însă destinația exactă a celei de-a doua instalații nu este cunoscută. În regiunea Kaliningrad se află, în total, peste 20 de obiective destinate informațiilor electronice și contramăsurilor.
Amenințarea nucleară din Kaliningrad, în atenția Poloniei și Lituaniei
Dezvoltarea infrastructurii militare din enclava rusă are loc pe fondul avertismentelor repetate ale lui Vladimir Putin privind posibilitatea utilizării tuturor armelor aflate la dispoziția Moscovei, inclusiv a celor nucleare, ca răspuns la un atac din partea Occidentului.
Potrivit colonelului în rezervă Vaidotas Malinionis, Rusia ar putea desfășura în regiunea Kaliningrad până la 100 de focoase nucleare. Oficialii de rang înalt din Polonia și Lituania consideră că o parte dintre acestea s-ar afla deja pe teritoriul enclavei, potrivit informațiilor publicate de The Times.