Tragedia feroviară din Spania. Ministrul Transporturilor a demisionat

Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, și-a anunțat demisia marți, la șase zile de la gravul accident feroviar în care două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, provocând moartea a cel puțin 69 de persoane și rănirea altor zeci.
Óscar Puente a făcut anunțul demisiei în fața parlamentarilor din Congresul Spaniei, unde fusese convocat pentru a prezenta explicații privind accidentul feroviar produs miercurea trecută, în apropierea localității Urda, situată la sud de Madrid. Informațiile au fost relatate de BBC.
Ministrul a explicat că gravitatea celor două tragedii feroviare produse într-un interval mai mic de un an face imposibilă continuarea mandatului său. Acesta a amintit și de un alt accident mortal, înregistrat în luna ianuarie în regiunea Andaluzia, din sudul țării.
Cea mai recentă catastrofă feroviară s-a produs în apropiere de Urda, unde un tren de mare viteză operat de compania de stat Renfe a intrat în coliziune cu un alt tren, aparținând operatorului privat Iryo. Potrivit informațiilor prezentate, garnitura Renfe a lovit din spate trenul Iryo, care se afla oprit.