Tragedia feroviară din Spania. Ministrul Transporturilor a demisionat

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 23:07

Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, și-a anunțat demisia marți, la șase zile de la gravul accident feroviar în care două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, provocând moartea a cel puțin 69 de persoane și rănirea altor zeci.

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