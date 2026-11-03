Lukașenko anunță când s-ar putea încheia războiul din Ucraina și avertizează asupra celui de-Al Treilea Război Mondial
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia
Liderul de la Minsk susține că Rusia și Ucraina nu mai au resurse pentru a continua luptele și spune că Donald Trump ar împiedica izbucnirea unui Al Treilea Război Mondial.
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a făcut o predicție privind evoluția războiului din Ucraina și a lansat un avertisment cu privire la riscul izbucnirii unui Al Treilea Război Mondial. În opinia sa, confruntările dintre armatele rusă și ucraineană s-ar putea încheia în următoarele luni, întrucât ambele tabere ar fi ajuns la epuizarea resurselor. Liderul belarus a susținut, totodată, că acțiunile președintelui american Donald Trump împiedică extinderea conflictului la nivel global.
Declarațiile au fost făcute marți, 3 noiembrie, la cea de-a IV-a Conferință internațională de la Minsk privind securitatea eurasiatică, eveniment la care participă oficiali și reprezentanți ai mai multor organizații internaționale. Printre participanți se numără și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, precum și secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Feridun Sinirlioğlu.
Lukașenko susține că războiul din Ucraina se va încheia în următoarele luni
Liderul de la Minsk consideră că Rusia și Ucraina nu mai dispun de forța și resursele necesare pentru a continua confruntarea pe termen lung. Acesta și-a prezentat estimarea drept o opinie personală, fără să indice însă un calendar concret sau condițiile în care s-ar putea ajunge la oprirea luptelor.
„Războiul din Ucraina se va încheia în lunile următoare. Este opinia mea personală. Destul, nu mai sunt forţe şi nici resurse. Toţi au obosit”, a afirmat Lukaşenko în cadrul intervenţiei sale la cea de-a IV-a Conferinţă internaţională de la Minsk privind securitatea eurasiatică, conform agenţiei BELTA.
Președintele belarus a vorbit și despre dorința populației țării sale de a vedea încheiat conflictul dintre Rusia și Ucraina. El a descris confruntarea drept o vărsare de sânge între două popoare înfrățite și a insistat asupra necesității unei soluții cât mai rapide.
„Belaruşii vor ca "această vărsare de sânge şi această confruntare între două popoare înfrăţite", cel rus şi cel ucrainean, "să se încheie cât mai repede posibil", a adăugat el. "Dacă alegem calea escaladării, vom ajunge cu siguranţă la cel De-al Treilea Război Mondial"”
Avertismentul liderului belarus privind izbucnirea celui de-Al Treilea Război Mondial
Dincolo de estimarea referitoare la durata războiului, Lukașenko a atras atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea intensificarea confruntărilor. Acesta a avertizat că refuzul opririi luptelor și continuarea escaladării ar putea împinge lumea spre un conflict de amploare.
„Dacă nu ne oprim, dacă alegem calea escaladării, vom ajunge cu siguranţă la cel De-al Treilea Război Mondial”, a avertizat liderul belarus, care a reiterat că Minskul este interesat în negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina.
Lukașenko a transmis că Belarus este pregătit să contribuie la găsirea unei soluții și a invitat reprezentanții celor două țări să reia discuțiile la Minsk. Potrivit acestuia, o înțelegere negociată reprezintă singura cale de a pune capăt confruntării.
„Suntem dispuşi să continuăm să oferim o contribuţie reală la soluţionarea conflictului şi să minimizăm consecinţele acestuia. Nu există alternative la o soluţie paşnică. Dacă doriţi să ajungeţi la un acord, vă rugăm să veniţi. Veniţi la Minsk”, a afirmat el, reiterând că Belarus este dispus să găzduiască noi discuţii de pace pentru soluţionarea conflictului din Ucraina.
Președintele belarus a recunoscut, de asemenea, că țara sa este implicată în conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a explicat că acesta este unul dintre motivele pentru care Minskul urmărește în mod direct desfășurarea negocierilor.
Lukașenko a recunoscut implicarea Belarusului în conflictul din Ucraina și a explicat că, din acest motiv, țara sa este direct interesată de negocierile de pace.
„Haideți, să discutăm. Fără niciun fel de intermediari. Nu vreau să joc rolul de mediator. Mai ales că interesul nostru în aceste negocieri este considerabil”, a reiterat el.
Belarus a permis Rusiei să folosească teritoriul său în invazia declanșată în februarie 2022 și a rămas un aliat apropiat al Moscovei. Associated Press amintește că sprijinul acordat de Minsk operațiunilor militare rusești a contribuit la izolarea internațională a țării și la menținerea sancțiunilor occidentale.
Ce rol îi atribuie lui Donald Trump în evitarea unui război mondial
Lukașenko a vorbit și despre implicarea Statelor Unite în eforturile de oprire a războiului, acordându-i lui Donald Trump un rol important în prevenirea unei escaladări la scară globală. Liderul belarus a recunoscut că politica actualului președinte american provoacă reacții și critici, însă consideră că acțiunile acestuia au contribuit la îndepărtarea pericolului unui nou război mondial, care ar putea avea inclusiv o componentă nucleară.
„Nu degeaba vorbesc atât de des despre americani, de ei depind multe. Politica preşedintelui Trump polarizează lumea şi stârneşte, să nu ne ascundem, critici întemeiate. Dar adevărul este că Trump, prin acţiunile sale, oricât de contradictorii ar fi acestea, împiedică, în esenţă, ca lumea să fie târâtă într-un al Treilea Război Mondial, care ar putea fi unul nuclear”, a afirmat el.
Declarațiile vin în contextul în care Washingtonul încearcă să readucă Rusia și Ucraina la masa negocierilor. Potrivit Reuters, Kremlinul a confirmat marți că următoarea rundă de discuții trilaterale, la care vor participa reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, este programată pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi. Delegația americană ar urma să discute inclusiv despre garanțiile de securitate pentru perioada de după război și măsurile de detensionare.
Totuși, perspectivele unui acord rămân incerte. În aceeași zi, cancelarul german Friedrich Merz a declarat, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Rusia trebuie să demonstreze că este cu adevărat pregătită să negocieze o încetare a focului și un acord de pace. Merz a insistat și asupra necesității ca statele europene să fie implicate în discuțiile privind viitorul Ucrainei.
Lukașenko avertizează că ONU ar putea avea soarta Ligii Națiunilor
În intervenția de la conferința de la Minsk, liderul belarus a criticat și capacitatea Organizației Națiunilor Unite de a gestiona crizele internaționale. Lukașenko și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care funcționează instituția și a făcut o paralelă cu Liga Națiunilor, organizația care a precedat ONU și care nu a reușit să împiedice izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.
Acesta a avertizat că ONU ar putea ajunge într-o situație similară dacă nu își îndeplinește responsabilitățile în prevenirea conflictelor.
„Cu tot respectul pentru această organizaţie, aici se vorbeşte mult, dar se face puţin. La vremea sa, Liga Naţiunilor, care a fost înlocuită de ONU, s-a dezintegrat din cauza incapacităţii de a preveni Al Doilea Război Mondial. Mi-e teamă că ONU va avea aceeaşi soartă. Nu aş vrea asta!”, a afirmat Lukaşenko.
Într-o intervenție relatată separat de publicația belarusă independentă Pozirk, Lukașenko a criticat și alte organizații internaționale, susținând că instituțiile multilaterale nu reușesc să răspundă eficient provocărilor de securitate.
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