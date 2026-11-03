Analiză NY Times: Republicanii se pregătesc pentru pierderi în alegerile din SUA. De ce a devenit Senatul marea lor îngrijorare

Publicat 4 nov. 2026, 00:52 Actualizat 4 nov. 2026, 00:58 Sursă NY Times

Partidul lui Donald Trump se așteaptă să piardă controlul Camerei Reprezentanților, iar liderii republicani se tem că ar putea pierde și Senatul. New York Times identifică șase teme care pot influența rezultatul scrutinului.

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