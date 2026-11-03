Analiză NY Times: Republicanii se pregătesc pentru pierderi în alegerile din SUA. De ce a devenit Senatul marea lor îngrijorare
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Partidul lui Donald Trump se așteaptă să piardă controlul Camerei Reprezentanților, iar liderii republicani se tem că ar putea pierde și Senatul. New York Times identifică șase teme care pot influența rezultatul scrutinului.
Republicanii se pregătesc pentru o posibilă înfrângere în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, iar principala lor preocupare nu mai este doar pierderea Camerei Reprezentanților, ci și riscul de a rămâne fără majoritatea din Senat. Potrivit unei analize publicate de The New York Times, nemulțumirea alegătorilor față de politicile economice ale lui Donald Trump și față de războiul cu Iranul pune partidul prezidențial într-o situație dificilă.
Scrutinul de marți, 3 noiembrie 2026, reprezintă primul test electoral național al celui de-al doilea mandat al lui Trump. În ultimele două luni, președintele le-a transmis constant alegătorilor să privească scrutinul ca și cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot.
„Alegerile de la jumătatea mandatului de marți le vor oferi alegătorilor ocazia să facă exact acest lucru. Acestea vor constitui primul referendum național asupra agendei lui Trump pentru al doilea mandat, caracterizată de tarife cu impact profund, un război nepopular cu Iranul și o politică agresivă de combatere a imigrației”, arată analiza publicației americane.
Republicanii se așteaptă să piardă Camera Reprezentanților
Liderii republicani anticipează un rezultat dificil și se pregătesc pentru pierderi importante. În partid există deja așteptarea că democrații vor prelua controlul Camerei Reprezentanților, iar temerile privind o eventuală înfrângere și în Senat au devenit tot mai puternice.
Democrații și-au construit campaniile în jurul nemulțumirilor legate de creșterea prețurilor, pe care le-au asociat atât tarifelor comerciale, cât și războiului cu Iranul. Mesajul lor electoral s-a concentrat în special pe reducerea costului vieții.
Republicanii, în schimb, nu au reușit să construiască o replică politică suficient de convingătoare. Donald Trump a respins preocupările legate de economie și a transmis mesaje adesea incoerente, potrivit jurnaliștilor americani.
Cu toate acestea, experiența ultimelor scrutinuri arată că președintele își poate mobiliza electoratul fidel. Deși republicanii au obținut rezultate sub așteptări la ambele alegeri de la jumătatea mandatului desfășurate în timpul președinției lui Trump, acesta și-a demonstrat capacitatea de a-și aduce susținătorii la urne.
În paralel, atacurile nefondate ale liderului de la Casa Albă la adresa sistemului electoral american au alimentat temerile privind o posibilă intervenție a autorităților federale în desfășurarea scrutinului și în stabilirea rezultatelor.
Ce trebuie să câștige democrații pentru a prelua controlul Congresului
În Camera Reprezentanților, democrații au nevoie de un câștig net de numai trei mandate pentru a obține majoritatea. Situația este mai complicată în Senat, unde partidul trebuie să își păstreze toate locurile actuale și să câștige cel puțin patru mandate ocupate în prezent de republicani.
Printre statele în care democrații încearcă să obțină victorii se numără Texas și Kansas, două teritorii în care partidul nu a mai câștigat de foarte mult timp alegeri pentru Senat. Ultimul senator democrat ales în Texas a obținut mandatul în 1988, în timp ce în Kansas o astfel de victorie nu s-a mai înregistrat din 1932.
Și cursele pentru funcțiile de guvernator pot modifica raportul de forțe. Dacă democrații câștigă cel puțin două mandate deținute acum de republicani, vor ajunge să controleze majoritatea funcțiilor de guvernator pentru prima dată din 2010. Atunci, nemulțumirea față de președintele Barack Obama a alimentat un val de victorii republicane care a influențat politica americană în anii următori.
Cât de mult pot avansa democrații în statele tradițional republicane
Una dintre întrebările urmărite de analiști este dacă democrații pot câștiga teren în zone considerate până acum bastioane republicane. În ultimele zile ale campaniei, mai multe curse din state conservatoare au devenit competitive.
În Kansas și Ohio, unde republicanii au avut în mod tradițional o poziție puternică, competițiile pentru Senat sunt foarte strânse. Democrații au, de asemenea, șanse să câștige în circumscripții ale Camerei Reprezentanților în care Donald Trump obținuse victorii clare în 2024.
Un exemplu este districtul din nordul statului New York rămas vacant după plecarea reprezentantei Elise Stefanik. Trump câștigase acolo cu o diferență de 21 de puncte procentuale în urmă cu doi ani.
Competiții strânse pentru funcția de guvernator se desfășoară și în state conservatoare precum Florida, Nebraska și Oklahoma. Andy Beshear, guvernatorul democrat al statului Kentucky și președintele Asociației Guvernatorilor Democrați, și-a petrecut luni seara susținând candidatul partidului în Oklahoma. Statul are o tradiție electorală puternic republicană: ultimul candidat democrat la președinție care a câștigat măcar un comitat aici a fost Al Gore, în 2000.
În ultimele zile, republicanii au alocat rapid fonduri suplimentare pentru cursa senatorială din Louisiana, care până atunci nu fusese considerată o competiție strânsă. Ambele partide au direcționat bani și către campaniile din Mississippi și Carolina de Sud, state în care democrații nu au reușit să câștige de mai bine de o generație.
Miza este, așadar, cât de departe vor putea avansa democrații pe teritoriul republican și câte dintre mandatele considerate sigure pentru adversarii lor pot deveni vulnerabile.
Nemulțumirea față de economia lui Trump, un factor decisiv
Costul vieții se află printre principalele preocupări ale alegătorilor americani. Sondajele indică nemulțumiri legate de prețurile ridicate, puse de alegători pe seama tarifelor comerciale și a războiului ordonat de Donald Trump. În același timp, cota de popularitate a președintelui a coborât la niveluri minime istorice.
Republicanii care și-au construit identitatea politică în jurul lui Trump încearcă acum să îi convingă pe alegători că pot avea o poziție independentă. În numeroase cazuri, candidații partidului nu au încercat nici măcar să susțină că economia se află într-o stare bună, preferând să mute dezbaterea către alte subiecte.
În Michigan, fostul reprezentant Mike Rogers a încercat să aducă în centrul campaniei religia musulmană și originea familială a adversarului său democrat, medicul Abdul El-Sayed.
În Texas, alegătorii au fost vizați de numeroase reclame republicane referitoare la declarații făcute în trecut de James Talarico, candidatul democrat la Senat, despre drepturile persoanelor transgender.
În Maine, senatoarea republicană Susan Collins încearcă să își transforme experiența acumulată în patru mandate într-un argument electoral, susținând că vechimea sa în funcție reprezintă cea mai bună opțiune pentru stat.
Primele rezultate pot indica dimensiunea victoriei democrate
Un alt aspect urmărit în noaptea alegerilor este amploarea eventualei majorități democrate în Camera Reprezentanților. Primele indicii ar putea apărea odată cu închiderea secțiilor de votare din Indiana și din jumătatea estică a statului Kentucky, la ora 18:00, pe coasta de est a SUA, respectiv ora 1:00 în România, miercuri, 4 noiembrie.
În aceste zone există două competiții importante: cea din al șaselea district al statului Kentucky, câștigat de Trump cu 15 puncte în 2024, și cea din al cincilea district din Indiana, unde diferența în favoarea sa fusese de 17 puncte.
Ambele circumscripții combină electoratul rural cu cel suburban și sunt considerate, în mod obișnuit, bastioane republicane. Rezultatele de aici ar putea oferi primele indicii despre evoluția competiției în restul țării.
The New York Times indică și alte zone care merită urmărite. Al doilea district din Nevada include orașul Reno și jumătatea nordică, rurală, a statului. Trump a câștigat aici cu 14 puncte procentuale, iar democrații nu au concurat de regulă cu șanse reale.
Situația este diferită în acest an. Democrații au un candidat considerat puternic, reprezentantul republican aflat în funcție se retrage, iar adversarul republican este evaluat drept un candidat slab. În plus, un posibil candidat al unui partid terț ar putea atrage voturi conservatoare, cu sprijinul democraților.
Astfel de circumscripții vor influența dimensiunea majorității democrate, dacă partidul va câștiga Camera Reprezentanților. Noii membri aleși urmează să își preia mandatele în ianuarie 2027.
Redistribuirea circumscripțiilor electorale poate avea efecte și în 2028
Lupta pentru redesenarea hărților electorale este un alt factor care poate influența rezultatul scrutinului. Procesul a fost declanșat vara trecută în Texas, iar ulterior mai multe state conduse de republicani au început să modifice limitele circumscripțiilor pentru a crea condiții favorabile obținerii unor mandate suplimentare în Camera Reprezentanților.
Noile delimitări au pornit de la presupunerea că electoratul din 2026 va semăna cu cel care i-a asigurat victoria lui Donald Trump în 2024. Evoluțiile recente sugerează însă că această estimare ar putea să nu se confirme.
Alegătorii latino-americani s-au îndepărtat de Trump, schimbând perspectivele electorale în sudul Texasului și în sudul Floridei, două regiuni în care republicanii încercaseră să își consolideze avantajul.
„Alegătorii din mediul rural sunt furioși din cauza prețului motorinei, iar alegătorii de culoare, sugerează datele privind votul anticipat, se prezintă la urne în număr foarte mare”, scrie The New York Times.
În consecință, mai multe circumscripții redesenate tocmai pentru a favoriza republicanii au ajuns să găzduiască întreceri electorale competitive. Situația se regăsește în Texas, Florida, Tennessee și Carolina de Nord, unde democrații au devenit competitivi în districte pe care Trump le-ar fi câștigat cu diferențe de două cifre în 2024.
În California, alegătorii au aprobat un plan menit să le asigure democraților cinci mandate suplimentare în Camera Reprezentanților, iar noile delimitări nu par să pună în pericol locurile deținute deja de partid.
Efectele acestor modificări ar putea depăși scrutinul actual. Mai multe state analizează deja posibilitatea redesenării circumscripțiilor înaintea alegerilor din 2028. Potrivit publicației americane, dacă noile hărți electorale vor produce rezultate nefavorabile celor care le-au conceput, acest lucru ar putea tempera inițiativele similare de anul viitor.
Problemele candidaților democrați pot influența cursele pentru Senat
Deși democrații au desemnat în general candidați puternici în mai multe state republicane, campaniile din unele teritorii tradițional democrate au fost afectate de controverse și schimbări de ultim moment.
În Maine, partidul și-a înlocuit candidatul în luna iulie, după ce Graham Platner, câștigătorul alegerilor primare, a fost nevoit să se retragă în urma unei acuzații de viol pe care a negat-o.
Michigan a fost marcat de o schimbare de susținere politică în ultimul moment. Reprezentanta Haley Stevens, care pierduse alegerile primare democrate pentru Senat în fața medicului Abdul El-Sayed, a trecut de partea candidatului republican Mike Rogers.
În Minnesota, viceguvernatoarea Peggy Flanagan a condus în sondaje în cursa pentru Senat, deși campania sa a fost afectată de scandalul de fraudă de amploare din stat. Publicația americană o descrie drept una dintre cele mai slabe campanii ale partidului.
În Alaska, un articol publicat săptămâna trecută de The New York Times despre strategia democraților de a o ajuta pe candidata Mary Peltola a provocat nemulțumire în rândul republicanilor. Planul ar fi presupus recrutarea unui al doilea candidat cu numele Dan Sullivan în cursă.
Potrivit sondajelor menționate în analiză, candidații democrați conduc sau au un avantaj în toate cele patru curse electorale vizate. Totuși, unele dintre aceste competiții, în special cele din Michigan și Maine, au necesitat mai multe resurse și mai multă atenție decât și-ar fi dorit liderii partidului. În Maine, una dintre adversarele importante este senatoarea republicană Susan Collins, aflată în funcție.
Secțiile de votare de pe coasta de est a Statelor Unite încep să se închidă la ora 18:00, ora locală, respectiv ora 1:00 în România, miercuri, 4 noiembrie. Rezultatele scrutinului vor influența raportul de forțe din Congres cel puțin în următorii doi ani.
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