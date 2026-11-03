Alegeri SUA 2026. Analiza derulării scrutinului istoric, cu Ana Maria Păcuraru, la Realitatea Plus și realitatea.net: cine câștigă Camera Reprezentanților și Senatul

Lumea se schimbă, iar următorul vot al americanilor ar urma să producă o undă de șoc până în România și dincolo de granițele noastre. Cine câștigă? Cine pierde? Și ce urmează pentru America și pentru întreaga lume? Evenimentul istoric este urmărit clipă de clipă și analizat într-o ediție specială de realizatoarea Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.
UPDATE - Modelul Harvard, predicții pentru alegerile din SUA. Democrații au 96% șanse să câștige Camera Reprezentanților și 78% să preia controlul Senatului
Democrații au șanse foarte mari să obțină majoritatea în ambele camere ale Congresului american la alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit celor mai recente estimări ale modelului electoral dezvoltat de Universitatea Harvard. Proiecțiile indică o probabilitate de 96% pentru câștigarea Camerei Reprezentanților și de 78% pentru preluarea Senatului.
Dacă estimările se confirmă, Partidul Democrat ar putea ajunge la 242 de mandate în Camera Reprezentanților și la 53 de locuri în Senat. Cercetătorii atrag atenția că o victorie a republicanilor în Camera Reprezentanților ar reprezenta un rezultat extrem de puțin probabil, comparabil cu obținerea unui rezultat de 20 la aruncarea unui zar cu 20 de fețe.
Democrații, favoriți la pariuri pentru Camera Reprezentanților și Senatul SUA
Prognozele analiștilor și ale piețelor de pariuri dau democraților avantaj atât la Camera Reprezentanților, cât și la Senat, la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Scrutinul este considerat nefavorabil Casei Albe, iar rezultatul interesează direct România, a explicat jurnalista Ana Maria Păcuraru.
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Democrații, în față la Cameră și la Senat
Consensul analiștilor americani înclină 220 de locuri spre democrați și 196 spre republicani, în condițiile în care majoritatea înseamnă 218. Dacă aceste prognoze se confirmă, democrații ating pragul înainte să se decidă cele 19 curse aflate la egalitate, care sunt câmpul de luptă al nopții.
Modelul Decision Desk HQ, una dintre cele mai cunoscute echipe de date electorale din America, le oferă democraților 84% șanse să preia Camera și 65% la Senat. Pe piețele de predicții, unde americanii pariază bani reali, încrederea este mai mare: 94% pentru Cameră și 74% pentru Senat. Cota democraților la Senat a crescut cu 11 puncte într-o singură lună.
Istoria nu este de partea Casei Albe. De la al Doilea Război Mondial încoace, partidul președintelui a câștigat locuri în Cameră la alegerile de la jumătatea mandatului de doar două ori, în 1998 și în 2002.
Miza pentru România: Senatul și statele cu legături în țara noastră
Senatul ratifică tratatele cu două treimi din voturi, iar aderarea Finlandei și a Suediei la NATO a trecut prin el cu 95 de voturi la 1. Din 2023, o lege interzice oricărui președinte american să scoată SUA din NATO fără acordul a două treimi din Senat sau fără o lege votată de Congres. Tot Senatul confirmă secretarul de stat, secretarul apărării și ambasadorii, inclusiv pe cel de la București.
Senatorii aleși acum au mandat de șase ani, până în 2033, mult după plecarea lui Donald Trump de la Casa Albă. În Maine, senatoarea republicană Susan Collins, care conduce comisia ce împarte bugetul federal, inclusiv banii Pentagonului, este dată deocamdată învinsă de piețele de pariuri. În Carolina de Sud, senatorul Lindsey Graham, autorul proiectului de sancțiuni masive împotriva Rusiei, este favorit.
Ohio are legături directe cu România: la Lima se fabrică tancurile Abrams, dintre care țara noastră a cumpărat 54, iar la Cleveland se află cea mai veche parohie ortodoxă română din America. În Texas, la Fort Worth, se asamblează avioanele F-35, iar România a comandat 32. Iowa este cea mai strânsă cursă din țară, 52 la 48.
Dacă republicanii câștigă Iowa și Kansas, democrații rămân cu 52 de locuri. Pentru a păstra Senatul, republicanilor le-ar mai trebui Texas și Ohio, ceea ce ar duce la 50 la 50, caz în care votul decisiv aparține vicepreședintelui. Primele secții de votare se închid la ora 1:00, ora României, a transmis Ana Maria Păcuaru.