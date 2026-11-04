Alertă cu bombă pe o navă de croazieră din Grecia. Peste 1.500 de oameni, blocați pe o insulă

Peste 1.500 de persoane au rămas blocate temporar pe o insulă din Grecia, după ce o amenințare cu bombă a provocat o alertă de securitate la bordul unei nave de croazieră. Vasul, care urma să ajungă în Israel, a fost oprit pentru verificări, după ce o persoană necunoscută a anunțat că ar exista un dispozitiv exploziv atașat de navă. Incidentul a avut loc marți, 3 noiembrie, în aceeași zi în care mai multe avioane din Europa au primit amenințări similare.
Alertă cu bombă pe o navă de croazieră. Peste 1.500 de oameni, blocați în Grecia
Nava Crown Iris, care navighează sub pavilion panamez și este operată de o companie israeliană, se pregătea să plece spre orașul Haifa, din nordul Israelului. Autoritățile grecești au fost alertate de o persoană anonimă, care a susținut că un dispozitiv exploziv ar fi fost montat pe corpul vasului. În urma avertismentului, nava a rămas în portul insulei Syros, iar Garda de Coastă a început imediat verificările pentru a stabili dacă amenințarea este reală.
La bordul navei se aflau 940 de pasageri și 597 de membri ai echipajului, în total 1.537 de persoane, potrivit televiziunii publice elene ERT News. Pentru a verifica existența unui posibil dispozitiv exploziv, autoritățile au folosit un scafandru specializat și un câine antrenat să detecteze explozibili. Pasagerii și membrii echipajului au fost debarcați temporar, în timp ce echipele de intervenție au controlat vasul. Verificările nu au dus la descoperirea vreunei bombe, conform presei străine.
După încheierea controalelor, autoritățile au anunțat că nu au fost descoperite dispozitive explozive, iar pasagerii și membrii echipajului au primit permisiunea de a reveni la bord. Ulterior, nava Crown Iris a primit și acordul de a-și continua călătoria spre Haifa, destinația stabilită inițial. Astfel, alerta de securitate a fost ridicată, iar cele peste 1.500 de persoane au putut să se întoarcă pe vas după verificările efectuate de autoritățile elene.
Amenințări cu bombă și la bordul mai multor avioane din Europa
Incidentul din Grecia s-a produs în aceeași zi în care mai multe aeroporturi europene au fost afectate de amenințări cu bombă. Cel puțin șapte zboruri au fost vizate marți de astfel de alerte, ceea ce a dus la devierea unor aeronave și la închiderea temporară a unor aeroporturi. Printre cursele afectate s-au numărat două zboruri spre Varșovia, două spre Sofia, două spre Roma și unul spre Murcia, în Spania.
Un alt avion care se îndrepta spre Sofia primise o amenințare asemănătoare cu o zi înainte. În urma alertelor, aeroportul din Varșovia a fost închis temporar, iar Forțele Aeriene Italiene au escortat unul dintre avioanele care urmau să aterizeze la Roma. Autoritățile au verificat aeronavele vizate, însă nu au descoperit dispozitive explozive. Toate aceste incidente au provocat perturbări ale traficului aerian, fără ca amenințările să se confirme.
Autoritățile nu știu dacă amenințările au legătură între ele
Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă amenințarea primită de nava de croazieră și cele care au vizat avioanele din Europa au fost coordonate sau dacă sunt incidente separate. Nicio persoană și nicio organizație nu și-a revendicat responsabilitatea pentru alertele cu bombă, iar anchetatorii nu au oferit informații despre identitatea celor care le-au transmis.
Incidentele au avut loc într-un context în care mai mulți oficiali europeni au acuzat Rusia și Iranul de implicare în atacuri hibride și acte de sabotaj pe teritoriul Europei. Moscova și Teheranul au respins aceste acuzații. Până în prezent, autoritățile nu au prezentat dovezi care să lege aceste state de amenințările cu bombă primite de nave și aeronave.