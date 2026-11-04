Alertă cu bombă pe o navă de croazieră din Grecia. Peste 1.500 de oameni, blocați pe o insulă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 09:35

Peste 1.500 de persoane au rămas blocate temporar pe o insulă din Grecia, după ce o amenințare cu bombă a provocat o alertă de securitate la bordul unei nave de croazieră. Vasul, care urma să ajungă în Israel, a fost oprit pentru verificări, după ce o persoană necunoscută a anunțat că ar exista un dispozitiv exploziv atașat de navă. Incidentul a avut loc marți, 3 noiembrie, în aceeași zi în care mai multe avioane din Europa au primit amenințări similare.

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