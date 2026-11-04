Noi lovituri ruseşti asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Două centrale electrice din Kiev şi Jîtomîr, atacate

Rusia a atacat două centrale electrice din regiunile ucrainene Kiev și Jîtomîr, a anunțat miercuri Ministerul rus al Apărării, într-un mesaj publicat pe Telegram. Atacurile fac parte dintr-o serie de bombardamente aproape zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în contextul scăderii temperaturilor, relatează Reuters.
Infrastructura energetică ucraineană, din nou sub atacurile Rusiei
Atacurile ruseşti au vizat şi o navă de marfă aflată în apropierea oraşului Odesa. Acestea au avut loc după bombardamentele de marţi, executate cu rachete şi drone, care au provocat întreruperi extinse de energie electrică în Ucraina. Noile lovituri vin cu aproximativ o săptămână înainte de reluarea preconizată a negocierilor de pace mediate de Statele Unite.
Potrivit Serviciului de Urgenţă al Ucrainei şi oficialilor locali, atacurile ruseşti au afectat şi regiunile Poltava, Dnipro, Kirovohrad şi Rivne, precum şi capitala Kiev.
În Crimeea, peninsula anexată de Rusia în 2014, autorităţile instalate de Moscova au dispus întreruperi ale alimentării cu energie electrică, în urma unui incident produs în afara regiunii. Cauza acestuia nu a fost precizată imediat.
Totodată, un atac cu dronă în apropierea oraşului Krasnodar, din sudul Rusiei, în vecinătatea Crimeei, a provocat un incendiu la un centru logistic aparţinând retailerului rus Ozon.
Părţile implicate în conflict neagă că ar viza în mod deliberat populaţia civilă în războiul declanşat de invazia rusă în Ucraina, în februarie 2022.
Moscova condiţionează discuţiile de pace de acţiunile Kievului
Luna trecută, un consilier de la Kremlin a declarat că poziţia Moscovei faţă de negocierile de pace în format trilateral, la care ar urma să participe Rusia, Ucraina şi Statele Unite, va depinde, printre altele, de decizia Kievului de a lansa sau nu un atac de amploare de Ziua Unităţii Naţionale a Rusiei, sărbătorită pe 4 noiembrie.