Netanyahu, contrazis de Comisia Electorală din Israel: ”Nu există nicio dovadă de fraudă electorală”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 nov. 2026, 13:02

Comisia Electorală din Israel a anunțat miercuri că nu a identificat nicio dovadă de fraudă care să pună sub semnul întrebării corectitudinea ultimelor alegeri parlamentare, ale căror rezultate sunt contestate de susținătorii premierului în exercițiu, Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

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