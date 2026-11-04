Netanyahu, contrazis de Comisia Electorală din Israel: ”Nu există nicio dovadă de fraudă electorală”

Comisia Electorală din Israel a anunțat miercuri că nu a identificat nicio dovadă de fraudă care să pună sub semnul întrebării corectitudinea ultimelor alegeri parlamentare, ale căror rezultate sunt contestate de susținătorii premierului în exercițiu, Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
Comisia Electorală nu a găsit nicio dovadă de fraudă la alegerile parlamentare
Autoritățile electorale din Israel au anunțat că, în urma analizării contestațiilor depuse de partide și persoane fizice, precum și a verificării a peste 9.000 de urne, nu au descoperit nereguli care să pună sub semnul întrebării corectitudinea scrutinului. Comisia a precizat că verificările au avut o amploare fără precedent și că nu există dovezi privind compromiterea procesului electoral sau modificarea rezultatelor.
Concluzia vine într-un moment important pentru scena politică israeliană. Președintele Isaac Herzog urmează să înceapă consultările cu reprezentanții partidelor care au obținut mandate în Knesset, pentru a identifica persoana pe care o consideră potrivită să formeze viitorul guvern.
Consultările se anunță complicate, în condițiile în care nici tabăra condusă de Benjamin Netanyahu, care a obținut 53 de locuri, nici principalul bloc al opoziției, condus de centristul Gadi Eisenkot, cu 48 de mandate, nu au reușit să atingă pragul majorității absolute de 61 de locuri în Knesset.
Isaac Herzog încearcă să evite organizarea unor noi alegeri
Deși funcția sa are, în general, un caracter predominant ceremonial, președintele Isaac Herzog încearcă să găsească o soluție care să evite convocarea unui nou scrutin. Acesta intenționează să încheie consultările joi seara, însă ia în calcul prelungirea discuțiilor, dacă situația politică o va impune.
Herzog are la dispoziție până la 11 noiembrie pentru a desemna candidatul însărcinat cu formarea guvernului. Printre variantele luate în calcul se află și constituirea unui guvern de uniune națională, care să reunească cele două mari blocuri politice. Această soluție este susținută atât de președinte, cât și de majoritatea israelienilor, potrivit sondajelor de opinie.