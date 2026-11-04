Alegeri SUA 2026, rezultate parțiale: democrații câștigă teren în Congres. Lovitură pentru republicanii lui Trump

Publicat 4 nov. 2026, 06:08 Sursă Realitatea PLUS

Primele rezultate ale alegerilor legislative din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie 2026, arată câștiguri importante pentru Partidul Democrat. Formațiunea a reușit să obțină două mandate de Senat deținute anterior de republicani, în Carolina de Nord și Carolina de Sud, în timp ce mai multe televiziuni americane proiectează o majoritate democrată în Camera Reprezentanților. Numărătoarea voturilor continuă, iar controlul Senatului nu este încă decis.

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