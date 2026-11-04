Alegeri SUA 2026, rezultate parțiale: democrații câștigă teren în Congres. Lovitură pentru republicanii lui Trump
Alegeri în SUA 2026
Primele rezultate ale alegerilor legislative din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie 2026, arată câștiguri importante pentru Partidul Democrat. Formațiunea a reușit să obțină două mandate de Senat deținute anterior de republicani, în Carolina de Nord și Carolina de Sud, în timp ce mai multe televiziuni americane proiectează o majoritate democrată în Camera Reprezentanților. Numărătoarea voturilor continuă, iar controlul Senatului nu este încă decis.
Una dintre cele mai importante surprize ale scrutinului vine din Carolina de Sud, stat considerat de multă vreme un teritoriu favorabil republicanilor. Democrata Annie Andrews a câștigat competiția pentru Senatul american împotriva republicanei Darline Graham, susținută de președintele Donald Trump. Este prima victorie a unui candidat democrat la alegerile pentru Senat în acest stat din 1998, potrivit proiecțiilor Associated Press. Rezultatul este cu atât mai important cu cât Donald Trump câștigase Carolina de Sud în 2024 la o diferență de aproape 18 puncte procentuale.
Un alt rezultat important a fost înregistrat în Carolina de Nord, unde fostul guvernator democrat Roy Cooper l-a învins pe republicanul Michael Whatley. Prin această victorie, democrații preiau un mandat care fusese deținut de republicani și fac încă un pas spre obținerea majorității în Senat. Înaintea scrutinului, republicanii controlau camera superioară a Congresului cu 53 de mandate, față de cele 47 ale democraților și independenților care votează alături de aceștia. Pentru schimbarea majorității, democrații aveau nevoie de un câștig net de patru locuri.
Democrații și-au păstrat și două mandate importante. În Georgia, senatorul Jon Ossoff a câștigat un nou mandat în fața republicanului Mike Collins, iar în New Hampshire, democratul Chris Pappas l-a învins pe fostul senator republican John Sununu. De asemenea, Mark Warner a obținut un nou mandat în Virginia. Aceste rezultate sunt importante pentru democrați, deoarece le permit să își apere reprezentarea în statele respective, în timp ce încearcă să câștige mandate suplimentare în alte zone ale țării.
Camera Reprezentanților, aproape de schimbarea majorității. Republicanii pierd circumscripții importante
Situația este dificilă pentru republicani și în Camera Reprezentanților, unde democrații au obținut mai multe victorii în circumscripții controlate anterior de adversarii lor politici. Potrivit Reuters, mai multe televiziuni americane au proiectat deja că Partidul Democrat va câștiga majoritatea în această cameră, deși numeroase competiții electorale nu erau încă decise în momentul publicării primelor bilanțuri.
Printre rezultatele importante se numără înfrângerea republicanului Tom Kean în New Jersey, unde democrata Rebecca Bennett a câștigat mandatul. În Pennsylvania, democrații au obținut victorii împotriva mai multor reprezentanți republicani, printre care Scott Perry, Ryan Mackenzie și Rob Bresnahan. Alte câștiguri au fost înregistrate în Carolina de Nord și Kentucky, unde Partidul Democrat a preluat locuri deținute anterior de republicani.
În total, toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților au fost puse în joc la scrutinul din 3 noiembrie. Pentru a controla această cameră, un partid are nevoie de cel puțin 218 mandate. Democrații aveau nevoie de un câștig net de numai trei locuri pentru a prelua majoritatea, însă rezultatul final depinde de încheierea numărătorii și de atribuirea mandatelor din circumscripțiile unde competiția rămâne strânsă.
Republicanii obțin victorii în Florida și Wyoming. Bătălia pentru Senat continuă
În ciuda câștigurilor democraților, republicanii au reușit să își păstreze mai multe mandate importante. În Florida, senatoarea republicană Ashley Moody a câștigat alegerile speciale organizate pentru ocuparea locului rămas vacant după plecarea lui Marco Rubio din Senat, în 2025, pentru a conduce Departamentul de Stat. În Wyoming, republicana Harriet Hageman a câștigat un mandat de senator, iar republicanii au obținut victorii și în Kentucky și Virginia de Vest.
Controlul Senatului rămâne însă incert. Printre statele în care rezultatele sunt urmărite cu atenție se află Ohio, Maine, Iowa, Michigan, Alaska și Texas. În aceste competiții, fiecare mandat poate conta pentru stabilirea viitoarei majorități. Chiar dacă democrații au reușit deja să câștige două locuri deținute de republicani, ei mai au nevoie de alte câștiguri și trebuie să își păstreze mandatele existente pentru a prelua controlul camerei superioare.
Alegerile au adus schimbări importante și la nivelul conducerii unor state americane. În Ohio, democrata Amy Acton l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy în cursa pentru funcția de guvernator. În Georgia, Keisha Lance Bottoms a devenit prima femeie de culoare aleasă guvernator al unui stat american, în timp ce republicanul Byron Donalds a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al Floridei.
Ce spun primele sondaje despre votul americanilor și ce urmează pentru Donald Trump
Alegerile din 3 noiembrie reprezintă primul mare test electoral național pentru Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025. Primele sondaje realizate în rândul alegătorilor arată o nemulțumire puternică față de direcția în care se îndreaptă Statele Unite, precum și față de creșterea costului vieții.
Potrivit unui sondaj electoral realizat de SSRS pentru un grup de organizații media americane, aproximativ trei sferturi dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți sau furioși în legătură cu situația țării. Totodată, 70% dintre cei intervievați au spus că își doresc un Congres care să exercite un control mai puternic asupra președintelui. Prețurile ridicate, inflația și situația economică s-au numărat printre principalele preocupări ale alegătorilor.
Donald Trump a reacționat la rezultatele nefavorabile republicanilor printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, în care a susținut că partidul său ar fi obținut o victorie categorică dacă el însuși s-ar fi aflat pe buletinul de vot.
Miza alegerilor de la jumătatea mandatului este controlul Congresului american în ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump. Dacă democrații obțin majoritatea în Camera Reprezentanților, aceștia vor putea bloca o parte dintre inițiativele legislative ale administrației republicane și vor avea posibilitatea să deschidă anchete parlamentare privind activitatea guvernului federal. Rezultatele definitive pot întârzia în unele state, în special acolo unde diferențele dintre candidați sunt mici și continuă numărarea voturilor prin corespondență. Până la stabilirea tuturor mandatelor, proiecțiile publicate de instituțiile media americane nu trebuie confundate cu rezultatele oficiale certificate.
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