Alegeri SUA 2026, LIVE. Rezultatele midterms la ora României: cine câștigă Camera Reprezentanților și Senatul

Publicat 3 nov. 2026, 15:42 Actualizat 3 nov. 2026, 16:06

În Statele Unite se desfășoară marți, 3 noiembrie, alegerile de la jumătatea mandatului președintelui (Midterms). Primele secții de votare au fost deschise, începând cu ora 12:00( ora României), în statul Vermont (la granița cu Canada). De asemenea, se poate vota și în Pennsylvania, Virginia, Connecticut, New Jersey, Kentucky, Georgia sau Florida. Într-o țară cu șase fusuri orare, secțiile de votare din cele 50 de state și din Districtul Columbia secțiile se vor închide marți, la ora locală 20:00 (miercuri, 4 noiembrie, ora 8:00, în România. Miza este controlul Congresului și, implicit, capacitatea președintelui de a-și impune agenda în ultimii doi ani de mandat.

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