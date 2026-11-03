Alegeri SUA 2026, LIVE. Rezultatele midterms la ora României: cine câștigă Camera Reprezentanților și Senatul

În Statele Unite se desfășoară marți, 3 noiembrie, alegerile de la jumătatea mandatului președintelui (Midterms). Primele secții de votare au fost deschise, începând cu ora 12:00( ora României), în statul Vermont (la granița cu Canada). De asemenea, se poate vota și în Pennsylvania, Virginia, Connecticut, New Jersey, Kentucky, Georgia sau Florida. Într-o țară cu șase fusuri orare, secțiile de votare din cele 50 de state și din Districtul Columbia secțiile se vor închide marți, la ora locală 20:00 (miercuri, 4 noiembrie, ora 8:00, în România. Miza este controlul Congresului și, implicit, capacitatea președintelui de a-și impune agenda în ultimii doi ani de mandat.
UPDATE În 2026, sunt în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 de locuri din Senat.
Într-o țară cu șase fusuri orare, secțiile de votare din cele 50 de state și din Districtul Columbia se vor deschide treptat, ultima fiind în Adak, în Insulele Aleutine din Alaska, care se va închide la ora 20:00 (6:00 GMT).
În Camera Reprezentanților, democrații încearcă să recâștige majoritatea și să blocheze agenda republicană.
În Senatul, republicanii au avantajul numeric, iar democrații trebuie să obțină un câștig net de patru mandate pentru a prelua controlul
Cele trei state care ar putea decide Senatul sunt Michigan, Texas și Ohio, iar pentru Camera Reprezentanților cheia va fi reprezentată de districtele suburbane din Pennsylvania, Arizona, California și New York, potrivit CBCS News.
Tema dominantă este economia, iar scrutinul este tratat de presa americană ca un referendum asupra președintelui și a direcției politice a SUA pentru următorii doi ani.
În premieră, televiziunea Popoporului transmite în direct dezvăluirile de la Casa Albă. Astăzi, la Culisele Statului paralel , moderată de Anca Alexandrescu, începe o ediție explozivă cu alegerile care schimbă tot.
Ce se întâmplă cu militarii din România, parteneriatul strategic, bătălia se duce între republicanii lui Donald Trump și democrații care vor iar la putere. Ana Maria Păcuraru, corespondentul special Realitatea PLUS la Casa Albă, în exclusivitate, vă aduce primele date oficiale de peste ocean.
Cine câștigă? Cine pierde? Și ce urmează pentru America și pentru întreaga lume aflăm într-o ediție specială cu Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, numai la Televiziunea Poporului.
Câți americani au votat în avans
Până sâmbătă, 31 octombrie, peste 50,5 milioane de americani și-au exprimat votul în avans, conform unei analize a Universității din Florida.
Cifra depășește cu aproape 5 milioane numărul total de voturi exprimate în avans la alegerile de la jumătatea mandatului, din anul 2022.
Ce reprezintă aceste alegeri pentru SUA
Americanii aleg astăzi componența Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Acest scrutin poartă numele de Midterms, deoarece se organizează la jumătatea mandatului unui președinte american, iar acum rezultatele pot influența gradul de libertate în luarea unor decizii pentru Administrația Trump, dacă presedintele american pierde majoritatea în Congres.