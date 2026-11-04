Un nou atac ucrainean lovește depozitele Ozon. Incendiu la un centru logistic uriaș din sudul Rusiei

Publicat 4 nov. 2026, 16:55 Sursă Reuters, The Moscow Times

Un centru logistic al retailerului rus Ozon a fost cuprins de flăcări în urma unui atac cu dronă atribuit Ucrainei. Este a doua oară când instalația din Adîgheisk este vizată, iar compania se confruntă deja cu pierderi estimate la sute de milioane de dolari.

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