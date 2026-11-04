Un nou atac ucrainean lovește depozitele Ozon. Incendiu la un centru logistic uriaș din sudul Rusiei
Un nou atac ucrainean lovește depozitele Ozon. Foto: The Moscow Times
Un centru logistic al retailerului rus Ozon a fost cuprins de flăcări în urma unui atac cu dronă atribuit Ucrainei. Este a doua oară când instalația din Adîgheisk este vizată, iar compania se confruntă deja cu pierderi estimate la sute de milioane de dolari.
Un nou atac cu dronă asupra Ozon a provocat un incendiu la unul dintre cele mai importante centre logistice ale retailerului online rus, situat în orașul Adîgheisk, din sudul Rusiei. Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 4 noiembrie, iar angajații au fost evacuați. Compania a anunțat că nu există informații despre victime, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor.
Potrivit Reuters, instalația a fost vizată pentru a doua oară, în cadrul unei campanii de atacuri care afectează de mai multe luni centrele logistice ale Ozon și ale principalului său rival, Wildberries. Din luna iulie, Ucraina a lovit zeci de depozite de mari dimensiuni operate de cele două companii, cu scopul de a perturba activitatea economică a Rusiei și de a afecta capacitatea acesteia de a susține războiul.
Acoperișul centrului logistic ar fi cedat în urma atacului
Murat Kempilov, șeful Republicii Adîgheia, a confirmat că în urma atacului cu drone a izbucnit un incendiu în incinta centrului logistic din Adîgheisk. Pompierii și echipele de salvare au fost trimise la fața locului, iar autoritățile au transmis că personalul fusese evacuat și că, până la momentul comunicării, nu existau informații despre persoane rănite sau decedate.
Informații suplimentare au fost publicate de agenția ucraineană Ukrinform, care citează analiza grupului OSINT Astra. Potrivit acesteia, o parte din acoperișul complexului logistic s-ar fi prăbușit. Imaginile și înregistrările video realizate de martori ar surprinde amploarea pagubelor produse clădirii.
Centrul din Adîgheisk este unul dintre principalele puncte de distribuție ale Ozon în sudul Rusiei. Suprafața complexului este estimată la aproximativ 10.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor prezentate de Ukrinform. The Moscow Times precizează că instalația a fost deschisă la sfârșitul anului 2023 și are peste 1.500 de angajați.
Pagube și în localitățile din apropiere
Resturi provenite de la drone au căzut și în două localități din apropierea centrului logistic. Potrivit declarațiilor făcute de șeful regiunii și relatate de Reuters, fragmentele au provocat pagube materiale, însă nu au fost raportate victime.
The Moscow Times relatează că, într-unul dintre satele din zonă, resturile unei drone au avariat o conductă de gaz care deservește o locuință. Autoritățile regionale au transmis că incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite. Ucraina nu a făcut, până la publicarea relatărilor, un comentariu oficial privind atacul asupra centrului Ozon.
Ozon suspendă temporar livrările din centrul lovit
Compania a anunțat că toate persoanele aflate în incintă au fost evacuate, iar produsele depozitate în complexul afectat nu vor mai putea fi comandate prin intermediul platformei. Ozon va anula comenzile pe care nu le poate onora folosind alte centre logistice și va redirecționa către alte depozite transporturile aflate deja în drum spre Adîgheisk.
De asemenea, retailerul a suspendat temporar primirea livrărilor de la comercianți în centrul logistic avariat. Măsurile sunt necesare pentru reorganizarea operațiunilor și gestionarea comenzilor care nu mai pot fi procesate în instalația afectată de incendiu.
Ozon estimează pierderi de sute de milioane de dolari
Atacul din Adîgheisk vine într-un moment în care compania se confruntă deja cu pagube financiare importante provocate de loviturile asupra infrastructurii sale. Într-un raport privind rezultatele financiare, publicat săptămâna trecută, Ozon a estimat la 30,1 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 367 de milioane de dolari, pierderile generate de atacurile cu drone asupra a 11 dintre centrele sale logistice.
Aceste incidente fac parte dintr-o campanie mai amplă care vizează infrastructura comercială rusă. Ozon și Wildberries au devenit ținte repetate ale atacurilor, iar efectele se resimt atât asupra activității companiilor, cât și asupra lanțurilor de distribuție și livrare. Reuters a relatat că acțiunile Ozon au înregistrat miercuri o scădere ușoară, de aproximativ 0,4%, la Bursa din Moscova.
Atacurile asupra infrastructurii comerciale se intensifică înaintea negocierilor de pace
Lovitura asupra centrului Ozon are loc într-o perioadă în care atacurile aeriene asupra infrastructurii economice și energetice s-au intensificat de ambele părți. Rusia a lansat marți mai multe valuri de bombardamente asupra infrastructurii energetice ucrainene, în timp ce Ucraina a vizat, în noaptea de luni spre marți, o rafinărie de petrol din Iaroslavl.
Potrivit Reuters, aceste atacuri au loc înaintea discuțiilor de pace mediate de Statele Unite, programate să se desfășoare la Abu Dhabi pe 10 și 11 noiembrie. În paralel cu confruntările aeriene, situația de pe linia frontului a rămas în mare parte neschimbată în ultimele luni.
Rusia a desfășurat, la rândul său, atacuri asupra unor obiective comerciale din Ucraina, într-o escaladare a confruntării aeriene care afectează tot mai mult infrastructura economică a celor două țări
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News