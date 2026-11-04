Telescopul spațial Swift se prăbușește astăzi pe Pământ! Regiunile în care ar putea ajunge resturile

Un telescop spațial al NASA, care a petrecut peste două decenii pe orbită, urmează să reintre în atmosfera Pământului miercuri, 4 noiembrie 2026. Este vorba despre observatorul Neil Gehrels Swift, un dispozitiv de aproximativ 1,5 tone, a cărui misiune s-a încheiat după 22 de ani. Deși specialiștii urmăresc permanent traiectoria acestuia, locul în care vor ajunge eventualele fragmente care nu ard la reintrarea în atmosferă nu poate fi stabilit cu precizie. NASA a transmis un mesaj populației și a explicat cât de mare este riscul pentru oameni.
Unde ar putea cădea resturile telescopului Swift
Revenirea telescopului în atmosfera terestră este monitorizată de NASA, împreună cu Forțele Spațiale ale Statelor Unite, care încearcă să calculeze zona în care ar putea ajunge componentele rezistente la temperaturile extreme.
Potrivit estimărilor, eventualele fragmente ar putea ajunge în mai multe regiuni ale lumii, printre care Africa, Australia, India, Asia de Sud-Est, dar și zone din America Centrală și America de Sud.
Deocamdată, nu există o locație exactă în care să fie anticipată prăbușirea resturilor. Traiectoria obiectului se modifică permanent, iar momentul reintrării în atmosferă poate schimba considerabil zonele în care ar putea ajunge componentele sale.
Reprezentanții agenției spațiale americane susțin că probabilitatea ca fragmentele să provoace victime sau să rănească persoane este foarte redusă. O parte importantă din materialele telescopului ar urma să ardă în timpul traversării atmosferei, iar eventualele componente care supraviețuiesc ar putea ajunge în ocean.
NASA a oferit și o estimare privind riscul pentru populație, precizând că probabilitatea ca o persoană să fie rănită este de aproximativ una la 2.100.
„Locurile de reintrare ale eventualelor componente care vor supraviețui pot varia de la o emisferă la alta și depind de momentul reintrării. Riscul ca cineva de pe Pământ să sufere vătămări este improbabil, aproximativ 1 la 2.100. NASA și Forța Spațială vor continua să monitorizeze reintrarea și să actualizeze previziunile”, au transmis reprezentanții agenției, potrivit publicației The Guardian.
Telescopul NASA cântărește 1,5 tone și a costat peste 500 de milioane de dolari
Observatorul Neil Gehrels Swift a fost lansat în spațiu în anul 2004, având inițial o misiune planificată pentru numai doi ani. Performanțele sale au depășit însă așteptările cercetătorilor, iar activitatea a fost prelungită pentru mai bine de două decenii.
Dispozitivul, care are o masă de aproximativ 1,5 tone și a presupus o investiție de peste 500 de milioane de dolari, a devenit unul dintre instrumentele importante folosite de astronomi pentru studierea celor mai violente fenomene din Univers.
În ultimii ani, activitatea solară a influențat orbita telescopului, determinând apropierea treptată a acestuia de Pământ. NASA a încercat să intervină pentru a-i crește altitudinea și pentru a prelungi durata misiunii, însă eforturile nu au avut rezultatul dorit. Ulterior, specialiștii au pierdut controlul asupra dispozitivului.
Ce descoperiri a făcut telescopul Swift în cei 22 de ani de activitate
Principalul obiectiv al observatorului a fost detectarea și analizarea exploziilor de raze gamma, unele dintre cele mai puternice evenimente cunoscute în Univers. Aceste fenomene se produc la distanțe uriașe de planeta noastră și pot elibera cantități impresionante de energie într-un timp foarte scurt.
Pe parcursul misiunii, telescopul a identificat peste 2.000 de explozii de raze gamma și a contribuit la observarea și cercetarea a peste 1.400 de supernove.
De asemenea, instrumentele sale au permis oamenilor de știință să studieze evenimente spectaculoase în care găurile negre au distrus stele, oferind informații importante despre comportamentul materiei în condiții extreme.
Un moment de referință pentru misiune a avut loc în mai 2005, când Swift a detectat radiația X asociată unei explozii scurte de raze gamma, cunoscută sub denumirea GRB 050509B. Observația a reprezentat un pas important în înțelegerea acestor fenomene cosmice.
NASA monitorizează reintrarea telescopului în atmosfera terestră
Chiar dacă misiunea științifică a telescopului s-a încheiat, reintrarea sa în atmosfera Pământului rămâne atent supravegheată de specialiști.
NASA și Forțele Spațiale americane continuă să analizeze datele referitoare la traiectorie, pentru a putea actualiza estimările privind momentul și zonele posibile ale impactului.
Deocamdată, populația nu are motive să intre în panică, susțin estimările prezentate de agenția americană. Riscul ca fragmentele telescopului să provoace victime este considerat foarte mic, însă monitorizarea va continua până la încheierea reintrării în atmosferă.