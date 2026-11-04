Telescopul spațial Swift se prăbușește astăzi pe Pământ! Regiunile în care ar putea ajunge resturile

Publicat 4 nov. 2026, 17:22 Actualizat 4 nov. 2026, 17:23

Un telescop spațial al NASA, care a petrecut peste două decenii pe orbită, urmează să reintre în atmosfera Pământului miercuri, 4 noiembrie 2026. Este vorba despre observatorul Neil Gehrels Swift, un dispozitiv de aproximativ 1,5 tone, a cărui misiune s-a încheiat după 22 de ani. Deși specialiștii urmăresc permanent traiectoria acestuia, locul în care vor ajunge eventualele fragmente care nu ard la reintrarea în atmosferă nu poate fi stabilit cu precizie. NASA a transmis un mesaj populației și a explicat cât de mare este riscul pentru oameni.

Distribuie articolul