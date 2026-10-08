Centrul de masă al Pământului se mișcă permanent. NASA a reușit să măsoare cu o precizie mai mare deplasările misterioase

Publicat 8 oct. 2026, 22:24 Sursă Science Daily

Centrul de masă al Pământului nu este un punct fix. Cercetătorii au demonstrat că acesta se deplasează periodic cu câțiva milimetri, pe măsură ce apa, gheața și atmosfera își schimbă distribuția pe suprafața planetei. O nouă metodă dezvoltată de specialiști ai NASA permite măsurarea acestor variații cu o precizie mai bună decât până acum.

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