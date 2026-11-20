Publicat 20 nov. 2026, 21:48 Sursă Realitatea.Net, Scientific American

Un matematician care lucrează pentru compania de inteligență artificială Anthropic susține că a reușit, cu ajutorul modelului Claude, să demonstreze ipoteza Riemann, una dintre cele mai dificile probleme nerezolvate din istoria matematicii. Dacă demonstrația va fi validată de comunitatea științifică, rezultatul ar putea marca un moment istoric atât pentru matematică, cât și pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, notează Scientific American.

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