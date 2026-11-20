Un matematician care lucrează pentru compania de inteligență artificială Anthropic susține că a reușit, cu ajutorul modelului Claude, să demonstreze ipoteza Riemann, una dintre cele mai dificile probleme nerezolvate din istoria matematicii. Dacă demonstrația va fi validată de comunitatea științifică, rezultatul ar putea marca un moment istoric atât pentru matematică, cât și pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, notează Scientific American.
Levent Alpöge, matematician și angajat al companiei Anthropic, a anunțat, într-un document publicat pe site-ul său, că a descoperit o demonstrație a ipotezei Riemann lucrând împreună cu Claude, modelul de inteligență artificială dezvoltat de companie, scrie Scientific American.
Totuși, demonstrația nu a fost încă validată independent în toate detaliile, iar confirmarea corectitudinii sale rămâne esențială.
Ce este ipoteza Riemann, „problema de un milion de dolari”
De 167 de ani, matematicieni din întreaga lume au încercat, fără succes, să rezolve problema formulată în 1859 de matematicianul german Bernhard Riemann, care vizează identificarea unui tipar matematic ascuns în distribuția numerelor prime.
Problema a devenit un reper fundamental pentru teoria numerelor, iar miza rezolvării este atât de mare încât Clay Mathematics Institute a inclus-o printre cele șapte probleme ale mileniului și a pus la bătaie un premiu de un milion de dolari pentru o demonstrație validă.
Demonstrația realizată cu Claude, scrisă în limbajul Lean
Levent Alpöge a publicat demonstrația sub forma unui cod scris în Lean, un limbaj de programare care permite verificarea pas cu pas a argumentației matematice, reducând astfel riscul unor erori neobservate.
Mai mulți matematicieni de renume au afirmat că, dacă rezultatul se confirmă, consecințele ar putea depăși cu mult rezolvarea unei singure probleme. Ar putea reprezenta unul dintre cele mai spectaculoase rezultate obținute cu ajutorul inteligenței artificiale și ar deschide direcții complet noi de cercetare în teoria numerelor.
Matematicianul de la Anthropic s-a aflat deja în centrul atenției în luna iulie, după ce a prezentat o soluție generată cu Claude pentru celebra conjectură a Jacobianului. Ulterior, a fost implicat și în controversele din jurul unor rezultate matematice prezentate de OpenAI.