Reacția Rusiei după victoria democraților în SUA. Ce apel face Kremlinul către Trump
Kremlin. Foto: Profimedia
Moscova speră că Donald Trump va continua demersurile pentru încheierea războiului din Ucraina, chiar dacă democrații au obținut majorități în ambele camere ale Congresului american. Dmitri Peskov a transmis că Rusia așteaptă o nouă rundă de negocieri.
Kremlinul își pune în continuare speranțele în eforturile de pace ale lui Donald Trump și transmite că dorește ca președintele american să rămână implicat în găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina. Mesajul Moscovei vine după înfrângerea categorică suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au obținut majorități atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților.
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova contează pe continuarea demersurilor diplomatice inițiate de liderul de la Casa Albă, scrie The Moscow Times.
„Președintele Trump își va continua mandatul și contăm sincer că își va continua eforturile de pace”, a afirmat oficialul rus, într-o declarație făcută pentru un reporter al presei de stat.
Întrebat dacă preluarea controlului asupra Congresului de către democrați ar putea îngreuna negocierile conduse de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina, Peskov a precizat că rezultatul alegerilor reprezintă „o chestiune internă a Americii”.
Moscova invocă viitoarele negocieri și demersurile umanitare ale Melaniei Trump
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a menționat că sunt în desfășurare mai multe inițiative diplomatice și că o nouă rundă de discuții trilaterale urmează să aibă loc în curând. Peskov a amintit, în același context, și implicarea Melaniei Trump în acțiuni umanitare.
„Există evoluții în desfășurare și, foarte curând, va avea loc o nouă rundă de negocieri trilaterale, precum și eforturile de pace și umanitare încununate de succes ale Melaniei Trump. Sperăm că toate acestea vor continua”, a declarat reprezentantul Kremlinului.
Declarațiile vin după ce alegătorii americani au sancționat dur politicile promovate de Donald Trump în al doilea mandat. Republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului, în contextul nemulțumirilor legate de tarifele vamale costisitoare, deportările în masă și războiul extrem de nepopular împotriva Iranului.
Victoria democraților ar putea pune presiune pe politica externă a lui Trump
Noua majoritate democrată este așteptată să intensifice presiunile asupra președintelui american și asupra inițiativelor sale de politică externă. Printre demersurile anticipate se numără o serie de rezoluții privind atribuțiile de război ale președintelui, menite să ducă la încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.
Deocamdată, nu este clar în ce măsură rezultatul alegerilor, descris drept un „val albastru”, va influența politica Washingtonului față de Rusia și războiul din Ucraina.
În paralel, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, sunt așteptați să plece săptămâna viitoare la Abu Dhabi. Cei doi ar urma să medieze o nouă rundă de negocieri de pace între delegațiile Rusiei și Ucrainei.
Donald Trump a promis că va pune capăt războiului încă din prima zi a mandatului său prezidențial, însă până acum nu a reușit să obțină un acord între cele două state aflate în conflict.
Trump îl critică tot mai dur pe Zelenski, în timp ce Putin este prezentat drept deschis unui acord
În ultimele săptămâni, liderul american și-a intensificat criticile la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. În același timp, Trump a susținut în repetate rânduri că Vladimir Putin ar fi interesat de semnarea unui acord pentru încheierea războiului.
Negociatorii americani încearcă să obțină o înțelegere până la sfârșitul acestui an, un obiectiv pe care Washingtonul l-a avut și în cursul anului trecut, fără să îl atingă.
Discuțiile rămân însă dificile, întrucât pozițiile Moscovei și Kievului sunt în continuare foarte îndepărtate în privința unor chestiuni esențiale. Printre cele mai complicate subiecte se numără statutul teritoriilor și garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi după încheierea războiului.
Trump ar putea organiza un summit cu Putin și Xi Jinping
O altă posibilă inițiativă diplomatică ar putea avea loc chiar în cursul acestei luni. Donald Trump ar putea participa la un summit trilateral alături de Vladimir Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.
Potrivit unor oficiali de la Moscova, organizarea întâlnirii se află încă în faza discuțiilor, iar pregătirile nu au fost finalizate.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News