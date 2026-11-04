Reacția Rusiei după victoria democraților în SUA. Ce apel face Kremlinul către Trump

Publicat 4 nov. 2026, 17:32 Actualizat 4 nov. 2026, 17:33 Sursă The Moscow Times

Moscova speră că Donald Trump va continua demersurile pentru încheierea războiului din Ucraina, chiar dacă democrații au obținut majorități în ambele camere ale Congresului american. Dmitri Peskov a transmis că Rusia așteaptă o nouă rundă de negocieri.

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