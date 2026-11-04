Atac cibernetic la serviciul de sânge din Franța. Camere frigorifice setate la 110°C

Un atac cibernetic a vizat instalațiile frigorifice folosite de unitățile din cadrul serviciului național de sânge din Franța. Hackerii au modificat de la distanță setările unor camere frigorifice, programate să păstreze produsele sanguine la aproximativ -30 de grade Celsius, astfel încât acestea să ajungă la o temperatură setată de 110 grade Celsius. Incidentul a fost detectat la timp, iar autoritățile franceze au transmis că nu au fost compromise produse sanguine și nu au existat consecințe asupra pacienților.
Atacul s-a produs în noaptea de 1 spre 2 noiembrie 2026 și a vizat sistemele unui furnizor care asigura mentenanța echipamentelor frigorifice utilizate de o instituție care gestionează colectarea și distribuția produselor sanguine în Franța.
Hackerii au modificat setările camerelor frigorifice
Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, atacatorii au vizat compania Coolworld, furnizor de echipamente și servicii de refrigerare. Sistemele de supraveghere și control al camerelor frigorifice instalate în trei locații ale instituției franceze au fost afectate.
În mod normal, aceste instalații păstrau la temperaturi foarte scăzute probe de la donatori și produse sanguine, inclusiv plasmă congelată destinată transfuziilor sau fabricării unor medicamente. Hackerii au modificat de la distanță pragurile de temperatură, iar unele camere au fost programate să ajungă de la -30 la 110 grade Celsius.
Un tehnician a observat creșterea temperaturii
Incidentul a fost descoperit la timp, de un tehnician aflat de serviciu, care a observat în timpul nopții că temperatura din camerele frigorifice începea să crească.
Reprezentanții instituției au transmis că produsele păstrate în echipamentele afectate au fost securizate sau transferate în alte spații de depozitare, astfel încât să nu fie deteriorate.
Ministerul francez al Sănătății a transmis, de asemenea, că incidentul nu a avut consecințe asupra activității medicale. Nu au fost raportate perturbări ale transfuziilor sau probleme de aprovizionare a spitalelor.
De ce este importantă păstrarea plasmei la temperaturi foarte scăzute
Plasma este componenta lichidă a sângelui și conține proteine, anticorpi și factori de coagulare, necesari în tratarea unor pacienți cu hemoragii grave sau tulburări de coagulare.
Pentru a-și păstra proprietățile, plasma destinată transfuziei trebuie depozitată în condiții stricte de temperatură. O creștere importantă și prelungită a temperaturii poate afecta calitatea produsului și îl poate face inutilizabil pentru tratament.
În cazul atacului din Franța, intervenția rapidă a personalului și sistemele de alarmă au împiedicat deteriorarea rezervelor de plasmă.
Atacul vine după incidente similare în supermarketurile europene
Incidentul de la serviciul francez de sânge apare într-un context în care mai multe sisteme frigorifice din Europa au fost vizate de atacuri informatice.
În cazul magazinelor, schimbările au dus la încălzirea echipamentelor și la riscul deteriorării alimentelor păstrate în spațiile frigorifice. Au fost menționate incidente care au afectat mai multe lanțuri comerciale din Franța și din alte state europene.
Autoritățile franceze au fost informate despre incident, iar instituțiile responsabile de securitatea cibernetică și de protecția sistemului sanitar urmăresc situația.