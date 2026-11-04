Atac cibernetic la serviciul de sânge din Franța. Camere frigorifice setate la 110°C

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 4 nov. 2026, 15:32

Un atac cibernetic a vizat instalațiile frigorifice folosite de unitățile din cadrul serviciului național de sânge din Franța. Hackerii au modificat de la distanță setările unor camere frigorifice, programate să păstreze produsele sanguine la aproximativ -30 de grade Celsius, astfel încât acestea să ajungă la o temperatură setată de 110 grade Celsius. Incidentul a fost detectat la timp, iar autoritățile franceze au transmis că nu au fost compromise produse sanguine și nu au existat consecințe asupra pacienților.

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