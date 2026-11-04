JD Vance a găsit vinovatul pentru rezultatele republicanilor în alegeri. „Este cauza înfrângerii noastre”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 19:45

Vicepreședintele american JD Vance susține că războiul din Iran a costat Partidul Republican victoria la alegerile de la jumătatea mandatului. Acesta a enumerat și celelalte nemulțumiri care i-au îndepărtat pe alegători de tabăra lui Donald Trump.

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