JD Vance a găsit vinovatul pentru rezultatele republicanilor în alegeri. „Este cauza înfrângerii noastre”
JD Vance. Foto: Profimedia
Vicepreședintele american JD Vance susține că războiul din Iran a costat Partidul Republican victoria la alegerile de la jumătatea mandatului. Acesta a enumerat și celelalte nemulțumiri care i-au îndepărtat pe alegători de tabăra lui Donald Trump.
Vicepreședintele american JD Vance a identificat războiul din Iran drept principalul motiv pentru care republicanii și președintele Donald Trump au suferit o înfrângere electorală majoră la scrutinul de marți. Într-un mesaj amplu publicat miercuri pe platforma X, oficialul de la Casa Albă a afirmat că rezultatul alegerilor trebuie analizat pornind de la costurile politice ale conflictului și a recunoscut că mulți dintre alegătorii care au susținut echipa Trump-Vance în 2024 au ales de această dată candidați democrați.
JD Vance pune înfrângerea republicanilor pe seama războiului din Iran
Vicepreședintele Statelor Unite a transmis că explicația rezultatului electoral este evidentă și că administrația trebuie să accepte nemulțumirea alegătorilor, în loc să evite discuția despre motivele care au dus la pierderea alegerilor.
„Războiul este cauza înfrângerii noastre. Președintele însuși a spus același lucru noaptea trecută”, a scris el într-un mesaj lung pe platforma X.
Vance a insistat că orice analiză sinceră a rezultatului trebuie să pornească de la acest subiect, considerând că impactul conflictului asupra electoratului nu mai poate fi ignorat.
„Toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție sinceră despre calea de urmat trebuie să înceapă acum de la asta”, a adăugat JD Vance.
Potrivit relatărilor din presa americană, vicepreședintele a făcut referire și la faptul că numeroși alegători care votaseră pentru Donald Trump și JD Vance în 2024 s-au orientat către democrați la scrutinul de marți. Astfel, problema republicanilor nu ar fi fost doar mobilizarea propriului electorat, ci și pierderea unei părți dintre susținătorii care le-au asigurat victoria la alegerile prezidențiale.
Cele patru nemulțumiri care i-au îndepărtat pe alegători de republicani
În mesajul său, JD Vance a prezentat și concluziile unei analize realizate de un specialist în sondaje pe care l-a descris drept unul dintre cei mai buni analiști de date pe care îi cunoaște. Potrivit vicepreședintelui, alegătorii care au renunțat să mai susțină republicanii au indicat patru motive principale pentru schimbarea opțiunii politice.
Primul a fost încheierea războiului din Iran. Al doilea a vizat problemele economice, în special costul vieții și inflația. Printre nemulțumiri s-au mai numărat îndepărtarea administrației de principiul „America First” și necesitatea unei schimbări în relația Statelor Unite cu Israelul.
Vance a susținut că aceste patru teme explică de ce o parte dintre alegătorii care au votat pentru Trump în urmă cu doi ani au ales candidați democrați la alegerile de la jumătatea mandatului.
Conflictul cu Iranul a avut și consecințe economice, prin creșterea prețurilor la combustibili și amplificarea presiunilor asupra bugetelor gospodăriilor. Costul vieții a rămas, de asemenea, una dintre principalele preocupări ale electoratului american, iar nemulțumirea față de gestionarea economiei a contribuit la rezultatul obținut de democrați.
Vicepreședintele le cere republicanilor să transforme furia în acțiune
În ciuda înfrângerii suferite de partidul său, JD Vance s-a declarat optimist în privința viitorului Statelor Unite. Acesta le-a transmis celor care au criticat anterior decizia de a intra în conflict să își folosească energia pentru a susține politicieni republicani care le împărtășesc viziunea.
„Pentru cei care sunt furioși și vor să spună: 'V-am zis eu!' - aveți dreptate, chiar ne-ați spus. Canalizați această energie spre alegerea unor republicani care vă împărtășesc viziunea asupra lumii”, a mai scris vicepreședintele.
Mesajul său s-a adresat și susținătorilor republicani dezamăgiți de rezultatele scrutinului, cărora le-a transmis că nemulțumirea trebuie transformată într-un nou efort politic.
„Iar pentru cei care sunt pur și simplu furioși din cauza rezultatelor - aveți toate motivele să fiți. Haideți să transformăm această furie în acțiune și să ne întoarcem la munca de a ne salva țara”, și-a încheiat el mesajul.
Democrații au câștigat ambele camere ale Congresului SUA
Declarația lui JD Vance vine după ce Partidul Democrat a obținut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, în urma alegerilor de marți. Rezultatul reprezintă o înfrângere majoră pentru Donald Trump, care a pierdut astfel sprijinul majoritar al republicanilor în ambele camere ale Congresului, cu doi ani înainte de încheierea mandatului prezidențial.
Potrivit Reuters, democrații au obținut victorii inclusiv în state considerate bastioane republicane, iar alegătorii au sancționat administrația Trump pe fondul nemulțumirilor legate de războiul din Iran, situația economică și modul în care președintele conduce țara.
Pentru administrația republicană, pierderea majorității legislative înseamnă că Donald Trump va întâmpina obstacole mai mari în promovarea agendei sale politice. Noul Congres va putea intensifica supravegherea activității administrației și va avea un rol important în negocierile privind proiectele legislative și finanțarea unor politici federale.
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