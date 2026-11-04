Ministerul de Externe răspunde declarațiilor controversate ale șefei AfD despre comunitatea românească din Germania

După declarațiile controversate despre românii din Germania, Ministerul Afacerilor Externe reafirmă că respinge instrumentalizarea politică a comunităților românești și că utilizează dialogul diplomatic pentru a răspunde mesajelor discriminatorii.
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că monitorizează declarațiile publice care vizează comunitățile românești din afara țării, inclusiv pe cele din Germania. Precizarea instituției vine în contextul afirmațiilor făcute de Alice Weidel, lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), care a susținut că românii ar „jefui” sistemul de protecție socială german.
Într-un răspuns transmis miercuri, MAE a evidențiat contribuția românilor la viața economică și socială a statelor în care s-au stabilit. Potrivit ministerului, comunitatea românească este apreciată atât de autoritățile germane, cât și de angajatori și de societățile în care trăiesc cetățenii români.
Instituția a transmis, totodată, că se opune folosirii prezenței românilor în statele membre ale Uniunii Europene ca instrument în disputele politice.
Ministerul a precizat că reacțiile la astfel de declarații sunt transmise prin intermediul canalelor diplomatice, în cadrul dialogului constant cu autoritățile publice.
„Folosim dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii”, a arătat MAE.
Declarațiile lui Alice Weidel despre românii din Germania
Poziția Ministerului de Externe a fost formulată după mesajul publicat pe 28 octombrie de Alice Weidel, copreședinta AfD. Aceasta a acuzat migranții români că ar pune presiune asupra sistemului de asistență socială din Germania.
Într-o postare pe platforma X, Weidel a făcut referire la alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale și serviciile medicale și a susținut că tot mai mulți români ar beneficia de aceste forme de sprijin în detrimentul sistemului german.
Lidera formațiunii politice a invocat și situația din Magdeburg, afirmând că sumele cheltuite ar fi ajuns la trei milioane de euro anual, de 20 de ori mai mult decât anterior.
Mesajul a fost însoțit de distribuirea unui material despre un documentar realizat de televiziunea publică regională MDR. Producția prezintă situația unor persoane venite din România și Bulgaria și investighează posibile cazuri de utilizare abuzivă a ajutoarelor sociale în Germania.