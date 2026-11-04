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Politica· 2 min citire

Adrian Câciu, atac dur la Dominic Fritz după alegerile din SUA: „O capodoperă a analfabetismului doctrinar”

Adrian Câciu

Adrian Câciu

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 12:41

Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat miercuri, 4 noiembrie, un atac dur la adresa președintelui USR, Dominic Fritz, după ce acesta a salutat victoria democraților în alegerile din Statele Unite și a avertizat că social-democrații din România ar putea avea aceeași soartă. Fostul ministru al Finanțelor îl acuză pe Fritz că nu înțelege diferențele dintre partidele politice și consideră că mesajul transmis de liderul USR este lipsit de logică.

Adrian Câciu, atac la Dominic Fritz după victoria democraților americani

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Câciu a criticat reacția lui Dominic Fritz la rezultatele alegerilor din Statele Unite. Deputatul PSD susține că liderul USR sărbătorește succesul unui partid american de centru-stânga, dar folosește același rezultat pentru a anunța o posibilă înfrângere a social-democraților români. Câciu consideră că această comparație este contradictorie și îl întreabă pe Fritz de partea cărui partid s-ar fi aflat dacă ar fi votat în Statele Unite.

Fritz sărbătorește victoria democraților americani, un partid de centru-stânga, și anunță înfrângerea social-democraților români. O asemenea fractură de logică e greu de întâlnit chiar și în politică. O adevărată capodoperă a analfabetismului doctrinar. Domnule Fritz, în America ați fi votat cu democrații sau ați fi ținut cu republicanii? Că ideologic pare că v-ați rătăcit pe drum. Iar logica a rămas acasă. Dacă a existat!

a scris Adrian Câciu, deputat PSD, pe Facebook

Ce a spus Dominic Fritz despre PSD după alegerile din SUA

Reacția lui Adrian Câciu vine după ce Dominic Fritz a prezentat victoria democraților americani drept o dovadă că partidele aflate la putere pot fi învinse. Președintele USR consideră că alegătorii din Statele Unite au respins discursul bazat pe ură și o politică preocupată de propriile interese, care nu oferă rezultate pentru cetățeni. Acesta a transmis că rezultatul alegerilor ar trebui să fie un avertisment și pentru partidele din România.

În mesajul său, Dominic Fritz a prezentat trei concluzii pentru România și a lansat un atac direct la adresa PSD. Liderul USR a susținut că nemulțumirea românilor față de corupție și creșterea prețurilor ar putea duce la înfrângerea social-democraților. Tocmai această comparație dintre rezultatul alegerilor americane și situația PSD a provocat reacția lui Adrian Câciu, care îl acuză pe Fritz că nu își înțelege propriile poziții politice.

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