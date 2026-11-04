Adrian Câciu, atac dur la Dominic Fritz după alegerile din SUA: „O capodoperă a analfabetismului doctrinar”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 12:41

Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat miercuri, 4 noiembrie, un atac dur la adresa președintelui USR, Dominic Fritz, după ce acesta a salutat victoria democraților în alegerile din Statele Unite și a avertizat că social-democrații din România ar putea avea aceeași soartă. Fostul ministru al Finanțelor îl acuză pe Fritz că nu înțelege diferențele dintre partidele politice și consideră că mesajul transmis de liderul USR este lipsit de logică.

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