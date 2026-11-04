Traian Băsescu a împlinit 75 de ani. Drumul către cea mai înaltă funcție în stat

Publicat 4 nov. 2026, 07:32 Sursă Realitatea PLUS

Traian Băsescu împlinește astăzi 75 de ani. De-a lungul anilor, fostul președinte nu a trecut neobservat, fie că s-a aflat la masa negocierilor cu cei mai puternici lideri ai lumii, fie că a stârnit controverse prin declarațiile sale. De aceea vă invit să revedem împreună cele mai importante momente care i-au marcat drumul spre cea mai înaltă funcție în stat, dar și parcursul său ca președinte.

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