Traian Băsescu a împlinit 75 de ani. Drumul către cea mai înaltă funcție în stat

Traian Băsescu împlinește astăzi 75 de ani. De-a lungul anilor, fostul președinte nu a trecut neobservat, fie că s-a aflat la masa negocierilor cu cei mai puternici lideri ai lumii, fie că a stârnit controverse prin declarațiile sale. De aceea vă invit să revedem împreună cele mai importante momente care i-au marcat drumul spre cea mai înaltă funcție în stat, dar și parcursul său ca președinte.
De la cârma navelor comerciale, la conducerea Ministerului Transporturilor, apoi la Primăria Capitalei și, în cele din urmă, la Palatul Cotroceni, Traian Băsescu a avut una dintre cele mai controversate cariere politice din România postdecembristă. Născut pe 4 noiembrie 1951 în județul Constanța, fostul președinte a împlinit 75 de ani. În toți acești ani a reușit să atragă atenția atât prin măsurile luate, cât și prin declarațiile sale care au rămas în memoria publică.
Cariera sa politică începe imediat după Revoluție. Ajunge în Ministerul Transporturilor în 1990, iar un an mai târziu preia pentru prima dată conducerea ministerului. Însă adevărata ascensiune avea să vină odată cu mutarea în administrația locală, în 2000, când ajunge primarul general al Capitalei. Patru ani mai târziu, obține un nou mandat, însă nu îl duce la capăt, pentru că intră în cursa pentru președinția României, în locul lui Theodor Stolojan, care se retrage din motive de sănătate.
Primul mandat la Cotroceni, marcat de răpirea jurnaliștilor români în Irak
Primul mandat începe cu o criză majoră: răpirea celor trei jurnaliști români în Irak. La Cotroceni este constituită o celulă de criză, condusă direct de Băsescu. După două luni, jurnaliștii sunt eliberați și se întorc în țară. Băsescu vorbește ulterior despre o operațiune complexă, cu negocieri și un schimb ale cărui detalii nu au fost făcute publice.
Tot în primul său mandat, România aderă la Uniunea Europeană, pe 1 ianuarie 2007. În același an, însă, relația cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu se deteriorează puternic. Conflictul dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria se transformă într-o criză politică, iar Parlamentul votează suspendarea președintelui. Însă, prin referendum, Băsescu revine la Cotroceni. Un an mai târziu, fotografiile din timpul summitului NATO cu Băsescu și Putin fac înconjurul lumii. Într-una dintre ele, liderul rus afișează o expresie aproape nedumerită, în timp ce Băsescu este în prim-plan.
Al doilea mandat, austeritatea și cele 52 de zile în care Băsescu a fost suspendat
În 2009, Băsescu câștigă un nou mandat la Cotroceni, la mică diferență de Mircea Geoană, și își anunță victoria printr-o replică celebră împrumutată de la Sergiu Nicolaescu. Un an mai târziu, Guvernul condus de Emil Boc anunță măsuri dure de austeritate, inclusiv reducerea salariilor bugetarilor cu 25 la sută și majorarea TVA de la 19 la 24 la sută. Băsescu susține public măsurile, iar popularitatea sa scade puternic. Astfel că, în 2012 este din nou suspendat. Referendumul pentru demitere înregistrează o majoritate covârșitoare, dar prezența la urne nu atinge pragul necesar validării. Băsescu revine la Cotroceni după 52 de zile.
Pe 21 decembrie 2014, după două mandate și zece ani la Palatul Cotroceni, Traian Băsescu îi predă funcția lui Klaus Iohannis. Rămâne astfel în istoria recentă a României ca un președinte care a influențat puternic scena politică, a avut un rol important în perioada aderării la Uniunea Europeană și a consolidării profilului României în NATO, dar care a fost, de asemenea, protagonistul unor conflicte politice majore.