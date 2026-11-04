Nicușor Dan, întâlniri importante la Cotroceni. Discuții cu lidera opoziției din Belarus și subsecretarul SUA pentru Apărare

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 nov. 2026, 09:02

Președintele României, Nicușor Dan, îi va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe lidera opoziției democratice din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, și pe subsecretarul american al Apărării pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, în cadrul unor întrevederi programate la orele 12:00 și, respectiv, 15:00.

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