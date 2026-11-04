Nicușor Dan, întâlniri importante la Cotroceni. Discuții cu lidera opoziției din Belarus și subsecretarul SUA pentru Apărare

Președintele României, Nicușor Dan, îi va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe lidera opoziției democratice din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, și pe subsecretarul american al Apărării pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, în cadrul unor întrevederi programate la orele 12:00 și, respectiv, 15:00.
Nicușor Dan se întâlnește cu lidera opoziției din Belarus
Prima întâlnire a președintelui Nicușor Dan este programată la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, unde o va primi pe Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziției democratice din Belarus.
Tihanovskaia este una dintre cele mai importante voci ale opoziției față de regimul condus de Aleksandr Lukașenko. Aceasta a devenit cunoscută pe plan internațional în urma alegerilor prezidențiale din Belarus din 2020, ale căror rezultate au fost contestate de opoziție și au declanșat proteste de amploare.
Întrevederea de la București are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Belarus și statele occidentale, dar și al consolidării legăturilor politice și militare dintre Minsk și Moscova. Administrația Prezidențială a confirmat întâlnirea, însă nu a oferit detalii despre subiectele care vor fi abordate.
România și SUA, discuții despre viitorul trupelor americane
Agenda președintelui continuă la ora 15:00, când Nicușor Dan îl va primi pe Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apărare și adjunct al secretarului Apărării al SUA, Pete Hegseth.
Vizita oficialului american are loc într-un context important pentru securitatea europeană, în condițiile în care Washingtonul analizează reorganizarea prezenței sale militare pe continent. Elbridge Colby este unul dintre susținătorii unei noi orientări strategice a Statelor Unite, care pune un accent tot mai mare pe regiunea Indo-Pacific.
Potrivit surselor Realitatea.NET, discuțiile dintre oficialii români și americani vor viza inclusiv posibilitatea ca România să contribuie financiar la menținerea trupelor Statelor Unite pe teritoriul țării.
Subiectul este unul de interes strategic pentru București, în contextul dezbaterilor privind viitorul angajamentului militar american în Europa și al consolidării securității pe flancul estic al NATO.