Țara care vrea să interzică blaturile de bucătărie din cuarț artificial. Peste 650 de muncitori au fost diagnosticați cu silicoză
Bucătărie / Sursa foto - Pixabay
O interdicție care ar putea schimba industria blaturilor de bucătărie și baie este luată în calcul de autoritățile din California. Oficialii vor să elimine de pe piață piatra artificială pe bază de cuarț, după ce sute de angajați implicați în prelucrarea acestui material au fost diagnosticați cu silicoză, o afecțiune pulmonară incurabilă, care poate avea consecințe fatale.
Potrivit datelor Departamentului de Sănătate Publică din California, până în septembrie 2026 au fost înregistrate peste 650 de cazuri de silicoză în rândul lucrătorilor din acest sector. Unii dintre pacienți au ajuns să aibă nevoie de transplant pulmonar, în timp ce alții și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de boală.
Autoritățile încearcă să găsească o soluție pentru reducerea expunerii la pulberile toxice eliberate în timpul operațiunilor de tăiere, șlefuire și finisare a plăcilor de piatră artificială.
Sute de angajați s-au îmbolnăvit după ce au inhalat praf de silice
Printre persoanele afectate se află în special bărbați latino-americani, inclusiv muncitori imigranți. Mulți dintre aceștia au povestit că nu au cunoscut riscurile la care erau expuși în timpul programului de lucru și au realizat gravitatea situației abia după apariția problemelor medicale, fie în cazul lor, fie al colegilor.
Situația ar putea deveni și mai gravă în perioada următoare. Estimările Diviziei pentru Securitate și Sănătate în Muncă din California (Cal/OSHA) indică posibilitatea apariției a încă aproximativ 1.000 de cazuri de silicoză în următorii doi ani, dacă materialul nu va fi eliminat din activitatea de prelucrare.
Ce face cuarțul artificial atât de periculos
Piatra artificială pe bază de cuarț este utilizată frecvent pentru realizarea blaturilor de bucătărie și baie. Popularitatea sa se datorează aspectului modern, rezistenței la pete și costurilor considerate accesibile în comparație cu alte materiale.
Acest tip de suprafață este obținut, în general, prin combinarea particulelor minerale mărunțite cu rășini și alte substanțe care asigură legarea componentelor.
Riscul major apare atunci când plăcile sunt prelucrate. În timpul tăierii și șlefuirii se formează un praf foarte fin, care conține silice cristalină. Particulele pot pătrunde adânc în aparatul respirator și se pot acumula în plămâni, în special atunci când angajații sunt expuși în mod repetat.
În timp, inhalarea acestora poate provoca silicoză, o boală profesională care afectează ireversibil țesutul pulmonar. Pacienții pot dezvolta dificultăți tot mai mari de respirație, iar în formele severe există riscul apariției insuficienței respiratorii.
Expunerea la silice cristalină respirabilă este asociată și cu un risc crescut de cancer pulmonar.
Problema nu se limitează la Statele Unite. Îmbolnăviri provocate de prelucrarea pietrei artificiale au fost raportate și în țări precum Israel, Spania, Marea Britanie și Australia.
Australia a interzis deja piatra artificială cu un conținut ridicat de silice cristalină
California nu este singura care încearcă să limiteze utilizarea acestui material. Australia a introdus, în 2024, o interdicție la nivel național care vizează fabricarea, comercializarea și prelucrarea pietrei artificiale cu un conținut ridicat de silice cristalină.
Decizia a provocat unele dificultăți în sectorul construcțiilor, inclusiv majorări de prețuri și întârzieri în aprovizionare. Cu toate acestea, efectele asupra industriei nu au fost atât de severe pe cât anticipaseră unii reprezentanți ai domeniului.
În paralel, producătorii au început să caute soluții alternative. Printre variante se numără materialele care folosesc silice amorfă, o formă diferită a mineralului, considerată în general mai puțin periculoasă decât silicea cristalină care poate fi inhalată.
Când ar putea fi interzise blaturile din cuarț artificial în California
Un proiect de reglementare pregătit de Cal/OSHA în septembrie 2026 propunea introducerea unei perioade de tranziție de aproximativ 180 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi.
În acest interval, companiile ar fi putut continua să utilizeze plăcile cumpărate anterior sau materialele pentru care existau deja angajamente de achiziție.
Documentul prevedea și obligații suplimentare pentru angajatori. Aceștia ar urma să le explice salariaților, atât în engleză, cât și în spaniolă, pericolele la care se expun în timpul prelucrării pietrei artificiale.
O nouă versiune a propunerii a fost făcută publică pe 22 octombrie 2026, în cadrul procedurii de reglementare de urgență din California. Deocamdată, măsura nu este definitivă, fiind necesară aprobarea autorităților competente.
Producătorii se tem de pierderi și de scumpirea renovărilor
Planul de interzicere a materialului a provocat nemulțumiri în industria blaturilor din cuarț artificial. Companiile susțin că cele șase luni prevăzute pentru tranziție ar putea să nu fie suficiente pentru onorarea contractelor aflate deja în derulare și pentru folosirea stocurilor comandate.
Reprezentanții sectorului atrag atenția că firmele au investit considerabil în utilaje, materii prime și sisteme menite să reducă expunerea angajaților la praf. O eventuală interdicție ar putea produce pierderi financiare și ar putea duce la creșterea costurilor pentru lucrările de construcție și renovare.
Cambria, cel mai mare producător american de suprafețe din cuarț artificial, se numără printre companiile care contestă măsura. Reprezentanții firmei afirmă că produsele pot fi prelucrate în condiții de siguranță atunci când sunt respectate regulile de protecție a muncii.
De cealaltă parte, specialiștii în sănătate publică și organizațiile care susțin drepturile angajaților consideră că măsurile existente nu sunt suficiente pentru a preveni îmbolnăvirile.
În California, tăierea uscată a pietrei artificiale este deja interzisă. De asemenea, firmele trebuie să aplice metode de prelucrare umedă, să asigure echipamente de protecție respiratorie și să organizeze monitorizarea medicală a lucrătorilor.
Cu toate acestea, numărul mare de diagnostice ridică întrebări serioase cu privire la eficiența acestor măsuri.
Autoritățile trebuie să decidă dacă regulile de securitate și sănătate în muncă pot fi înăsprite suficient pentru a proteja angajații sau dacă eliminarea materialelor cu un conținut ridicat de silice cristalină reprezintă singura soluție pentru prevenirea unor noi cazuri de silicoză.
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