Țara care vrea să interzică blaturile de bucătărie din cuarț artificial. Peste 650 de muncitori au fost diagnosticați cu silicoză

Publicat 4 nov. 2026, 19:24 Actualizat 4 nov. 2026, 19:29

O interdicție care ar putea schimba industria blaturilor de bucătărie și baie este luată în calcul de autoritățile din California. Oficialii vor să elimine de pe piață piatra artificială pe bază de cuarț, după ce sute de angajați implicați în prelucrarea acestui material au fost diagnosticați cu silicoză, o afecțiune pulmonară incurabilă, care poate avea consecințe fatale.

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