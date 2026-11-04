Afacerea electorală a lui Elon Musk, pe minus. A investit peste 458 de milioane de dolari și a pierdut în zeci de state

Publicat 4 nov. 2026, 23:34 Sursă Forbes

Elon Musk a finanțat zeci de candidați republicani la alegerile parlamentare intermediare din SUA, însă 44 dintre cei susținuți au pierdut, iar numai 18 au câștigat. Cea mai mare investiție, de aproximativ 215 milioane de dolari, a fost direcționată către campania din Texas.

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