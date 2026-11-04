Afacerea electorală a lui Elon Musk, pe minus. A investit peste 458 de milioane de dolari și a pierdut în zeci de state
Elon Musk și Donald Trump. Foto: Profimedia
Elon Musk a finanțat zeci de candidați republicani la alegerile parlamentare intermediare din SUA, însă 44 dintre cei susținuți au pierdut, iar numai 18 au câștigat. Cea mai mare investiție, de aproximativ 215 milioane de dolari, a fost direcționată către campania din Texas.
Peste 458 de milioane de dolari investiți în campanii electorale, dar un bilanț cu zeci de înfrângeri pentru candidații susținuți. Elon Musk a fost cel mai mare donator individual al alegerilor parlamentare intermediare din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie, însă finanțarea masivă acordată republicanilor nu s-a transformat în victoriile așteptate. Potrivit unei analize Forbes, 44 dintre cei 106 candidați sprijiniți de organizațiile miliardarului pierduseră alegerile, în timp ce numai 18 obținuseră victorii, conform bilanțului de miercuri dimineață.
Peste 458 de milioane de dolari pentru candidații republicani
Elon Musk a direcționat sume importante către campaniile electorale ale republicanilor, folosind mai multe organizații politice și entități asociate. Analiza realizată de Forbes a identificat cel puțin zece astfel de structuri care au primit finanțare din partea miliardarului, direct sau indirect. În plus, acesta a făcut donații directe către 23 de candidați.
În total, banii săi au contribuit la susținerea a 106 candidați republicani care au intrat în competițiile pentru Camera Reprezentanților și Senatul SUA.
Potrivit datelor centralizate miercuri dimineață, 44 dintre aceștia pierduseră deja, iar 18 reușiseră să câștige. Pentru ceilalți 44 de candidați, rezultatele nu fuseseră încă anunțate. Un alt detaliu al bilanțului este că toate cele 18 victorii de până atunci au fost obținute în circumscripții în care republicanii porneau deja cu statutul de favoriți.
Aproximativ 215 milioane de dolari investiți în campania din Texas
Cea mai mare parte a finanțării direcționate de Elon Musk către o singură competiție electorală a ajuns în Texas. Miliardarul l-a susținut aici pe republicanul Ken Paxton, candidat pentru un loc în Senatul american, însă investiția nu a împiedicat victoria adversarului său democrat.
Musk a transferat 158 de milioane de dolari către Senate Leadership Fund, principala organizație care finanțează candidații republicani pentru Senat. Ulterior, o parte din bani a ajuns la Texas PAC, structură care îl sprijinea pe Paxton.
La această finanțare s-au adăugat alte 47 de milioane de dolari cheltuite de America PAC, organizația politică a miliardarului, pentru aceeași competiție. Campania a beneficiat și de fonduri provenite de la Lone Star Liberty PAC, organizație care primise anterior o donație de zece milioane de dolari de la Musk.
Astfel, aproximativ 215 milioane de dolari din fondurile miliardarului au fost direcționate către cursa electorală din Texas. Cu toate acestea, democratul James Talarico l-a învins pe Ken Paxton la o diferență de peste zece puncte procentuale. Victoria sa marchează primul succes al unui candidat democrat pentru un loc în Senatul SUA din Texas după 1988.
Înfrângeri pentru republicani și în Ohio, Michigan, Iowa și Maine
America PAC a fost una dintre principalele structuri prin care Elon Musk a finanțat campaniile republicanilor. Organizația a primit 216 milioane de dolari de la miliardar și a susținut candidați în cel puțin 44 de competiții electorale.
După investiția din Texas, cele mai mari sume cheltuite de America PAC au fost în Ohio, unde finanțarea a ajuns la 9,7 milioane de dolari. Au urmat Michigan, cu 9,2 milioane de dolari, Iowa, cu 3,3 milioane de dolari, și Maine, cu 2,3 milioane de dolari.
Rezultatele nu au fost însă cele urmărite de organizația miliardarului. Candidații democrați au câștigat toate cele patru competiții pentru Senat din aceste state.
Pe lângă America PAC, Musk a finanțat și alte organizații republicane importante. Printre acestea se numără Congressional Leadership Fund, care sprijină candidații pentru Camera Reprezentanților, și MAGA Inc., structură apropiată de Donald Trump.
Mesajul publicat de Elon Musk după înfrângerile republicanilor
După publicarea rezultatelor electorale, miliardarul a reacționat pe platforma X printr-un mesaj referitor la investițiile sale în domeniul tehnologiei. Elon Musk a făcut trimitere la posibilitatea dezvoltării unor centre de date în spațiu.
„Centrele de date din spațiu par destul de atractive acum”, a scris acesta miercuri dimineață.
Reacția a venit în contextul în care democrații au obținut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, după ce republicanii controlaseră anterior ambele camere ale Congresului.
Înfrângerea republicanilor din Texas, o problemă și pentru planurile companiilor lui Musk
Rezultatele din Texas au o miză aparte pentru Elon Musk, având în vedere investițiile importante pe care acesta le are în stat prin Tesla și SpaceX. Pe lângă pierderea cursei pentru Senat, republicanii au pierdut și funcția de guvernator, unde democrata Gina Hinojosa l-a învins pe Greg Abbott, candidatul susținut de miliardar.
Hinojosa a cerut suspendarea construirii unor noi centre de date până la adoptarea unor reguli menite să protejeze alimentarea cu energie electrică, resursele de apă și comunitățile locale. Măsurile propuse ar putea influența planurile companiilor din sectorul tehnologic, inclusiv ale celor conduse de Musk.
În același timp, noua majoritate democrată din Congres ar putea deschide calea unor anchete privind activitatea administrației Trump și relațiile acesteia cu marii donatori republicani, printre care se numără și Elon Musk.
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