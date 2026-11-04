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Extern· 3 min citire
Ana Maria Păcuraru: Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Ce a transmis despre războiul din Iran și viitorul lui JD Vance
Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor
Publicat4 nov. 2026, 20:50
Actualizat4 nov. 2026, 20:56
SursăRealitatea PLUS
Donald Trump a vorbit pentru prima dată după pierderea controlului asupra ambelor camere ale Congresului de către republicani. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, a transmis în timp real declarațiile președintelui american și detalii despre tensiunile cu JD Vance.
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