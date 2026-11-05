Aproape 50 de milioane de europeni nu își pot încălzi locuințele. Miniștrii UE, niciun acord înainte de iarnă

Publicat 5 nov. 2026, 07:40 Sursă Realitatea PLUS

Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă, cu rezerve de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani și cu prețuri care au crescut puternic. Aproape 50 de milioane de europeni nu își pot încălzi corespunzător locuințele din cauza facturilor mari, iar numărul acestora ar putea crește în lunile următoare. Avertismentul vine chiar din partea Comisiei Europene, în condițiile în care miniștrii Energiei din statele membre nu au reușit să ajungă la un acord privind măsurile necesare pentru protejarea populației.

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