Propagandistul lui Putin susține că Ucraina ar putea invada România: „NATO nu ar putea să o oprească”

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului, a lansat un nou scenariu privind războiul din Ucraina. Prezentatorul rus susține că armata ucraineană ar putea renunța la lupta împotriva Rusiei și s-ar putea îndrepta către alte state europene, printre care România, Polonia, Ungaria și Republica Moldova. Mai mult, Soloviov afirmă că NATO nu ar avea capacitatea de a opri cei 800.000 de militari ucraineni despre care vorbește, în cazul în care aceștia ar decide să atace țările vecine.
Declarațiile reprezintă o schimbare de discurs pentru propagandistul rus, care în trecut a cerut chiar bombardarea unor obiective strategice din România. În iunie 2025, Soloviov a susținut că Rusia ar trebui să lovească inclusiv aerodromuri din România și Polonia, pe care le acuza că ar fi fost folosite pentru sprijinirea Ucrainei. De această dată, prezentatorul televiziunii de stat ruse vorbește despre posibilitatea ca armata Kievului să se întoarcă împotriva statelor care au susținut-o în războiul cu Rusia.
Soloviov susține că Ucraina ar putea cuceri teritorii din România și alte trei state
Într-o intervenție televizată, Vladimir Soloviov a prezentat ipoteza potrivit căreia militarii ucraineni ar putea considera că este mai avantajos să cucerească teritorii din Europa decât să continue războiul cu Rusia. Acesta a enumerat patru țări pe care le consideră vulnerabile în fața unei asemenea ofensive și a susținut că armata ucraineană ar avea suficienți soldați pentru a depăși forțele NATO. Fragmentul video cu declarațiile sale a fost distribuit pe rețelele sociale la 1 noiembrie.
Propagandistul Kremlinului spune că NATO nu ar putea opri armata ucraineană
Soloviov susține că numărul militarilor ucraineni ar depăși capacitățile forțelor terestre ale statelor europene membre NATO. În opinia sa, o armată formată din 800.000 de soldați ar putea avansa în Europa fără să întâmpine o rezistență suficient de puternică pentru a fi oprită. Afirmațiile sale nu au fost însă însoțite de dovezi privind existența unui plan al Ucrainei de a ataca România sau celelalte state menționate. Scenariul prezentat la televiziunea rusă rămâne astfel o ipoteză lansată de propagandist.
Declarațiile au atras atenția și prin contrastul cu mesajele promovate în mod obișnuit de propaganda rusă, care prezintă frecvent Ucraina drept un stat dependent de ajutorul militar occidental. Acum, Soloviov vorbește despre aceeași armată ucraineană ca despre o forță capabilă să depășească apărarea NATO. România, Polonia și Ungaria sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, în timp ce Republica Moldova nu face parte din organizație. Soloviov nu a oferit explicații despre motivele pentru care Ucraina ar decide să atace aceste țări.
Cine este Vladimir Soloviov, propagandistul care a amenințat în trecut România
Vladimir Soloviov este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai televiziunii de stat ruse și un susținător al politicilor Kremlinului. Acesta se află pe lista sancțiunilor Uniunii Europene din februarie 2022, pentru rolul său în promovarea mesajelor care susțin acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei. De-a lungul războiului, Soloviov a lansat în repetate rânduri declarații agresive la adresa statelor europene și a cerut inclusiv lovituri militare asupra unor obiective din țările care sprijină Kievul, printre care și România.