Republicanii au pierdut, dar Casa Albă îi amintește Americii cine conduce: „Trump este încă președintele vostru”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 nov. 2026, 17:07

Victoria democraților la alegerile de la jumătatea mandatului nu îl îndepărtează pe Donald Trump de la conducerea Statelor Unite. Casa Albă a reacționat după rezultatul scrutinului cu un mesaj adresat americanilor: „Trump este încă președintele vostru”.

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