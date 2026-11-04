Republicanii au pierdut, dar Casa Albă îi amintește Americii cine conduce: „Trump este încă președintele vostru”
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Victoria democraților la alegerile de la jumătatea mandatului nu îl îndepărtează pe Donald Trump de la conducerea Statelor Unite. Casa Albă a reacționat după rezultatul scrutinului cu un mesaj adresat americanilor: „Trump este încă președintele vostru”.
Victoria democraților la alegerile pentru Congres nu înseamnă și încheierea mandatului lui Donald Trump. Chiar dacă, din ianuarie 2027, formațiunea va controla atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, președintele american va rămâne în funcție până la 20 ianuarie 2029. În următorii doi ani, raportul de forțe dintre Casa Albă și Congres ar putea genera confruntări politice importante, însă Constituția îi oferă președintelui instrumente prin care poate bloca o parte dintre inițiativele legislative ale opoziției.
Donald Trump a sugerat încă dinaintea scrutinului că va folosi dreptul de veto împotriva proiectelor de lege cu care nu este de acord, afirmând că va deveni „Domnul Veto”. Mesajul transmis ulterior de Casa Albă, „Trump este încă președintele vostru”, subliniază că rezultatul alegerilor nu îi retrage atribuțiile prezidențiale.
Cum poate Trump să blocheze legile adoptate de Congres
Constituția Statelor Unite îi conferă președintelui dreptul de a respinge un proiect de lege aprobat de Congres. Procedura este cunoscută drept veto prezidențial și este prevăzută în Articolul I, Secțiunea 7 din Constituția SUA.
Atunci când primește un proiect de lege, președintele îl poate semna, caz în care acesta devine lege, sau îl poate retrimite Camerei în care a fost inițiat, însoțit de obiecțiile sale. În acest fel, Donald Trump ar putea împiedica intrarea în vigoare a unor inițiative legislative susținute de majoritatea democrată.
Congresul are însă posibilitatea de a anula veto-ul prezidențial. Pentru acest lucru este necesar un vot favorabil a două treimi din fiecare Cameră. La efectivul complet al Congresului, pragul este de 290 de voturi în Camera Reprezentanților și 67 de voturi în Senat.
Prin urmare, chiar dacă democrații vor avea majoritatea în ambele camere, nu vor putea trece peste un veto al lui Trump fără sprijinul unei părți dintre republicani sau fără suficiente voturi suplimentare pentru atingerea pragului constituțional.
Ce este „veto-ul de buzunar” și cum îl poate folosi președintele SUA
Există și o altă procedură prin care un proiect de lege poate fi blocat: așa-numitul „pocket veto”, tradus prin „veto de buzunar”.
Constituția prevede că, dacă președintele nu returnează un proiect de lege în termen de zece zile, fără a include duminicile, acesta devine lege fără semnătura sa, atât timp cât Congresul rămâne în sesiune și poate primi documentul înapoi.
Situația este diferită atunci când Congresul își încheie sesiunea într-un mod care împiedică returnarea proiectului. În acest caz, lipsa semnăturii prezidențiale poate bloca definitiv intrarea în vigoare a legii, fără ca parlamentarii să mai poată relua votul pentru anularea veto-ului.
Așadar, controlul democrat asupra Congresului nu garantează automat adoptarea tuturor proiectelor legislative. Președintele păstrează instrumente constituționale prin care poate influența procesul legislativ și poate împiedica intrarea în vigoare a unor legi.
De ce nu îl pot demite democrații pe Donald Trump doar pentru că au majoritatea în Congres
O eventuală majoritate democrată în ambele camere nu înseamnă că Donald Trump poate fi îndepărtat automat din funcție. Constituția SUA stabilește o procedură distinctă pentru punerea sub acuzare și condamnarea președintelui, cunoscută drept impeachment.
Camera Reprezentanților are atribuția de a iniția procedura și de a vota articolele de punere sub acuzare. Dacă acestea sunt aprobate, cazul ajunge în Senat, unde are loc procesul politic. Pentru condamnarea președintelui și înlăturarea sa din funcție este nevoie de votul a două treimi dintre senatorii prezenți.
Istoria recentă arată cât de dificil este acest proces. Donald Trump a fost pus sub acuzare de două ori în timpul primului său mandat, însă Senatul nu a întrunit de fiecare dată numărul necesar de voturi pentru condamnare.
Cum a fost salvat Trump de Senat în cele două proceduri de impeachment
Prima procedură a avut loc în perioada 2019–2020. Camera Reprezentanților, controlată atunci de democrați și condusă de Nancy Pelosi, l-a pus sub acuzare pe Trump pentru abuz de putere și obstrucționarea Congresului.
Acuzația de abuz de putere era legată de presiunile exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Democrații susțineau că Trump a încercat să obțină informații compromițătoare despre familia Biden, pe care să le folosească împotriva adversarului său politic, Joe Biden, în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2020.
În Camera Reprezentanților, articolul privind abuzul de putere a fost aprobat cu 229 de voturi pentru și 198 împotrivă. În Senat, 48 de membri au votat pentru condamnare, iar 52 împotrivă. Trump a fost achitat, deoarece nu a fost atins pragul de două treimi.
A doua procedură de impeachment a fost declanșată în ianuarie 2021, după atacul susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului SUA, pe 6 ianuarie. Președintele a fost acuzat de instigare la insurecție, în urma discursului susținut înaintea violențelor.
Camera Reprezentanților a aprobat punerea sub acuzare cu 232 de voturi pentru și 197 împotrivă. În Senat, 57 de senatori au votat pentru condamnare, iar 43 împotrivă. Deși majoritatea senatorilor a susținut condamnarea, votul nu a fost suficient pentru atingerea pragului constituțional de două treimi.
Astfel, Donald Trump a fost achitat și în cea de-a doua procedură.
Câte voturi ar fi necesare pentru ca Trump să fie înlăturat din funcție în 2027
Dacă democrații vor iniția o nouă procedură de impeachment după preluarea controlului asupra Camerei Reprezentanților, aceasta ar putea fi aprobată în prima etapă printr-un vot majoritar în Cameră. Însă o eventuală condamnare depinde de rezultatul votului din Senat.
Potrivit configurației electorale prezentate, democrații ar urma să aibă 54 de mandate în Senat, în timp ce republicanii ar avea 44, restul mandatelor revenind senatorilor independenți. Pentru condamnarea lui Trump ar fi necesare voturile a două treimi dintre senatorii prezenți la proces.
Dacă toți cei 100 de senatori participă la vot și cei 54 de senatori considerați de partea democraților susțin condamnarea, ar mai fi necesare cel puțin 13 voturi din afara acestui grup pentru atingerea pragului de 67. Rezultatul ar depinde, așadar, de poziția senatorilor republicani și a celor independenți.
În concluzie, chiar dacă democrații vor controla Congresul începând din ianuarie 2027, Donald Trump își păstrează mandatul și atribuțiile prezidențiale. O majoritate democrată îi poate îngreuna adoptarea propriilor politici și poate iniția proceduri de impeachment, dar nu îl poate înlătura din funcție fără atingerea pragurilor constituționale.
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