Ce a făcut Papa Leon al XIV-lea, după operația pentru cancer pulmonar. Anunțul Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a avut o noapte liniștită după operația la plămân efectuată la Spitalul Gemelli din Roma, a anunțat miercuri, 14 octombrie, Vaticanul. Suveranului Pontif, în vârstă de 71 de ani, i-a fost îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, după confirmarea unui diagnostic de adenocarcinom pulmonar.
Actualizarea transmisă miercuri dimineață de Sfântul Scaun nu a inclus alte detalii despre evoluția stării sale de sănătate. Cu o seară înainte, Vaticanul precizase că intervenția s-a încheiat cu succes și nu au fost înregistrate complicații.
Operația a durat aproximativ 90 de minute
Papa a petrecut în jur de trei ore în blocul operator, însă intervenția propriu-zisă a durat aproximativ o oră și jumătate. Medicii au folosit o tehnică video-asistată pentru îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept, potrivit informațiilor publicate de Vatican.
Examinarea țesutului în timpul operației a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, suspectat în urma investigațiilor preoperatorii. Îndepărtarea întregului lob a urmărit eliminarea completă a țesutului canceros, au explicat medicii în comunicatul transmis de Sfântul Scaun.
După intervenție, Suveranul Pontif s-a trezit normal și, în urma unei scurte perioade de supraveghere, a fost transferat în rezerva sa de la etajul al zecelea al spitalului. Ulterior, a cerut să ia cina și și-a petrecut seara alături de secretarii săi și de alți angajați ai Vaticanului.
Nodulul pulmonar a fost descoperit la un control de rutină
Formațiunea a fost identificată în timpul unor investigații medicale de rutină. Duminică, la finalul rugăciunii Angelus, Papa Leon al XIV-lea anunțase că medicii au descoperit un nodul localizat, aflat într-un stadiu foarte timpuriu.
În zilele următoare, țesutul îndepărtat va fi supus unor examinări suplimentare. Aceste rezultate vor contribui la stabilirea conduitei medicale după operație. Comunicatul inițial nu a precizat dacă Suveranul Pontif va avea nevoie de un tratament suplimentar.
Cât timp ar urma să rămână Papa în spital
Vaticanul a estimat o spitalizare de aproximativ o săptămână pentru recuperare. Angajamentele publice ale Papei au fost anulate până la 20 octombrie.
Leon al XIV-lea, pe numele său Robert Francis Prevost, s-a născut la Chicago, la 14 septembrie 1955, și a împlinit luna trecută 71 de ani.