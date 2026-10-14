Ce a făcut Papa Leon al XIV-lea, după operația pentru cancer pulmonar. Anunțul Vaticanului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 14:09

Papa Leon al XIV-lea a avut o noapte liniștită după operația la plămân efectuată la Spitalul Gemelli din Roma, a anunțat miercuri, 14 octombrie, Vaticanul. Suveranului Pontif, în vârstă de 71 de ani, i-a fost îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, după confirmarea unui diagnostic de adenocarcinom pulmonar.

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