Accident feroviar grav, marți dimineață, 17 noiembrie, în capitala Cehiei. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în apropierea Gării Centrale din Praga, pe un pod feroviar situat deasupra unei străzi intens circulate. În urma impactului, câteva zeci de persoane au fost rănite, majoritatea suferind leziuni ușoare. Autoritățile au activat planul de intervenție pentru accidente cu victime multiple, au început evacuarea călătorilor și au suspendat circulația feroviară pe liniile afectate.
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în apropierea Gării Centrale din Praga
Accidentul s-a produs marți dimineață, pe podul feroviar de deasupra străzii Seifertova, în districtul Praga 3, în apropierea intersecției U Bulhara și a principalei gări din capitala Cehiei. Potrivit publicațiilor cehe iROZHLAS și Zdopravy.cz, în coliziune au fost implicate două trenuri regionale aparținând companiei České dráhy, identificate prin numerele Os 9409 și Os 9507. Este vorba despre un tren electric etajat de tip CityElefant și o garnitură diesel RegioFox.
Una dintre garnituri venea dinspre Mladá Boleslav, în timp ce cealaltă plecase din Gara Centrală din Praga și se îndrepta spre Milovice. Potrivit primelor informații, trenurile circulau cu viteză redusă în momentul coliziunii, ceea ce a limitat amploarea distrugerilor. Cu toate acestea, impactul a provocat rănirea mai multor pasageri și a determinat mobilizarea imediată a echipajelor de intervenție. Cauza accidentului nu a fost stabilită, iar anchetatorii urmează să clarifice împrejurările în care cele două trenuri au ajuns să se ciocnească.
Zeci de persoane rănite. Salvatorii au activat planul pentru accidente cu victime multiple
Primele informații comunicate de poliția cehă indicau aproximativ 15 persoane rănite, însă evaluările ulterioare ale pompierilor au arătat că bilanțul ar putea ajunge la câteva zeci de victime. Miroslav Řezáč, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Praga, a precizat că majoritatea persoanelor afectate au suferit răni ușoare, iar coliziunea nu a avut un caracter devastator. Numărul exact al răniților nu fusese stabilit la momentul ultimelor informări.
Serviciile de urgență au declanșat planul de intervenție pentru situații cu victime multiple, iar pompierii au activat nivelul al doilea de alertă. La locul accidentului au fost trimise echipaje ale pompierilor din Praga, salvatori ai Administrației Feroviare și numeroase ambulanțe. Serviciul medical de urgență a mobilizat patru echipaje de intervenție, trei echipaje cu medici, un inspector și un vehicul special destinat gestionării incidentelor de amploare.
Prima prioritate a salvatorilor a fost evaluarea stării pasagerilor și stabilirea persoanelor care aveau nevoie de îngrijiri medicale urgente. În paralel, pompierii au început evacuarea călătorilor din garniturile implicate în accident, în timp ce polițiștii au securizat zona pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare.
Circulația trenurilor, suspendată. Garniturile de lung parcurs au fost redirecționate
Coliziunea a provocat perturbări importante în transportul feroviar din Praga. Circulația trenurilor în zona Gării Centrale a fost întreruptă, în special pe liniile care asigură legătura cu stațiile Vysočany, Libeň și Holešovice. Administrația Feroviară Cehă a anunțat că unele trenuri de lung parcurs au fost redirecționate către alte gări din capitală, în timp ce anumite curse regionale au fost suspendate temporar.
Potrivit informațiilor publicate de presa cehă, pasagerii trenurilor redirecționate pot utiliza transportul public local pentru a ajunge la destinațiile inițiale. Autoritățile au avertizat că intervenția echipelor de salvare, verificarea infrastructurii și îndepărtarea garniturilor avariate ar putea provoca întârzieri suplimentare. Estimările inițiale privind reluarea circulației au fost orientative, iar programul trenurilor urma să fie actualizat în funcție de evoluția situației.
Accidentul din Praga se produce la câteva luni după o altă coliziune între două trenuri de pasageri în Polonia, unde autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de intervenție pentru evacuarea călătorilor și verificarea infrastructurii feroviare.
Anchetă după accidentul feroviar din Praga. Autoritățile verifică împrejurările coliziunii
Inspectorii autorității cehe pentru investigarea accidentelor feroviare au fost trimiși la locul coliziunii pentru a stabili cauzele incidentului. Verificările vizează circumstanțele în care cele două garnituri au ajuns pe același traseu și respectarea procedurilor de siguranță feroviară. Deocamdată, autoritățile nu au indicat dacă accidentul a fost provocat de o eroare umană, o problemă de semnalizare sau o defecțiune tehnică.
Incidentul s-a produs într-o zi de sărbătoare națională în Cehia, pe 17 noiembrie, când este marcată Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație. Circulația feroviară este, în general, mai redusă decât într-o zi obișnuită de lucru, însă accidentul a afectat una dintre cele mai importante zone de tranzit feroviar ale capitalei. Autoritățile continuă evaluarea răniților și verificarea celor două garnituri, urmând să comunice rezultatele anchetei după finalizarea cercetărilor.