Publicat 17 nov. 2026, 10:19 Actualizat 17 nov. 2026, 10:21

Accident feroviar grav, marți dimineață, 17 noiembrie, în capitala Cehiei. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în apropierea Gării Centrale din Praga, pe un pod feroviar situat deasupra unei străzi intens circulate. În urma impactului, câteva zeci de persoane au fost rănite, majoritatea suferind leziuni ușoare. Autoritățile au activat planul de intervenție pentru accidente cu victime multiple, au început evacuarea călătorilor și au suspendat circulația feroviară pe liniile afectate.

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