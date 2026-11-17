Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 11:17

Statele Unite au emis o avertizare de securitate pentru cetățenii americani care locuiesc sau călătoresc în Europa, înaintea sărbătorilor de iarnă. Autoritățile americane atrag atenția asupra riscului unor posibile atacuri teroriste în locurile aglomerate, în special la târgurile de Crăciun, în centrele comerciale, aeroporturi și lăcașuri de cult. Avertizarea a fost transmisă de mai multe ambasade americane din Europa, pe fondul creșterii riscurilor de securitate și al valului de amenințări false cu bombă care a afectat recent transportul aerian.

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