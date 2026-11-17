Statele Unite au emis o avertizare de securitate pentru cetățenii americani care locuiesc sau călătoresc în Europa, înaintea sărbătorilor de iarnă. Autoritățile americane atrag atenția asupra riscului unor posibile atacuri teroriste în locurile aglomerate, în special la târgurile de Crăciun, în centrele comerciale, aeroporturi și lăcașuri de cult. Avertizarea a fost transmisă de mai multe ambasade americane din Europa, pe fondul creșterii riscurilor de securitate și al valului de amenințări false cu bombă care a afectat recent transportul aerian.
SUA avertizează asupra riscului de atentate în Europa. Târgurile de Crăciun, printre posibilele ținte
Ambasadele Statelor Unite din mai multe țări europene au transmis luni, 16 noiembrie, o avertizare de securitate pentru perioada sărbătorilor de iarnă, în care le recomandă cetățenilor americani să manifeste o vigilență sporită. Mesajul a fost publicat inclusiv de misiunile diplomatice din Marea Britanie, Germania, Spania, Portugalia, Bulgaria, Slovenia și Turcia. Autoritățile atrag atenția că evenimentele publice și locurile care adună un număr mare de persoane pot deveni ținte pentru organizațiile teroriste sau pentru indivizi care acționează pe cont propriu.
Printre zonele considerate vulnerabile se numără târgurile de Crăciun, piețele aglomerate, centrele comerciale, obiectivele turistice, gările, aeroporturile și lăcașurile de cult. Autoritățile americane avertizează că eventualele atacuri ar putea avea loc fără semnale prealabile, motiv pentru care recomandă o atenție sporită în timpul festivalurilor și al evenimentelor organizate de sărbători. Avertizarea nu indică însă existența unui atentat iminent și nici nu identifică o anumită țară europeană drept țintă a unui atac planificat.
Alerte cu bombă în mai multe aeroporturi europene. Zeci de zboruri au fost afectate
Avertizarea americană vine după o serie de incidente care au provocat perturbări importante în transportul aerian european. La începutul lunii noiembrie, mai multe companii aeriene și aeroporturi au primit amenințări cu bombă, unele dintre acestea determinând devierea avioanelor, aterizări de urgență și intervenții ale forțelor de securitate. Potrivit datelor centralizate la nivel internațional, cel puțin 35 de zboruri au fost vizate de asemenea amenințări în primele zile ale lunii, iar incidentele au afectat, direct sau indirect, 16 țări.
Printre statele vizate s-au numărat Italia, Polonia, Spania, Danemarca, Finlanda, Irlanda și Bulgaria. În unele situații, autoritățile au trimis avioane militare pentru a escorta aeronavele comerciale până la aeroporturile unde urmau să aterizeze. Deși verificările efectuate nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive, incidentele au provocat întârzieri, anulări și devieri ale curselor, conform presei străine.
România s-a aflat, de asemenea, printre țările afectate de valul de amenințări cu bombă asupra avioanelor din Europa. Un avion Wizz Air care efectua o cursă din Milano spre București a fost vizat de o astfel de alertă, însă a aterizat în siguranță pe Aeroportul Otopeni. Verificările nu au identificat niciun pericol real. Autoritățile americane atrag atenția că asemenea incidente pot provoca perturbări și în perioada sărbătorilor de iarnă. În paralel, grevele și manifestațiile care au avut loc în mai multe state europene în ultimele luni ar putea afecta transportul și activitățile cotidiene.
Ce recomandă autoritățile americane celor care călătoresc în Europa de sărbători
În avertizarea de securitate sunt prezentate mai multe recomandări pentru persoanele care urmează să viziteze țările europene în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Cetățenii americani sunt sfătuiți să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, în special în locurile turistice aglomerate, să evite demonstrațiile și zonele în care sunt desfășurate forțe importante de poliție și să respecte indicațiile autorităților locale.
Recomandările includ păstrarea obiectelor de valoare în siguranță, informarea familiei sau a persoanelor apropiate despre planurile de călătorie și verificarea periodică a informațiilor locale. Cei care urmează să călătorească cu avionul sunt îndemnați să contacteze companiile aeriene pentru a verifica eventualele modificări ale zborurilor. În cazul evacuării unui aeroport sau al devierii unei curse, pasagerii trebuie să urmeze instrucțiunile personalului și ale serviciilor de urgență.
Departamentul de Stat al SUA le recomandă, de asemenea, cetățenilor americani aflați în străinătate să se înscrie în programul Smart Traveler Enrollment Program, prin care pot primi notificări privind eventualele riscuri de securitate și situațiile de urgență din țările în care călătoresc.