Ministrul Apărării, discuții importante la Bruxelles cu oficialul american Elbridge Colby. Ce teme au abordat
Ministrul Apărării, Radu Oprea. Foto: Profimedia
Ministrul Apărării, Radu Oprea, a reafirmat la Bruxelles angajamentul României pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Discuțiile au vizat și securitatea Mării Negre, protejarea infrastructurilor critice și cooperarea dintre Uniunea Europeană și NATO.
România va continua să susțină Ucraina în contextul războiului declanșat de Federația Rusă, iar consolidarea securității regionale rămâne o prioritate pentru autoritățile de la București. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a transmis acest mesaj marți, la Bruxelles, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, desfășurată în formatul miniștrilor apărării.
Pe agenda întâlnirii s-au aflat evoluțiile conflictului din Ucraina și identificarea unor noi modalități prin care statele europene pot consolida sprijinul acordat autorităților de la Kiev. Oficialii au analizat, de asemenea, relațiile dintre Uniunea Europeană și China din perspectiva securității și apărării, precum și implicațiile acestora asupra mediului internațional.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, reuniunea a inclus și un schimb de opinii privind viitorul cooperării transatlantice în domeniul securității și apărării. La discuții a participat și Elbridge Colby, subsecretarul american pentru politica de apărare.
În intervenția sa, ministrul român a reconfirmat disponibilitatea țării noastre de a continua sprijinul multidimensional pentru Ucraina. Radu Oprea a atras totodată atenția asupra importanței siguranței aprovizionării, un subiect care capătă o relevanță tot mai mare pentru industria și sectorul european de apărare.
Oficialul a insistat și asupra necesității ca statele europene și partenerii transatlantici să își păstreze unitatea în fața amenințărilor actuale, considerând cooperarea dintre cele două părți esențială pentru securitatea comună.
Ce măsuri cere România pentru securitatea Mării Negre
Un alt subiect important abordat de ministrul Apărării la Bruxelles a fost situația de securitate din regiunea Mării Negre. Radu Oprea a evidențiat necesitatea unor măsuri suplimentare pentru protejarea acestei zone strategice, în condițiile amenințărilor generate de războiul din Ucraina.
Printre prioritățile menționate de oficialul român se numără apărarea infrastructurilor critice, menținerea libertății de navigație și dezvoltarea capacităților necesare pentru supravegherea spațiului maritim.
Totodată, România consideră importantă îmbunătățirea capacității de reacție la amenințările maritime, astfel încât securitatea navigației și protecția infrastructurilor esențiale să poată fi asigurate în regiune.
România cere proiecte militare europene concrete și reducerea deficitelor de capabilități
Tot marți, la Bruxelles, ministrul Radu Oprea a participat la reuniunea Comitetului director al Agenției Europene de Apărare (EDA). Discuțiile au fost concentrate asupra concluziilor procesului de revizuire coordonată anuală a apărării, cunoscut sub denumirea de CARD (Coordinated Annual Review on Defence).
Evaluarea a urmărit identificarea domeniilor în care statele membre ale Uniunii Europene pot colabora mai strâns, precum și stabilirea oportunităților pentru dezvoltarea unor capabilități militare considerate prioritare.
În cadrul reuniunii, ministrul român a atras atenția că recomandările rezultate din procesul CARD trebuie să se concretizeze în proiecte multinaționale, nu să rămână doar la nivelul unor obiective stabilite pe hârtie.
Astfel de inițiative ar putea contribui la acoperirea deficitelor de capabilități militare existente în statele europene, la îmbunătățirea interoperabilității armatelor și la consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Uniunii Europene.
Inițiativele europene de apărare trebuie corelate cu prioritățile NATO
Radu Oprea a subliniat și importanța coordonării proiectelor europene de apărare cu obiectivele stabilite la nivel național și cu angajamentele asumate în cadrul NATO.
Potrivit ministrului, inițiativele dezvoltate de Uniunea Europeană trebuie să țină cont de prioritățile fiecărui stat membru și să fie integrate în procesele de planificare a apărării desfășurate în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Această coordonare este importantă pentru evitarea suprapunerilor între proiectele europene și cele ale NATO, dar și pentru utilizarea eficientă a resurselor destinate dezvoltării capacităților militare.
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