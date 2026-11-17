Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 23:17

O fetiță care se despărțise de părinți a fost prinsă în mijlocul atacului armat din Cracovia. Atacatorul a tras două focuri în timp ce mașina sa trecea pe lângă copilă, iar gloanțele au lovit zidul din spatele ei.

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