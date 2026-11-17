Moment incredibil cu o fetiță în timpul atacului din Cracovia. Gloanțele trec pe lângă capul ei, dar nu o ating
Moment incredibil cu o fetiță în timpul atacului din Cracovia.
O fetiță care se despărțise de părinți a fost prinsă în mijlocul atacului armat din Cracovia. Atacatorul a tras două focuri în timp ce mașina sa trecea pe lângă copilă, iar gloanțele au lovit zidul din spatele ei.
O fetiță a fost la un pas să fie împușcată în timpul atacului armat din Cracovia, după ce a ajuns singură în mijlocul străzii, la scurt timp după ce se despărțise de părinți. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care mașina agresorului trece pe lângă copilă, iar acesta trage două focuri de armă. Proiectilele lovesc un zid aflat chiar în spatele ei.
Înregistrările surprind scenele de panică provocate de atac. Oamenii aleargă pentru a scăpa din calea gloanțelor și caută adăpost în magazine sau în clădirile din apropiere, relatează Daily Mail.
La un moment dat, fetița apare singură pe stradă. În timp ce autoturismul atacatorului trece pe lângă ea, bărbatul deschide focul de două ori. Gloanțele nu o ating, însă lovesc zidul din spatele copilei, la mică distanță de aceasta.
Speriată, fetița încearcă apoi să intre pe o ușă, dar descoperă că este încuiată. La scurt timp, un adult aleargă înapoi în stradă și o ridică în brațe.
Șase oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți în atac
Atacul a avut loc pe 7 noiembrie, când Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, a intrat cu mașina în piața centrală din Cracovia și a început să tragă. Bilanțul a fost unul grav: șase persoane au fost ucise, iar alte 15 au suferit răni. Printre cei care și-au pierdut viața s-au numărat și mai mulți cetățeni străini.
Polițiștii au intervenit pentru a-l opri pe agresor și au deschis focul asupra lui. Oksiński a fost împușcat și transportat la spital, însă medicii nu i-au mai putut salva viața.
Autoritățile poloneze au confirmat că printre victime se află patru femei și doi bărbați.
Părinții și sora atacatorului au fost găsiți morți în locuința familiei
Ancheta a scos la iveală și o altă descoperire șocantă. După atac, anchetatorii au găsit trupurile părinților și surorii lui Michał Oksiński în locuința familiei, situată la periferia orașului Cracovia. Toți trei aveau răni provocate de gloanțe la nivelul capului.
Familia provenea din Ostrowiec Świętokrzyski, un oraș din sud-estul Poloniei. Presa locală a identificat-o pe sora atacatorului drept Magdalena Oksińska. Tânăra avea 21 de ani și era studentă la Academia de Arte Frumoase din Cracovia.
Cei care o cunoșteau au vorbit despre talentul și rezultatele sale. Vecinii au descris-o drept „o fată foarte talentată”, care fusese mereu „o elevă bună și o pictoriță talentată”.
Identitatea părinților nu a fost făcută publică. Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, tatăl avea 53 de ani, iar mama, 52 de ani. În locuința familiei au fost găsite moarte și cele două pisici.
Anchetatorii iau în calcul influența ideologiilor de extremă dreapta
Printre ipotezele investigate de autorități se află și posibilitatea ca Michał Oksiński să fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta.
În momentul atacului, tânărul purta haine militare verzi și avea asupra sa echipamente care păreau să fie o cască și o vestă antiglonț.
Doi polițiști au fost grav răniți în confruntarea cu atacatorul
Intervenția agenților Artur Morański și Jakub „Kuba” Kulik a fost esențială pentru oprirea agresorului. Cei doi polițiști au fost grav răniți în schimbul de focuri, însă starea lor este în prezent stabilă. Autoritățile poloneze au apreciat intervenția acestora drept „eroică”.
Imaginile filmate în apropierea pieței centrale arată cum agenții coboară din mașina de poliție și deschid focul asupra atacatorului, în momentul în care acesta iese din propriul autoturism.
Unul dintre polițiști este împușcat și se prăbușește la pământ. Colegul său continuă să țintească agresorul, dar este și el lovit la scurt timp și cade.
Atacatorul se prăbușește în urma rănilor suferite. Primul agent reușește cu dificultate să se ridice și se apropie șchiopătând de bărbat. Polițistul mai trage un foc de armă, după care cade din nou la pământ.
Agresorul rămâne întins pe stradă până la sosirea celorlalte echipaje de intervenție.
Donald Tusk: „Probabil au salvat multe vieți omenești”
Curajul celor doi polițiști a fost apreciat inclusiv de conducerea guvernului polonez. Premierul Donald Tusk a declarat că intervenția lor ar fi putut împiedica un bilanț și mai grav, în condițiile în care agenții și-au pus propriile vieți în pericol pentru a-l opri pe atacator.
„Probabil au salvat multe vieți omenești, fără să țină cont de riscul la care și-au expus propriile vieți”, a afirmat Donald Tusk.
Și ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a lăudat reacția celor doi agenți, despre care a spus că „a împiedicat pierderea altor vieți omenești”.
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