Publicat 17 nov. 2026, 17:19 Actualizat 17 nov. 2026, 17:20

Alertă în Republica Moldova, după ce două drone au pătruns în spațiul aerian al țării, pe fondul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Una dintre drone a survolat chiar capitala Chișinău, iar autoritățile au decis închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova.

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