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Extern· 1 min citire
Drone deasupra Chișinăului. Autoritățile din Republica Moldova au închis spațiul aerian- VIDEO
Dronă la Chișinău (foto: newsmaker)
Publicat17 nov. 2026, 17:19
Actualizat17 nov. 2026, 17:20
Alertă în Republica Moldova, după ce două drone au pătruns în spațiul aerian al țării, pe fondul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Una dintre drone a survolat chiar capitala Chișinău, iar autoritățile au decis închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova.
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