Scris de Emanuel Focșan Publicat: 17 nov. 2026, 19:22

O nouă alertă infomrqatică majorî stârnește îngrijorare îăn STatel Unite., De această datră, una dintre cele mai sensibile infrastructuri de comunicații ale Statelor Unite a fost afectată de o avarie majoră. Rețeaua securizată utilizată de Agenția Națională de Securitate (NSA) pentru transmiterea informațiilor clasificate nu mai funcționează, iar autoritățile încearcă să afle ce a provocat incidentul.

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