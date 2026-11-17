O nouă alertă infomrqatică majorî stârnește îngrijorare îăn STatel Unite., De această datră, una dintre cele mai sensibile infrastructuri de comunicații ale Statelor Unite a fost afectată de o avarie majoră. Rețeaua securizată utilizată de Agenția Națională de Securitate (NSA) pentru transmiterea informațiilor clasificate nu mai funcționează, iar autoritățile încearcă să afle ce a provocat incidentul.
Statele Unite se confruntă cu un incident fără precedent la nivelul uneia dintre cele mai importante instituții de informații din țară. Rețeaua internă securizată a Ag(NSA), folosită pentru comunicații clasificate și schimbul de informații sensibile între angajați, a devenit nefuncțională, potrivit unor informații publicate de CNN.
Scenariul atacului cibernetic n-a fost invocat, dar cauza nu este cunoscută
Sistemul afectat, cunoscut sub numele de NSA Net, reprezintă una dintre principalele infrastructuri de comunicații interne ale agenției. Defecțiunea a creat un nivel ridicat de alertă în interiorul instituției, în condițiile în care rețeaua este esențială pentru activitățile operative și administrative ale NSA.
Potrivit surselor citate de postul de televiziune, conducerea agenției nu are indicii că ar fi vorba despre un atac cibernetic, însă cauza exactă nu a fost încă identificată.încearcă să stabilească amploarea avariei și impactul asupra activităților curente. În contextul problemelor tehnice apărute, NSA a introdus un program de sosire eșalonată la serviciu pentru angajați, pentru a evita blocajele și pentru a gestiona mai eficient situația.
Incidentul vine după mai multe probleme de securitate cibernetică
CNA a încercat să obțină și explicațiin oficiale, însă până la difuzarea știrii NSA nu a transmis niciun răspuns.
Pana de la NSA are loc într-o perioadă în care numeroase instituții și companii au raportat incidente informatice sau perturbări ale serviciilor digitale. În ultimele zile, mai multe organizații importante au fost afectate de probleme de securitate cibernetică, iar aeroporturi americane au semnalat, la rândul lor, incidente informatice.