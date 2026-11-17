Publicat 17 nov. 2026, 18:21 Sursă Realitatea.Net, bild.de

Germania se confruntă cu un deficit tot mai grav de capacitate în rețeaua electrică, iar marile investiții industriale și centrele de date riscă să fie blocate ani la rând. Furnizorii de energie avertizează că extinderea infrastructurii electrice avansează mult prea lent, în timp ce cererea explodează pe fondul digitalizării, al electrificării industriei și al dezvoltării inteligenței artificiale, arată o anchetă Bild.

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