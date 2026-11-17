Germania se confruntă cu un deficit tot mai grav de capacitate în rețeaua electrică, iar marile investiții industriale și centrele de date riscă să fie blocate ani la rând. Furnizorii de energie avertizează că extinderea infrastructurii electrice avansează mult prea lent, în timp ce cererea explodează pe fondul digitalizării, al electrificării industriei și al dezvoltării inteligenței artificiale, arată o anchetă Bild.
Potrivit unei analize jurnalistice realizate de Bild.de, operatorii de distribuție transmit deja avertismente oficiale către autoritățile locale privind imposibilitatea conectării unor noi consumatori mari la sistemul energetic.
În această situație se află și EWE Netz, unul dintre cei mai importanți operatori regionali de rețea din Germania. Compania i-a informat pe primarii și președinții de consilii locale din aria sa de responsabilitate că numeroase racordări la rețeaua electrică ar putea fi realizate doar cu întârzieri semnificative sau, în unele cazuri, nu vor putea fi efectuate deloc în viitorul apropiat.
Mai mult, dezvoltarea noilor capacități de transport și distribuție a energiei ar putea dura cel puțin zece ani, ceea ce ridică semne serioase de întrebare cu privire la capacitatea Germaniei de a susține investițiile planificate în industrie, tehnologie și centre de date.
Centrele de date și industria AI consumă tot mai multă energie
Problema este amplificată de creșterea explozivă a consumului de energie, în special din cauza faptului că tot mai multe companii își înlocuiesc instalațiile pe gaz cu echipamente electrice, că flotele auto electrice sunt tot mai mari, iar centrele de date necesare dezvoltării inteligenței artificiale consumă cantități uriașe de electricitate.
În unele regiuni situația este deja critică. În zona Baden, noi consumatori cu necesar de peste un megawatt nu mai pot fi conectați la rețea, iar în Hamburg nu mai există capacitate disponibilă pentru proiecte care depășesc 1,5 MVA, nivel suficient pentru un supermarket de mari dimensiuni sau un mic parc de încărcare pentru vehicule electrice.
Un specialist din domeniu a explicat, pentru Bild, că blocajele din rețeaua electrică sunt deja o amenințare reală pentru economia germană și pentru atractivitatea țării ca destinație de investiții.
Microsoft critică ritmul lent al infrastructurii
Îngrijorările nu vin doar din partea companiilor energetice. Șefa Microsoft Germania s-a declarat surprinsă de ritmul lent al dezvoltării infrastructurii energetice. Potrivit acesteia, Germania riscă să ajungă în postura pardoxală de a-și dori să joace un rol de lider important în dezvoltarea inteligenței artificiale, dar să-i îndepărteze pe investitori anunțându-i că racordarea centrelor de date nu se poate face mai devreme de 10, chiar 20 de ani!
Dezvoltarea unui parc industrial dîn landul Renania de Nord-Westfalia, este încetinită după ce operatorul de rețea a avertizat că nu poate garanta alimentarea cu energie înainte de mijlocul anilor 2030.
Cererea de energie a depășit toate estimările
Reprezentanții grupului energetic E.ON susțin că explozia cererii pentru noi racordări a depășit cu mult toate prognozele realizate în urmă cu doar câțiva ani.
Potrivit companiei, ritmul și amploarea creșterii solicitărilor pentru energie electrică după 2020 au fost imposibil de anticipat cu exactitate. În același timp, extinderea rețelelor este îngreunată de procedurile birocratice complexe și de procesul lent de autorizare a proiectelor de infrastructură.
Experții avertizează că fără accelerarea investițiilor în rețelele electrice, Germania riscă să intre într-o perioadă prelungită de stagnare economică, iar absența centrelor de date pentru industria IA ar agrava decalajul.