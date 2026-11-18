Publicat 18 nov. 2026, 11:30 Actualizat 18 nov. 2026, 11:45

Președintele chinez Xi Jinping şi omologul său rus Vladimir Putin au discutat, miercuri, 18 noiembrie, la Shenzhen, cu o zi înainte de summitul trilateral istoric cu Donald Trump, care va avea loc mâine, 19 noiembrie, în oraşul din sudul Chinei. În cadrul discuțiilor, liderul rus l-a numit pe Xi "prieten drag".

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