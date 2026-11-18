Xi și Putin, discuții înainte de summitul istoric cu Donald Trump. Putin l-a numit "prieten drag" pe Xi - VIDEO
intalnire Xi Putin Shenzhen 2026 / Xinhua News
Președintele chinez Xi Jinping şi omologul său rus Vladimir Putin au discutat, miercuri, 18 noiembrie, la Shenzhen, cu o zi înainte de summitul trilateral istoric cu Donald Trump, care va avea loc mâine, 19 noiembrie, în oraşul din sudul Chinei. În cadrul discuțiilor, liderul rus l-a numit pe Xi "prieten drag".
Xi și Putin s-au întâlnit pentru discuții în polul tehnologic din sudul Chinei, cu ocazia unei reuniuni a liderilor celor 21 de membri ai Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a relatat presa de stat din China și Rusia, citată de jurnaliștii BBC.
"Dragul meu prieten, sunt cu adevărat bucuros să te întâlnesc la Shenzhen", a afirmat Vladimir Putin, adresându-se preşedintelui chinez, potrivit imaginilor transmise de RTRussia.
La rândul său, Xi i-a transmis omologului rus că trebuie să îți asume "cu fermitate" responsabilităţile care revin marilor puteri. "Să conducem şi să promovăm multipolarizarea lumii, precum şi democratizarea relaţiilor internaţionale", i-a transmis liderul chinez lui Putin.
Xi și Putin au încheiat discuțiile după mai bine de două ore
Discuțiile dintre Xi și Putin s-au încheiat după mai bine de două ore, iar Putin a părăsit reședința de stat în care a avut loc întrevederea, potrivit agenției ruse de presă de stat TASS.
Printre subiectele abordate de cele două delegații s-au numărat „perspectivele unei cooperări economice aprofundate între Rusia și China”, a transmis TASS.
Într-o transcriere a declarațiilor de deschidere ale lui Xi și Putin, publicată de Kremlin, ambii lideri au salutat relațiile bilaterale, în timp ce Xi a îndemnat ambele țări să „avanseze cu fermitate și curaj, valorificând constant potențialul uriaș al relațiilor bilaterale”. La rândul său, Putin a evidențiat creșterea schimburilor comerciale dintre cele două state, precum și „dialogul lor substanțial în domeniul cercetării științifice și al inovației”.
Discuţiile dintre cei doi şi delegaţiile care-i însoţesc au loc înaintea summitului de joi, la care se va alătura Donald Trump.
Ce va dori Xi de la SUA?
Xi Jinping se va întâlni cu Donald Trump pentru a treia oară în 2026.
Deși experții nu anticipează progrese majore în relațiile comerciale dintre SUA și China, este probabil ca cele două națiuni să depună eforturi pentru a stabiliza armistițiul fragil dintre cele două țări, mai scriu jurnaliștii BBC.
Tarifele ridicate, cu care au amenințat ambele părți, au fost suspendate până la în ianuarie 2027. Totuși, în această săptămână, Washingtonul a impus restricții mai severe asupra comerțului cu semiconductori prin intermediul Asiei de Sud-Est – o rută pe care China se baza pentru a obține cipuri avansate destinate inteligenței artificiale.
Tensiunile dintre cele două părți s-au amplificat și în urma demisiei lui Jensen Huang, de la Nvidia, survenită pe fondul unor acuzații privind o relație cu o persoană suspectată a fi spion chinez, mai transmite BBC.
Potrivit lui Yeling Tan, de la Peterson Institute for International Economics (Institutul Peterson pentru Economie Internațională n.r.), obiectivul principal al lui Xi la summitul APEC este să demonstreze că scandalul Nvidia și rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA nu au subminat relațiile dintre cele două țări.
De ce Europa privește cu reticență o întâlnire Xi-Trump-Putin?
Există îngrijorări, în special în Europa, că o întâlnire trilaterală între Xi, Trump și Putin ar putea oglindi Conferința de la Ialta din 1945, desfășurată spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Conferința de la Ialta – la care au participat președintele american de atunci, Franklin D. Roosevelt, fostul premier britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin – a fost aspru criticată pentru deciziile care au modelat viitorul unor națiuni mai mici, fără ca acestea să ia parte la proces.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat împotriva organizării unei „Ialta 2, 3 sau 4, cu o redistribuire a sferelor de influență”. De asemenea, el și-a exprimat temerea că o astfel de întâlnire ar putea duce la un acord privind Ucraina, încheiat fără implicarea Kievului. Unii analiști politici susțin că SUA și China ar avea mult de pierdut dacă Europa ar fi lăsată pe plan secund, scrie BBC.
Întâlnirea trilaterală va include discuții despre „pacea globală”
Ministerul de Externe al Chinei afirmă că întâlnirea trilaterală dintre Xi, Trump și Putin va presupune un schimb de „opinii aprofundate” pe teme legate de „pacea globală”, relatează agenția de presă de stat Xinhua.
Această descriere vagă reia comentarii anterioare ale Beijingului, potrivit cărora cei trei lideri ar urma să discute despre „protejarea păcii mondiale”.
Și controlul armamentului nuclear se numără printre subiectele importante care ar putea ajunge pe agenda discuțiilor. Administrația Trump dorește implicarea Chinei în viitoare negocieri privind reducerea arsenalelor nucleare, în condițiile în care Beijingul și-a extins capacitățile militare în acest domeniu.
Relațiile bilaterale și trilaterale sunt marcate de chestiuni esențiale, precum tensiunile comerciale, inteligența artificială, denuclearizarea și războaiele din Ucraina și Iran. Rămâne însă neclar ce anume va fi, concret, pe agenda discuțiilor.
Ar putea Kim Jong Un să se întâlnească cu Trump sau cu Putin în această săptămână?
Pentru Trump și Putin, șansele unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în această săptămână sunt mici – dar nu inexistente.
Deși nu este clar dacă Kim va fi prezent la summitul APEC, Kremlinul afirmă că o întrevedere este posibilă, în cazul în care liderul nord-coreean va participa, mai notează BBC.
Trump și-a exprimat interesul de a se întâlni cu Kim, deși Washingtonul nu a anunțat planuri concrete pentru discuții. Sora lui Kim, Kim Yo-jong, a declarat în noiembrie 2026 că Coreea de Nord este deschisă la un dialog cu SUA, adăugând însă că acest lucru nu este „neapărat echivalent” cu interesele Phenianului.
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