Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 16:33

Marco Rubio a lansat un atac dur la adresa Curții Penale Internaționale și a instituțiilor globale, susținând că dreptul internațional a devenit o armă împotriva intereselor SUA. Declarațiile sale ridică semne de întrebare asupra viitorului relațiilor dintre Washington, Europa și aliații NATO.

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