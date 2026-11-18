Marco Rubio, mesaj șoc: „Pentru această elită globală, dreptul internațional este un instrument pentru promovarea propriilor interese”
Marco Rubio. Foto: Profimedia
Marco Rubio a lansat un atac dur la adresa Curții Penale Internaționale și a instituțiilor globale, susținând că dreptul internațional a devenit o armă împotriva intereselor SUA. Declarațiile sale ridică semne de întrebare asupra viitorului relațiilor dintre Washington, Europa și aliații NATO.
Statele Unite transmit un mesaj tot mai tranșant în privința raporturilor cu instituțiile internaționale, iar secretarul de stat Marco Rubio a făcut una dintre cele mai dure declarații pe această temă. Într-un discurs susținut la Washington, oficialul american a acuzat organizațiile internaționale că folosesc dreptul internațional pentru a limita suveranitatea SUA și a apăra interesele unei elite globale. Cea mai controversată replică a sa a fost un avertisment adresat celor care ar încerca să impună Washingtonului decizii juridice: „Nu mai invocați legile în fața oamenilor înarmați cu săbii”.
Declarațiile au fost făcute pe 13 noiembrie, în cadrul Convenției Naționale a Federalist Society, o organizație conservatoare influentă în mediul juridic american. Potrivit Reuters și AFP, Rubio a vizat în special Curtea Penală Internațională (CPI), dar și rețeaua de organizații neguvernamentale, agenții și funcționari internaționali pe care o consideră responsabilă pentru ceea ce numește instrumentalizarea dreptului internațional.
Discursul nu anunță retragerea Statelor Unite din scena mondială. Mesajul transmis de șeful diplomației americane este însă unul care poate avea consecințe importante: administrația Donald Trump nu acceptă ca instituțiile supranaționale să stabilească limite pentru acțiunile Washingtonului atunci când acestea intră în conflict cu interesele americane.
„Dreptul internațional a devenit un instrument al elitei globale”
Marco Rubio și-a construit argumentația în jurul ideii că regulile internaționale nu mai sunt aplicate neutru, ci sunt folosite selectiv pentru a pune presiune asupra anumitor state și pentru a le influența deciziile politice.
Secretarul de stat a acuzat o rețea extinsă de organizații neguvernamentale, agenții internaționale și activiști că încearcă să exercite autoritate asupra guvernelor naționale, fără să răspundă în fața cetățenilor statelor vizate.
În discursul său, oficialul american a formulat direct această acuzație:
„Pentru această elită globală, dreptul internațional nu este un corp neutru de reguli. Este un instrument pentru promovarea propriilor interese, sub pretextul unor principii universale.”
Rubio a criticat ceea ce consideră a fi dubla măsură a acestor instituții. El a susținut că organizațiile respective invocă principiile democrației și suveranității atunci când le servesc interesele, dar cer statelor să renunțe la controlul propriilor frontiere și să accepte intervenția unor instanțe internaționale fără legitimitate democratică directă.
Atacul său nu s-a limitat la o dispută juridică punctuală. În viziunea secretarului de stat, problema este că instituțiile internaționale au ajuns să pretindă o autoritate care depășește mandatul pe care statele sunt dispuse să îl accepte.
Avertismentul lui Rubio către Curtea Penală Internațională: „Nu mai invocați legile în fața oamenilor înarmați cu săbii”
Cel mai dur moment al intervenției a venit atunci când Marco Rubio a făcut referire la o replică atribuită generalului roman Pompei. Oficialul american a folosit această expresie pentru a descrie modul în care Washingtonul ar trebui să răspundă dacă o instanță internațională ar încerca să-și impună hotărârile asupra cetățenilor americani.
„Ei pot, desigur, să încerce. Dar dacă sunt suficient de nechibzuiți încât să încerce să-și impună americanilor decretele lor fără valoare, răspunsul nostru va fi probabil același cu cel al generalului roman Pompei, atunci când le-a răspuns celor care încercau să invoce legile orașelor lor în fața legiunilor sale. El a spus: «Nu mai invocați legile în fața oamenilor înarmați cu săbii».”
Replica a fost relatată atât de Reuters, cât și de AFP, agenția franceză subliniind că Rubio a transmis un avertisment explicit Curții Penale Internaționale.
Dincolo de formularea provocatoare, mesajul este unul cu implicații diplomatice și juridice serioase. Rubio susține că Statele Unite nu au acceptat niciodată jurisdicția CPI și nu vor permite unei instanțe pe care nu o recunosc să stabilească obligații pentru cetățenii sau oficialii americani.
Secretarul de stat a descris tribunalul de la Haga drept o instituție nealeasă, care ar încerca să se situeze deasupra legilor și constituțiilor statelor suverane, inclusiv ale celor care nu au acceptat jurisdicția sa.
De ce este administrația Trump în conflict cu instanța de la Haga
Contestațiile Washingtonului la adresa Curții Penale Internaționale nu sunt noi, însă administrația Trump a transformat această dispută într-o confruntare deschisă.
Unul dintre principalele motive îl reprezintă mandatele de arestare emise de CPI pe numele unor oficiali israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, în legătură cu acuzațiile privind crimele din Gaza. Un alt punct sensibil este ancheta instanței referitoare la acțiunile militarilor americani în Afganistan, pe care CPI precizează că a deprioritizat-o.
Rubio a apărat sancțiunile impuse de administrația Trump judecătorilor și procurorilor Curții Penale Internaționale, prezentându-le drept o reacție la ceea ce consideră o extindere nejustificată a autorității tribunalului. Potrivit Reuters, noile sancțiuni sunt programate să intre în vigoare în aprilie, dacă susținătorii instanței nu ajung între timp la un acord cu Washingtonul.
Un detaliu important este că Statele Unite au semnat Statutul de la Roma, documentul care a instituit CPI, dar nu l-au ratificat. Prin urmare, Washingtonul nu este stat membru al tribunalului. Situația este diferită în cazul majorității aliaților europeni: toate statele UE sunt membre ale Curții, la fel ca majoritatea țărilor NATO, cu excepția Statelor Unite și Turciei.
Această diferență juridică explică de ce poziția americană poate genera tensiuni suplimentare în relația cu partenerii europeni, care susțin funcționarea instanței internaționale.
Rubio apără operațiunile militare americane și deciziile lui Donald Trump
În intervenția sa, secretarul de stat a folosit mai multe exemple concrete pentru a-și susține poziția. Printre acestea s-au numărat operațiunile militare împotriva ambarcațiunilor suspectate că transportau droguri în Caraibe și în estul Oceanului Pacific, dar și capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane.
Rubio a susținut că aproape fiecare decizie majoră de politică externă a administrației Trump a fost întâmpinată cu acuzații privind încălcarea dreptului internațional.
El a amintit inclusiv criticile formulate după capturarea lui Maduro, adus în Statele Unite pentru a răspunde acuzațiilor formulate împotriva sa, dar și controversele legate de operațiunile împotriva traficanților de droguri.
Oficialul american consideră că astfel de acuzații sunt folosite pentru a împiedica Washingtonul să acționeze în apărarea propriilor interese.
Reuters a remarcat și o altă declarație importantă din discurs: Rubio a susținut că obiectivul războiului americano-israelian împotriva Iranului este împiedicarea Teheranului de a dezvolta vreodată o armă nucleară. El a justificat urgența acestei misiuni prin ceea ce a descris drept mentalitatea expansionistă a conducerii iraniene.
America nu vrea să renunțe la putere, ci la constrângerile impuse din exterior
Un alt capitol al discursului a fost dedicat identității americane și felului în care Rubio consideră că Statele Unite trebuie să-și exercite rolul de mare putere.
Secretarul de stat a respins ideea unei Americi care ar trebui să accepte să fie doar una dintre numeroasele națiuni ale lumii, supusă unui consens internațional indiferent de consecințele asupra intereselor sale.
El a făcut referire la istoria expansiunii americane, de la cucerirea continentului și dezvoltarea infrastructurii până la extinderea spre Pacific și ambițiile tehnologice care au dus Statele Unite dincolo de limitele planetei.
În interpretarea sa, capacitatea de a depăși obstacolele și de a-și extinde influența reprezintă elemente definitorii ale identității americane. Din această perspectivă, acceptarea unor restricții impuse de instituții externe ar însemna abandonarea unei părți din ceea ce a făcut America o mare putere.
„Nu suntem un popor pasiv, orientat spre interior”, a afirmat Rubio, criticând perspectiva potrivit căreia Statele Unite ar trebui să se supună viziunilor unor judecători radicali sau birocrați globali.
Discursul conturează astfel o abordare în care suveranitatea națională este asociată cu libertatea de acțiune a unei puteri globale. Nu este vorba despre o Americă ce dorește să se izoleze de restul lumii, ci despre una care vrea să-și păstreze influența și să nu accepte arbitrajul unor instituții pe care administrația Trump nu le consideră legitime.
Planul lui Rubio pentru conservatorii americani depășește mandatul lui Trump
Intervenția de la Federalist Society nu s-a limitat la politica externă și la conflictul cu instituțiile internaționale. Marco Rubio a transmis și un mesaj important către propria tabără politică, explicând că victoria electorală nu este suficientă pentru a asigura controlul pe termen lung asupra direcției Statelor Unite.
Secretarul de stat a folosit exemplul Federalist Society, organizație conservatoare care a avut un rol important în formarea unei generații de juriști și judecători cu viziuni conservatoare.
În opinia sa, influența politică nu se exercită exclusiv prin intermediul Casei Albe, al Congresului sau al instanțelor. Puterea se construiește și în universități, în presă, în fundații, în organizații neguvernamentale, în companii și în institutele de cercetare.
Rubio consideră că stânga americană a înțeles mai devreme importanța acestor centre de influență și a reușit să modeleze, de-a lungul mai multor decenii, felul în care societatea gândește și interpretează realitatea.
Din acest motiv, conservatorii trebuie să construiască rețele de specialiști, să formeze noi generații de lideri și să câștige influență în instituțiile care stabilesc normele și valorile societății.
El a vorbit despre un proiect care trebuie să privească următorii doi, șase sau chiar douăzeci de ani, nu doar actualul mandat prezidențial. Schimbările durabile, în viziunea sa, nu pot fi obținute exclusiv prin câștigarea alegerilor, ci necesită o strategie instituțională desfășurată pe termen lung.
Ce înseamnă declarațiile lui Marco Rubio pentru Europa și România
Pentru capitalele europene, mesajul transmis de secretarul de stat american are o importanță care depășește confruntarea politică dintre conservatorii și progresiștii din Statele Unite.
Ordinea occidentală construită după Al Doilea Război Mondial s-a bazat pe o combinație între puterea militară americană, alianțele dintre state și un sistem de instituții internaționale menit să stabilească reguli comune. Statele Unite au avut un rol central în construirea și susținerea acestei arhitecturi, iar Europa a devenit unul dintre principalii beneficiari ai sistemului.
Acum, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai administrației americane contestă autoritatea unor instituții care fac parte din această construcție.
Dacă Washingtonul consideră că regulile și organismele internaționale nu trebuie să-i limiteze libertatea de acțiune, relația cu aliații europeni poate deveni mai dificilă. Statele europene sunt legate de aceste instituții prin tratate și angajamente pe care le consideră esențiale pentru funcționarea ordinii internaționale.
Această diferență de abordare nu înseamnă automat că Statele Unite vor părăsi NATO sau vor renunța la toate organizațiile internaționale. Înseamnă însă că administrația Trump își rezervă dreptul de a contesta autoritatea acestora atunci când consideră că deciziile lor intră în conflict cu interesele americane.
Pentru România, ecuația este deosebit de sensibilă. Securitatea națională depinde într-o măsură importantă de garanțiile militare americane, în timp ce integrarea economică și politică a țării este strâns legată de Uniunea Europeană.
Cele două direcții nu sunt incompatibile, însă eventualele divergențe dintre Washington și Bruxelles privind instituțiile internaționale, suveranitatea statelor și aplicarea dreptului internațional pot complica poziționarea aliaților europeni care depind de parteneriatul strategic cu SUA.
Rubio, posibil candidat la președinția SUA în 2028?
Discursul de la Federalist Society a atras atenția și prin momentul politic în care a fost susținut. Potrivit Reuters, a fost prima intervenție pregătită a lui Marco Rubio după înfrângerea importantă suferită de republicani la alegerile intermediare din 3 noiembrie.
Apariția sa în fața unei organizații conservatoare influente a alimentat speculațiile privind viitorul său politic și eventualele ambiții prezidențiale pentru alegerile din 2028.
Rubio este considerat unul dintre posibilii succesori ai lui Donald Trump în fruntea Partidului Republican, însă a respins informațiile potrivit cărora ar urma să părăsească administrația pentru a-și pregăti o candidatură.
Reuters a remarcat că Federalist Society reprezintă o platformă pe care au ales să vorbească, de-a lungul timpului, și alți politicieni republicani cu aspirații prezidențiale.
Declarațiile sale despre dreptul internațional, suveranitatea americană și rolul instituțiilor globale vin astfel într-un moment în care Rubio încearcă să definească nu doar direcția politicii externe a administrației Trump, ci și o viziune conservatoare asupra viitorului Statelor Unite.
Discursul său transmite că Washingtonul nu intenționează să renunțe la ambițiile globale, dar nici nu mai dorește să accepte fără contestare autoritatea instituțiilor internaționale asupra deciziilor americane.
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