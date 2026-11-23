Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 11:43

Ecranele LED ar putea căpăta o nouă dimensiune, la propriu. Producători din China dezvoltă și comercializează sisteme de afișaj în care panourile nu rămân fixe, ci se deplasează fizic înainte și înapoi, sincronizate cu imaginile proiectate. Rezultatul este un efect tridimensional real, în care suprafața ecranului se transformă permanent, asemenea unei sculpturi digitale.

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