Ecranele LED ar putea căpăta o nouă dimensiune, la propriu. Producători din China dezvoltă și comercializează sisteme de afișaj în care panourile nu rămân fixe, ci se deplasează fizic înainte și înapoi, sincronizate cu imaginile proiectate. Rezultatul este un efect tridimensional real, în care suprafața ecranului se transformă permanent, asemenea unei sculpturi digitale.
Tehnologia este cunoscută sub denumirea de kinetic LED sau 3D kinetic LED display. Spre deosebire de reclamele 3D obișnuite, care folosesc unghiuri de filmare și iluzii optice pentru a crea impresia că obiectele ies din ecran, aceste sisteme modifică efectiv forma suprafeței pe care sunt afișate imaginile.
Cum funcționează ecranele LED care se mișcă
Un astfel de ecran este alcătuit din numeroase module LED montate pe mecanisme motorizate. Fiecare modul sau grup de module poate fi controlat separat, astfel încât să se deplaseze înainte, înapoi sau să rămână într-o anumită poziție.
În spatele panourilor se află motoare, ghidaje mecanice și sisteme electronice de control. Acestea coordonează mișcarea componentelor în funcție de imaginile afișate. De exemplu, dacă pe ecran apare o undă, modulele se pot ridica și retrage succesiv, astfel încât suprafața să imite fizic mișcarea apei.
Unele sisteme comerciale permit deplasări de până la aproximativ 20-30 de centimetri, în funcție de model. Astfel, ecranul poate trece de la o suprafață perfect plană la una cu relief pronunțat, în doar câteva momente.
China produce și exportă astfel de sisteme
Mai mulți producători chinezi au inclus ecranele LED cu mișcare mecanică în portofoliile lor de produse. Companiile comercializează sisteme pentru săli de spectacole, expoziții, centre comerciale și instalații publicitare.
Un exemplu este Spectrum Display, care prezintă sisteme cu module controlate independent. Unul dintre modelele promovate de companie, SPKI-250, are o suprafață de 17,5 metri pătrați și este alcătuit din 70 de module dispuse într-o configurație de 10 pe 7. Panourile pot avea o cursă de deplasare de până la 20 de centimetri. Aceste specificații sunt prezentate de producător, nu reprezintă rezultate ale unei evaluări independente.
Unde pot fi folosite ecranele 3D cu panouri mobile
Aceste instalații sunt potrivite în special pentru spațiile în care impactul vizual contează foarte mult. În centre comerciale, pot atrage atenția asupra produselor și campaniilor publicitare. În magazinele de prezentare, pot transforma lansarea unui produs într-un spectacol vizual, în care imaginea digitală este însoțită de mișcarea reală a suprafeței.
Tehnologia poate fi utilizată și pe scenele de concert. Panourile se pot deplasa în sincron cu muzica, luminile și imaginile proiectate, transformând ecranul într-un element activ al decorului. La expoziții și târguri, astfel de instalații pot deveni puncte de atracție pentru vizitatori.
O altă posibilă utilizare este în arhitectură și în spațiile publice, unde pereții LED mobili pot funcționa ca instalații artistice sau elemente interactive.
Costurile și provocările tehnologiei
Integrarea mecanismelor mobile face ca aceste ecrane să fie mai complicate decât panourile LED convenționale. Fiecare componentă trebuie să se deplaseze precis, fără vibrații sau blocaje, iar mișcarea trebuie sincronizată cu redarea imaginilor.
În plus, mecanismele necesită întreținere, iar numărul mare de piese mobile poate crește riscul de defecțiuni. Sistemele trebuie proiectate astfel încât să suporte utilizarea repetată și să permită accesul pentru reparații.
Instalarea în exterior ridică probleme suplimentare, din cauza ploii, prafului, temperaturilor și vântului. Din acest motiv, fiabilitatea pe termen lung este unul dintre criteriile importante atunci când se alege un asemenea sistem.
Ecranele LED care își modifică fizic forma arată cum tehnologia de afișare începe să depășească limitele unei suprafețe plate. În loc să schimbe doar culorile și imaginile, ecranul devine un obiect mecanic programabil, capabil să creeze reliefuri și forme tridimensionale.