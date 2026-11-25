România ar putea introduce restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale, în conformitate cu măsurile discutate la nivel european. Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a declarat că țara noastră ar trebui să se alinieze unei decizii comune a statelor membre ale Uniunii Europene. Una dintre variantele analizate presupune verificarea vârstei utilizatorilor prin intermediul portofelului electronic.
Copiii sub 15 ani ar putea avea acces limitat la rețelele sociale
Ministrul Digitalizării a declarat pentru un site de știri că introducerea unor restricții trebuie pregătită cu atenție, astfel încât acestea să nu fie percepute de populație drept măsuri impuse de autorități. În opinia sa, părinții trebuie să aibă în continuare un rol important în deciziile privind activitatea copiilor în mediul online. Bogdan Dumitru a vorbit și despre posibilitatea utilizării documentelor electronice de identitate pentru confirmarea vârstei celor care își deschid conturi.
Oficialul consideră că marile platforme online trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru efectele pe care le au asupra minorilor. În prezent, la crearea unui cont, utilizatorii trebuie, de cele mai multe ori, doar să declare că au împlinit vârsta minimă impusă de platformă. Ministrul consideră că această metodă nu este suficientă și că autoritățile au nevoie de instrumente mai eficiente de verificare.
Cum ar putea fi verificată vârsta prin portofelul electronic
Una dintre soluțiile propuse de Bogdan Dumitru este utilizarea portofelului electronic la înregistrarea pe rețelele sociale. Prin intermediul acestuia, utilizatorii ar putea demonstra că au împlinit vârsta necesară pentru a-și deschide un cont, fără să transmită platformelor toate datele personale. Astfel, rețelele sociale ar putea verifica dacă o persoană îndeplinește condițiile de vârstă.
Portofelul digital de identitate al românilor, denumit RO Wallet, ar urma să fie disponibil publicului larg începând cu 14 ianuarie 2027. În prima etapă, aplicația va conține datele din cartea de identitate. Ulterior, aceasta ar putea integra permisul de conducere, asigurările auto și un sistem de plăți.
Copiii între 13 și 15 ani ar putea petrece maximum o oră pe zi pe rețelele sociale
Comisia Europeană a prezentat, pe 17 septembrie 2026, proiectul legislativ EU KIDS Act, prin care propune introducerea unor reguli comune pentru protejarea minorilor în mediul online. Conform proiectului, copiii sub 13 ani nu vor putea accesa rețelele sociale, însă vor putea utiliza anumite platforme video destinate vârstei lor, prin conturi administrate de părinți. Cei cu vârste între 13 și 15 ani vor putea folosi conturi cu funcții limitate, gestionate de părinți, pentru maximum o oră pe zi.
Începând cu vârsta de 15 ani, adolescenții își vor putea crea și administra propriile conturi. Proiectul prevede, de asemenea, ca profilurile minorilor să fie private în mod implicit, iar contactarea acestora de către necunoscuți, fără solicitarea copiilor, să fie interzisă. Platformele vor trebui să limiteze și funcțiile care încurajează utilizarea excesivă, precum derularea nesfârșită a conținutului sau notificările trimise în timpul orelor de somn.
Propunerea legislativă urmează să fie analizată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Cele două instituții vor negocia forma finală a regulamentului înainte ca acesta să devină lege. Până atunci, restricțiile discutate nu reprezintă o obligație pentru utilizatorii din România.
Autoritățile române vor acces mai rapid la informațiile deținute de marile platforme
Bogdan Dumitru a vorbit și despre colaborarea dintre statul român și rețelele sociale, amintind problemele întâmpinate de autorități în contextul alegerilor din 2024. Ministrul consideră că Uniunea Europeană are o capacitate mai mare de a exercita presiune asupra companiilor decât statele membre care acționează individual. Acesta susține că accesul în timp real la anumite informații ar permite autorităților să reacționeze mai rapid.
Ministrul a amintit și existența unui proiect prin care cetățenii ar putea raporta conținutul problematic într-un singur loc, indiferent de platforma pe care acesta a fost publicat. Un asemenea sistem ar simplifica procedurile de raportare, fără să elimine însă complet fenomenul dezinformării. Bogdan Dumitru consideră că educarea utilizatorilor rămâne importantă, mai ales în contextul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale.