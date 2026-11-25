Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 nov. 2026, 09:40

România ar putea introduce restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale, în conformitate cu măsurile discutate la nivel european. Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a declarat că țara noastră ar trebui să se alinieze unei decizii comune a statelor membre ale Uniunii Europene. Una dintre variantele analizate presupune verificarea vârstei utilizatorilor prin intermediul portofelului electronic.

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